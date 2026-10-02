دسترسی مراکز درمانی به تجهیزات پزشکی در سراسر کشور باید تسهیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، بر راه‌اندازی و عملیاتی شدن سامانه ثبت و پیگیری خدمات و تعمیرات تجهیزات پزشکی، تأکید کرد و گفت: لازم است سازوکار مشخصی برای ثبت و پیگیری این خدمات وجود داشته باشد تا فرآیند ارائه خدمت به مراکز درمانی و مصرف‌کنندگان با نظم و شفافیت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت بازار تجهیزات پزشکی در استان‌های مختلف کشور، افزود: یکی از پیشنهادهای مطرح‌ شده، استفاده بیشتر از ظرفیت نمایندگان توزیع‌کننده در استان‌ها است تا دسترسی به محصولات تولید داخل در نقاط مختلف کشور تسهیل شود.

علیزاده ادامه داد: می‌توان متناسب با میزان مصرف و تعداد اعمال جراحی در استان‌های مختلف، برای ایجاد نمایندگی یا همکاری با توزیع‌کنندگان محلی برنامه‌ریزی کرد. این اقدام علاوه بر توسعه بازار تولیدکنندگان، می‌تواند به دسترسی سریع‌تر مراکز درمانی به تجهیزات مورد نیاز کمک کند.

وی تصریح کرد: توسعه شبکه توزیع در کنار تولید، موجب تقویت زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی می‌شود و می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت تولید داخل را فراهم کند.

علیزاده همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای موجود برای حمایت از تولید داخل تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که به افزایش دسترسی، تقویت شبکه توزیع و حضور مؤثرتر محصولات تولید داخل در مراکز درمانی کمک کند، باید مورد توجه قرار گیرد.