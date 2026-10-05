به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه «هرجا که تویی»، همایون شجریان خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی با همراهی گروه «سیاوش» فصل جدید کنسرت های خود را از روز چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۴۰۵ در قالب پروژه موسیقایی «هرجا که تویی» به میزبانی آمفی تئاتر روباز نمایشگاه بین المللی شیراز آغاز می کند.

در این کنسرت که جزئیات رپرتوار آن طی روزهای آینده اعلام خواهد شد، گروه موسیقی «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان و مدیریت برنامه سحر فروزان آثار متفاوتی را پیش روی مخاطبان قرار خواهند داد.

گروه اجرایی کنسرت «هرجا که تویی» هم با انتشار اطلاعیه ای ضمن اعلام آغاز فروش بلیت این کنسرت ها از روز دوشنبه سیزدهم مهر در سامانه «فیدیبوآرت» توضیح داده است: از تمامی مخاطبان گرامی مجموعه کنسرت های «هرجا که تویی» تقاضا می شود برای تهیه بلیت این پروژه فقط به سامانه «فیدیبو آرت» مراجعه نموده و از خرید بلیت توسط اشخاص، مجموعه ها و صفحات مجازی متفرقه جدا خودداری کنند چرا که خرید بلیت خارج از سامانه «فیدیبوآرت» به هیچ وجه مورد تایید گروه برگزارکننده کنسرت های همایون شجریان در شیراز نیست و هرگونه اقدامی که توسط این مجموعه ها و افراد متفرقه در جهت فروش بلیت انجام می شود، غیرقانونی است.

طی روزهای آینده جزئیات دیگر این پروژه موسیقایی اطلاع رسانی خواهد شد.