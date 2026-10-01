به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مهدی شیخ سجادیه در تشریح پروژه مرکز تخصصی طلا و جواهر منطقه ۱۰ اصفهان اظهار کرد: امروز از پروژه‌ای متفاوت رونمایی می‌کنیم که از نگاه ما صرفاً یک مرکز تجاری نیست، بلکه پاسخی به یک نیاز واقعی در این منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: منطقه ۱۰ اصفهان با جمعیتی حدود ۲۳۰ هزار نفر و محدوده قانونی بیش از ۱۶ کیلومترمربع، یکی از مناطق مهم و پرجمعیت شهر اصفهان است و طبیعی است که چنین منطقه‌ای به مراکز تجاری تخصصی متناسب با جمعیت و ظرفیت اقتصادی خود نیاز داشته باشد.

مدیرعامل هلدینگ ساختمانی عقیق با اشاره به ظرفیت صنف طلا و جواهر در این منطقه گفت: تعداد قابل توجهی از طلافروشی‌ها در منطقه ۱۰ به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و با توجه به ارزش بالای کالا، موضوع امنیت برای این صنف اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: ایده اصلی این پروژه آن است که بخشی از این ظرفیت در قالب یک مجموعه تخصصی و استاندارد در کنار یکدیگر قرار گیرد تا به جای مواجهه جداگانه واحدهای صنفی با مسائل امنیتی، امکان ایجاد یک سیستم حراست و امنیت متمرکز و حرفه‌ای در کل مجموعه فراهم شود.

شیخ سجادیه دسترسی مناسب را یکی دیگر از مزیت‌های این پروژه دانست و گفت: مجموعه در مجاورت یک پارکینگ طبقاتی قرار گرفته و این موضوع به‌ویژه برای فعالان صنف طلا و جواهر و مشتریان آنها یک امتیاز مهم محسوب می‌شود؛ چراکه مراجعه‌کننده باید بتواند با سهولت و آرامش به مجموعه دسترسی داشته باشد.

وی با اشاره به موقعیت پروژه در طبقه زیرین یکی از بزرگ‌ترین هایپرمارکت‌های شهری اصفهان افزود: قرار گرفتن مجموعه در این موقعیت، امکان بهره‌مندی از جریان طبیعی و روزانه مراجعه‌کنندگان را فراهم می‌کند و طلافروشی‌ها در کنار یک مرکز تجاری بزرگ، به مقصدی مشخص و قابل دسترس برای مشتریان تبدیل خواهند شد.

مدیرعامل هلدینگ ساختمانی عقیق تصریح کرد: در طراحی و اجرای این پروژه تلاش شده چند مزیت شامل موقعیت مناسب، جمعیت و ظرفیت اقتصادی منطقه، دسترسی، پارکینگ، تمرکز صنفی و مهم‌تر از همه امنیت متمرکز در کنار یکدیگر قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نگاه ما به این پروژه صرفاً ساخت چند واحد تجاری نیست، بلکه هدف ایجاد یک مرکز تخصصی طلا و جواهر برای منطقه ۱۰ اصفهان است؛ مرکزی که بتواند برای کسبه ارزش اقتصادی ایجاد کند، دسترسی و اطمینان بیشتری برای مردم به همراه داشته باشد و به ساماندهی فعالیت این صنف در منطقه کمک کند.

شیخ سجادیه ابراز امیدواری کرد این پروژه به یکی از مراکز شاخص تجاری منطقه ۱۰ اصفهان تبدیل شود و در ادامه زمینه توسعه و رونق بیشتر این بخش از شهر را فراهم کند.

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