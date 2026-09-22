به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلی‌زاده شامگاه سه‌شنبه در تشریح برنامه‌های ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۵ در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: برنامه‌های متنوعی در تبریز و شهرستان‌های استان برگزار می‌شود که بخشی از آنها با هدف تبیین و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به نسل جوان و نوجوان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برنامه‌های امسال با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» برگزار می‌شود و طیف گسترده‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و جهادی را دربرمی‌گیرد.

فرمانده سپاه عاشورا رژه موتوری در مسیر خیابان ارتش به سمت وادی رحمت تبریز را از برنامه‌های آغاز هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: زنگ مقاومت و ایثار نیز در مدارس سراسر استان نواخته خواهد شد.

برپایی نمایشگاه فرهنگی در پارک باغشمال

عباسقلی‌زاده از برپایی نمایشگاه فرهنگی و هنری هفته دفاع مقدس در پارک باغشمال تبریز خبر داد و گفت: این نمایشگاه در طول هفته دفاع مقدس در دو نوبت صبح تا ساعت ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱:۳۰ برای شهروندان برپا خواهد بود.

وی ادامه داد: هر شب پس از نماز مغرب و عشا نیز برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله نمایش، روایتگری و مسابقه در این محل برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه عاشورا بازسازی عملیات «بیت‌المقدس» را از دیگر برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس دانست و افزود: این برنامه پس از نماز مغرب و عشا در پارک شمیم پایداری تبریز و همراه با نمایش ادوات و تجهیزات نظامی اجرا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مراسم «مهمانی لاله‌ها» در گلزار شهدا و مزار شهدای گمنام استان در ساعت ۱۵ روز پنجشنبه دوم مهرماه خبر داد و گفت: کوه‌پیمایی و پیاده‌روی خانوادگی نیروهای مسلح مستقر در استان نیز همان روز در مجموعه عینالی برگزار می‌شود.

سخنرانی فرماندهان دفاع مقدس در نماز جمعه

عباسقلی‌زاده اظهار کرد: فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس روز جمعه سوم مهرماه پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مصلاهای سراسر استان حضور یافته و به بیان خاطرات و تشریح ابعاد دفاع مقدس خواهند پرداخت.

وی افزود: مراسم دومین سالگرد شهید سیدحسن نصرالله نیز روز دوشنبه ششم مهرماه در میدان ساعت تبریز برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه عاشورا از برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان و یادگاران دفاع مقدس خبر داد و گفت: این مراسم روز سه‌شنبه هفتم مهرماه پس از نماز مغرب و عشا در استانداری آذربایجان‌شرقی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: ویژه‌برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، پوشش خبری و برنامه‌های مرتبط با تبیین نقش اقشار مختلف در دوران دفاع مقدس نیز از صداوسیمای مرکز آذربایجان‌شرقی پخش می‌شود.

اجرای پویش «حماسه ادامه دارد»

عباسقلی‌زاده از اجرای پویش رسانه‌ای «حماسه ادامه دارد» و دیگر پویش‌های فضای مجازی خبر داد و گفت: دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس نیز در طول این هفته انجام می‌شود.

وی اجرای تئاتر خیابانی، شب شعر، پاتوق‌های فرهنگی، روایتگری فرماندهان و اجرای گروه‌های سرود را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

ثبت‌نام ۱۸۷۵ گروه در مسابقه «میدان‌یار»

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به برگزاری مسابقه «میدان‌یار» اظهار کرد: این مسابقه در مراحل شهرستانی، استانی و ملی برگزار می‌شود و بخش‌هایی همچون دانش و مهارت نظامی، خودامدادی و دگرامدادی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، روایت میدان و تولید محتوای رسانه‌ای را شامل می‌شود.

وی افزود: این رقابت در سه بخش خانوادگی، خواهران و برادران و در قالب گروه‌های سه تا هفت نفره برگزار می‌شود و تاکنون یک‌هزار و ۸۷۵ گروه در سطح استان برای حضور در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

رونمایی از آثار جدید حوزه دفاع مقدس

عباسقلی‌زاده رونمایی از آثار تولیدی حوزه دفاع مقدس و مقاومت، کتاب‌های تازه منتشرشده، اجرای تئاتر و سرودهای خیابانی را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری رویداد «یاد یاران» با حضور خانواده‌های شهدا، برنامه‌های مرتبط با «مدافعان وطن»، نمایشگاه‌ها و بازسازی عملیات در نقاط مختلف استان خبر داد.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به برنامه «به پای ایران؛ هر ایرانی یک پرچم» گفت: بخشی از برنامه‌های این طرح به صورت ویژه برای نوجوانان و دانش‌آموزان در میادین و اجتماعات اصلی اجرا خواهد شد.

برنامه‌های هفته دفاع مقدس با محوریت شهید باکری

وی با اشاره به جایگاه شهید مهدی باکری در برنامه‌های امسال اظهار کرد: ویژه‌برنامه‌هایی با محوریت شهید آقا مهدی باکری در میادین و اجتماعات مختلف استان برگزار خواهد شد.

عباسقلی‌زاده همچنین از برگزاری اردوهای جهادی پزشکی عمومی، تخصصی و فوق‌تخصصی در مناطق محروم استان خبر داد و افزود: برگزاری برنامه‌ها و مسابقات ورزشی به نام شهدا، یادواره‌های شهدا و ارائه خدمات درمانی و ویزیت رایگان از دیگر برنامه‌های این هفته است.

فرمانده سپاه عاشورا گفت: راویان دفاع مقدس در مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها، یادواره‌های شهدا و دیگر برنامه‌های مرتبط حضور یافته و به روایت وقایع و خاطرات دوران دفاع مقدس می‌پردازند.

وی از رونمایی مستند بلند شهدای ناوشکن‌های سهند و سبلان و مجموعه آثار «قهرمان‌دار» با هدف روایت مقاومت در آذربایجان نیز خبر داد.

اجرای طرح‌های جهادی و اشتغال‌زایی

عباسقلی‌زاده در ادامه از برپایی نمایشگاه «روایت پیشرفت»، نشست‌های روشنگری، توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر، اردوهای جهادی و میزهای خدمت خبر داد.

وی افزود: کارگاه‌های آموزشی و سواد رسانه‌ای، افتتاح طرح‌های اشتغال‌زایی به نیابت از شهدا، یادواره‌های شهدا، نمایشگاه کتاب، شب شعر دفاع مقدس، مسابقات کتاب‌خوانی و نمایشگاه عکس نیز در برنامه‌های هفته دفاع مقدس قرار دارد.

فرمانده سپاه عاشورا تبیین مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تجلیل از سربازان نمونه را از دیگر برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در آذربایجان‌شرقی عنوان کرد.