خبرگزاری مهر-گروه هنر؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» ‌های مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی جالب توجه باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است. این اتفاق می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که پس از مدتی توقف بار دیگر در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

آرون افشار؛ ادای احترام به هنر ازبکستان با قطعه ای از استاد موسیقی

آرون افشار خواننده جوان موسیقی پاپ در تازه ترین پستی که او را در حال نوازندگی و خوانندگی یک قطعه به زبان ازبکستانی نمایش داده نوشته است:

برای من آشنایی با «یولدوز عثمانوا» افتخار بزرگی است. ایشان از هنرمندان شناخته شده و تاثیرگذار موسیقی ازبکستان هستند و آثارشان نقش مهمی در معرفی فرهنگ و موسیقی این سرزمین داشته است.

من همیشه معتقدم که موسیقی زبان مشترک ملت هاست و می تواند پلی میان فرهنگ ها باشد. به همین دلیل تصمیم گرفتم این اثر زیبا را با احترام به خالق آن و با عشق به مردم ازبکستان اجرا کنم. اجرایی که آن را نمادی از دوستی، احترام متقابل و پیوند فرهنگی میان ایران و ازبکستان می دانم.

امیدوارم این اجرا ادای احترامی صمیمانه به هنر ازبکستان و گامی کوچک برای نزدیک تر شدن دل های ۲ ملت باشد.

حجت اشرف زاده؛ تک آهنگ «تنهایی» و گلایه از آنهایی که رفتند

حجت اشرف زاده خواننده ای که فعالیت خود را با قطعه مگاهیت «ماه و ماهی» آغاز و پس از آن نیز کارها و آثار متعددی را در حوزه موسیقی پاپ ایرانی منتشر کرد، بعد از مدت ها ضمن اعلام انتشار قریب الوقع یک تک آهنگ جدید به نام «تنهایی» در صفحه شخصی خود نوشت:

اگه یادتون باشه توی کنسرت ها همیشه می گفتم اونی که می خواد بره یه بهانه پیدا می کنه و می ره، ولی اونی که می خواد بمونه با بهانه بی بهانه براتون می مونه، پس قدر اونایی که تو روزای سخت می تونستن برن و نرفتن بدونین؛ اونایی هم که رفتن خیر و آرامش همراهشون. ولی بین اینها خیلی فرق هست. دم اونایی که موندن گرم. رو چشم و سرتون بگذاریدشون و بهشون بگین: دوستت دارم که تو روزهای سخت کنارم موندی.

و عمر فرصتی است برای زیستن و عاشقی با شما، توی این هوای بد همین که شما هوامو دارین دنیا رو دارم. هوای نفس هام صدای من، خنده ها و آواز من شمایید، عمری باشه همچنان می خونم براتون با عشق.

موزیک «تنهایی» را به زودی پخش می کنیم با ملودی بنده کمترین و ترانه احمد امیرخلیلی عزیز و تنظیم کمال آقای صداقت و تصویری عباس آقای ابراهیمی عزیز که به زودی تقدیمتون می‌شه به بهانه تولدم و این هوا تنها چیزیه که می تونم بگم اینه که تو هوای خودمی خنده های خودمی...

علی قمصری؛ در این روزهای سخت با موسیقی کنارتان هستیم

علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی کلاسیک ایرانی هم که این روزها مشغول آماده سازی خود و گروهش برای برگزاری کنسرت «آن چه نگذشت ...» در تالار وحدت تهران است، ضمن انتشار کلیپی که در آن تعدادی از نوازندگان نوجوان و حرفه ای در کنار هم مشغول نوازندگی قطعه ای هستند، نوشت:

گاهی به یک آغوش نیاز داریم. گاهی به یک صدا، گاهی به کسی که فقط کنارمان بایستد و بگوید: هنوز می شود ادامه داد.

در این روزها سازهایمان را کوک می کنیم نه برای فراموش کردن آنچه بر ما گذشته، نه برای این که از دردهایمان عبور کنیم و وانمود کنیم چیزی نبوده، برای اینکه با هم از میانشان عبور کنیم و از بالا ببینیمشان. شاید هنر نتواند جهان را یک باره تغییر دهد، اما می تواند نگذارد جهان، تمام امید ما را از ما بگیرد.

در این روزهای سخت با موسیقی کنارتان هستیم. با هم بشنویم، با هم نفس بکشیم.

ما در سرزمین خورشید زندگی می کنیم؛ در جایی که شاید آغاز بسیاری از روایت های تمدن، انسان و زندگی بوده است. همیشه باور داشته ام که خدایان باستانی، نه در معابد و افسانه ها، که در ناخودآگاه ما، ساکنان این شرق کهن، هنوز زنده اند؛ من باور دارم این خدایان به جا مانده در ناخودآگاه ما از انسان دفاع می کنند، از حیات، از فرهنگ، از زمین و از سرزمینی که هنوز می توانند زندگی را ادامه دهد. شاید ما وارثان خاموش همان نیرویی هستیم که هزاران سال، با وجود همه ویرانی ها، نگذاشته اند این سرزمین از نفس بیفتد. عاشق ایران.

مجید خراطها؛ من هیچ شانسی نداشتم جز لطف خدا و شما

مجید خراطها خواننده موسیقی پاپ که در ایام جنگ تحمیلی رمضان از پیشگامان برگزاری کنسرت در شرایط جنگی بود، با انتشار ویدئویی که در آن به عنوان نوازنده و خواننده قطعه «لحظه آخر» حضور داشت، نوشت:

بیست سال پیش بود، توی اتاقی که شبیه استودیو درست کرده بودم ... با یه گیتاری که سال‌ها بود سیمش تعویض نشده بود با کامپیوتر پنتیوم 2 و مانتیور پانزده اینچ دل ... با میکروفن داخل کیبورد کامپیوتر! من هیچ شانسی نداشتم جز لطف خدا و شما! اینم (قطعه لحظه آخر) از تو اتاق من اومد و نشست توی قلب شما.

با سختی پیداتون کردم و از دست نمی‌دمتون؛ خواستم بگم باز ممنونم از همتون که کنارم موندین.

محسن میرزازاده؛ چیزی تو دلته بگو رفیق

محسن میرزازاده خواننده موسیقی پاپ که اتفاقا اهل خراسان هم هست، با انتشار ویدئویی از حضور در بارگاه امام هشتم که مشغول خوانش قطعه‌ای در منقبت امام رضا (ع) بود، توضیح داد:

چیزی تو دلته بگو رفیق

من که همه زندگی مو از خودش دارم

نمی دونم شاید بخندی به من

اما من می دونم که چی بود و چی شد

جانم امام رضا، گره از همه بازکن آقا جان