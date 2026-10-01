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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

کشف و جمع‌آوری ۵۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در کنگاور

کشف و جمع‌آوری ۵۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در کنگاور

کرمانشاه - ۵۲ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک کارگاه واقع در شهرک صنعتی کنگاور با همکاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و شرکت توزیع نیروی برق کشف و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، ۵۲ دستگاه ماینر در یک کارگاه واقع در شهرک صنعتی کنگاور شناسایی و کشف شد.

این عملیات با دستور علی اسدی‌یادگار، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگاور و با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج)، عوامل نیروی انتظامی و نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه انجام گرفت.

در جریان این اقدام، ۵۲ دستگاه استخراج رمزارز که به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی و از محل جمع‌آوری شد.

متخلفان این پرونده نیز برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند تا موضوع از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

این اقدام در ادامه برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و استفاده‌کنندگان غیرقانونی از انرژی برق انجام شده است؛ موضوعی که شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه بر تداوم مقابله با آن تأکید دارد.

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه همچنین از همکاری مردم و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در شناسایی و برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از شبکه برق قدردانی کرد.

این شرکت از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با استفاده غیرمجاز از شبکه برق، موضوع را از طریق مجاری مربوطه گزارش کنند یا موارد را به شماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ پیامک کنند.

کد مطلب 6964897

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