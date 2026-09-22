به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آزادبخت در پیامی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: این ایام یادآور روزهایی است که ملت ایران با تکیه بر ایمان، همبستگی و فداکاری، در برابر تجاوز دشمن از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و حماسه‌هایی ماندگار آفرید.

دفاع مقدس؛ گنجینه‌ای از ایثار و مقاومت

وی افزود: دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه گنجینه‌ای ارزشمند از تجربه، ایثار، مسئولیت‌پذیری و مقاومت است که باید با زبان و ادبیاتی متناسب با نسل جوان، به نسل‌های امروز و آینده منتقل شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان ادامه داد: امروز نیز تجربه جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان نشان داد که فرهنگ ایستادگی، همبستگی و فداکاری همچنان از مهم‌ترین سرمایه‌های ملت ایران در مواجهه با تهدیدهاست.

آزادبخت تصریح کرد: این تجربه‌ها، ضرورت بازخوانی و انتقال درس‌های دفاع مقدس و همچنین ثبت و تبیین حماسه‌های نسل‌های مختلف را دوچندان می‌کند.

پاسداشت هفته دفاع مقدس؛ فرصتی برای تجلیل از ایثارگران

وی با اشاره به جایگاه شهدا و ایثارگران در تاریخ کشور گفت: پاسداشت هفته دفاع مقدس فرصتی برای تجلیل از مقام والای شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و همچنین خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان خاطرنشان کرد: این عزیزان با صبر، فداکاری و ازخودگذشتگی، برگ‌های ماندگاری از تاریخ این سرزمین را رقم زدند و یاد و نام آنان باید برای نسل‌های آینده نیز زنده و ماندگار بماند.

گرامیداشت یاد شهدای لرستان

آزادبخت در پایان پیام خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای سرافراز استان لرستان، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و عموم مردم شریف استان لرستان تبریک و تهنیت گفت.

وی همچنین از خداوند متعال برای ملت بزرگ ایران، عزت، سربلندی، آرامش و امنیت پایدار مسئلت کرد.