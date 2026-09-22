قبور مطهر شهدای شهر اهرم غبارروبی و عطرافشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، آئین غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای گرانقدر شهر اهرم با حضور فرماندار تنگستان و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد.

فرماندار تنگستان عصر سه شنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر اظهار داشت: همزمانی آغاز هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس، فرصت ارزشمندی است تا فرهنگ ایثار، مقاومت، شهادت و استکبارستیزی به نسل جدید و به‌ویژه دانش‌آموزان منتقل شود.

مسلم سلیمانی با اشاره به جنگ تحمیلی و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن بعثی افزود: ملت ایران در آن جنگ نابرابر، هشت سال جانانه ایستادگی کرد و با وجود همه فشارها و کمبودها، اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: امروز نیز دشمن آمریکایی صهیونی در برابر ملتی قرار گرفته است که همان روحیه مقاومت، ایستادگی و وحدت را حفظ کرده و با تکیه بر انسجام ملی و روحیه استکبارستیزی، در برابر زیاده‌خواهی و استعمار دشمن ایستاده است.

سلیمانی با اشاره به نقش وحدت و وفاق در تقویت قدرت ملی تصریح کرد: با شکل‌گیری وفاق ملی در کشور و تقویت جبهه مقاومت، ملت ایران همچنان مسیر ایستادگی در برابر دشمن و دفاع از عزت و استقلال کشور را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت گرامیداشت یاد و نام شهدا گفت: یاد و جایگاه شهدا و خانواده‌های معظم آنان باید همواره مورد تکریم و گرامیداشت قرار گیرد و اجازه ندهیم یاد و خاطره این عزیزان از جامعه و نسل‌های آینده دور شود.

فرماندار تنگستان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری، عمرانی، دفاعی و سایر حوزه‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است و این دستاوردها نشان می‌دهد که با تکیه بر توان داخلی، وحدت و روحیه خودباوری می‌توان در برابر زیاده‌خواهی و استکبار ایستادگی کرد.

سلیمانی با اشاره به اهمیت انتقال این فرهنگ به نسل جوان افزود: باید روحیه مقاومت، خودباوری، ایثار و استکبارستیزی در میان دانش‌آموزان و نسل آینده کشور تقویت شود تا آنان با شناخت درست از تاریخ و حماسه‌های ملت ایران، ادامه‌دهنده راه شهدا باشند.

وی در پایان بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌ها و مراسم‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان تنگستان تأکید کرد و گفت: برنامه‌های این هفته باید با محوریت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال پیام شهدا به نسل جوان برگزار شود.

در این آئین، حاضران با حضور در گلزار شهدای شهر اهرم، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام دوران هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ اخیر و همچنین شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی داشتند و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.