به گزارش خبرنگار مهر، سامیه جهانشاهی شامگاه چهارشنبه با اشاره به ضرورت تسهیل ارتباط ناشنوایان با دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جامعه ناشنوایان این است که در ادارات فردی برای ترجمه صحبت‌های آنان به زبان اشاره حضور نداشته باشد.

وی افزود: در همین هفته و در آخرین نشست امروز با کانون ناشنوایان و بخشی از مترجمان زبان اشاره این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان، بیان کرد: سال گذشته تعدادی از افراد داوطلب برای مترجمی زبان اشاره به دوره‌های آموزشی اعزام شدند، اما با توجه به سختی و پیچیدگی خاص زبان اشاره و اینکه یادگیری آن به سرعت امکان‌پذیر نیست، پیشنهاد استفاده از بستر هوش مصنوعی برای ارائه خدمات مترجمی زبان اشاره به صورت آنلاین مطرح شد.

جهانشاهی، ادامه داد: قرار است با همکاری متخصصان و ظرفیت پارک علم و فناوری، فضایی ایجاد شود تا امکان استفاده آنلاین از خدمات مترجمان زبان اشاره برای افراد ناشنوا فراهم شود.

وی گفت: این موضوع در کارگروه سلامت و خانواده استانداری هرمزگان نیز مطرح شده و برای تأمین اعتبار اجرای این طرح پیشنهادهایی ارائه شده است و منتظر دستور استاندار برای تأمین اعتبار هستیم.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان، تصریح کرد: در نشست نخست موافقت اولیه با این طرح گرفته شده و در ادامه باید موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح و تأییدیه اعتباری آن اخذ شود تا این طرح محقق شود.

جهانشاهی، اضافه کرد: در اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس نیز دو نفر از همکاران و کارکنان که دارای فرزند ناشنوا هستند و با زبان اشاره آشنایی دارند، به افراد نیازمند آموزش می‌دهند.

وی از اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی درباره نحوه ارتباط با جامعه ناشنوایان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها تاکنون در حدود ۱۲ اداره اجرا شده و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استثنایی استان نیز در حال پیگیری است.

جهانشاهی، افزود: در اداره کل بیمه سلامت و برخی مناطق شهرداری نیز برنامه‌های مرتبط با آموزش و آگاه‌سازی درباره نحوه ارتباط با جامعه ناشنوایان اجرا شده است.

وی درباره اشتغال افراد دارای معلولیت نیز، گفت: سهمیه اشتغال این افراد به طور کامل در همه دستگاه‌ها رعایت نشده است، اما در این زمینه پیگیری‌هایی انجام شده و امسال دومین آزمون تخصصی ویژه افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان، ادامه داد: فرایند ثبت‌نام این آزمون آغاز شده و آزمون تخصصی ویژه افراد دارای معلولیت با همراهی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان ۲۹ آبان برگزار خواهد شد.

جهانشاهی درباره نحوه دسترسی افراد ناشنوا به خدمات اضطراری نیز، گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های مطرح شده از سوی جامعه ناشنوایان است و در حال حاضر بهزیستی کشور در حال راه‌اندازی سامانه پیامکی ویژه افراد دارای معلولیت است.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه برای دسترسی افراد دارای معلولیت به شماره‌های اضطراری از جمله آتش‌نشانی، اورژانس ۱۲۳، پلیس ۱۱۰ و سایر شماره‌های ضروری طراحی می‌شود تا این افراد بتوانند از طریق پنل پیامکی به خدمات اضطراری دسترسی داشته باشند