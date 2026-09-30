کشف ۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در فومن؛ متهمان بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عاشوری صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به کشف تجهیزات استخراج غیرمجاز رمزارز در فومن اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمزارز، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و پس از هماهنگی قضائی، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در جریان این عملیات ۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی فومن با بیان اینکه در این رابطه دو متهم ۳۸ و ۷۰ ساله دستگیر شدند، گفت: کارشناسان ارزش تجهیزات کشف‌شده را حدود ۲ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

عاشوری تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و واحد صنفی مورد نظر نیز پلمب شد.