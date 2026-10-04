روایت پدر نخبه مشهدی از طلای المپیاد نجوم؛عشق و علاقه رمز موفقیت ارشیا

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA 2026) که به میزبانی کشور ویتنام برگزار شد، بار دیگر شاهد افتخارآفرینی تیم ملی دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران بود. در این رقابت‌های علمی سطح بالا که با حضور بیش از ۶۶ کشور جهان به انجام رسید، دانش‌آموزان نخبه ایرانی با کسب ۵ مدال طلا و دستیابی به سکوی نخست جهان، بار دیگر اقتدار علمی کشورمان را در عرصه بین‌المللی به رخ کشیدند.

در میان اعضای درخشان این تیم، نام «ارشیا میرشمسی کاخکی»، دانش‌آموز مستعد مشهدی، به عنوان یکی از طلایی‌های تیم ایران می‌درخشد. این نخبه جوان که توانست در جمع سه نفر برتر رنکینگ جهانی قرار گیرد، با پشتکار و تسلط بر مباحث تئوری و عملی نجوم، مسیر دشوار المپیاد را تا قله موفقیت پیمود و افتخاری بزرگ برای جامعه علمی کشور و شهر مشهد به ارمغان آورد.

برای بررسی چگونگی دستیابی به این موفقیت کم‌نظیر و مسیر آموزشی این المپیادی موفق، گفتگوی اختصاصی با امید میرشمسی، پدر وی و استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده‌ایم. در این گفتگو، ضمن واکاوی تلاش‌های مستمر ارشیا در سال‌های اخیر، نقش حمایت‌های خانواده و انگیزه‌های درونی در مسیر ناهموار المپیاد نجوم را از نگاه این استاد دانشگاه بررسی کرده‌ایم.

امید میرشمسی، پدر نخبه مشهدی و استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه حضور و افتخارآفرینی دانش‌آموزان کشور در مسابقات جهانی اظهار کرد: تیم‌های المپیاد نجوم و فیزیک ایران طی سال‌های اخیر همواره سرآمد بوده‌اند؛ به‌ویژه در سه سال گذشته که تیم پنج‌نفره ایران در هر سه دوره با کسب پنج مدال در مجموع توانست رتبه نخست جهان را به دست آورد. امسال نیز در نوزدهمین دوره که به میزبانی ویتنام برگزار شد، تیم کشورمان موفق شد علاوه بر پنج مدال طلا، به مقام اول دنیا و دو کاپ انفرادی دست پیدا کند؛ به طوری که نفر برتر مسابقات و دارنده بالاترین نمره تئوری نیز از میان دانش‌آموزان ایرانی بودند.

پدر نخبه مشهدی و استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به وضعیت نمرات و جایگاه فرزندش در این رقابت‌ها افزود: رتبه‌بندی نهایی مسابقات بر اساس مجموع نمرات آزمون‌های مختلف تعیین می‌شود و نمرات تفصیلی تا زمان دریافت کارنامه‌ها مشخص نیست؛ با این حال بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، ارشیا در جمع سه نفر نخست رنکینگ قرار دارد و هر سه رتبه اول تا سوم این رقابت‌ها از اعضای تیم اعزامی جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی درباره شروع فعالیت و تمرینات فرزند خود گفت: ارشیا از دوران کودکی به مباحث علمی به‌ویژه علوم تجربی، ریاضی و فیزیک علاقه‌مند بود، اما ورود تخصصی و جدی او به المپیاد نجوم از پایه نهم آغاز شد و به صورت مستمر و پیوسته در سه سال گذشته این مسیر را پیگیری کرد. ما به عنوان والدین نقشی در جهت‌دهی اجباری نداشتیم، بلکه فقط تلاش کردیم با شناخت علاقه او به فیزیک و سپس نجوم، موانع را برطرف کرده و شرایط پیگیری علاقه‌اش را تسهیل کنیم.

میرشمسی با اشاره به سیر تحصیلی فرزندش تصریح کرد: دوره ابتدایی را در مدارس عادی گذراند و از سال هفتم وارد دبیرستان‌های استعدادهای درخشان (سمپاد) شد. مدارس تیزهوشان معمولاً امکانات، فضا و کلاس‌هایی خارج از آموزش‌های متداول برای دانش‌آموزان المپیادی فراهم می‌کنند، اما واقعیت این است که در مسیر المپیاد، انگیزه و علاقه درونی بیش از هر حمایتی تعیین‌کننده است؛ چه بسا دانش‌آموزانی که بدون حمایت‌های آن‌چنانی مالی و تنها با تکیه بر تلاش و علاقه خود به موفقیت‌های بزرگ می‌رسند.

وظیفه پدر و مادرها در سنین پایه این است که استعدادها و علایق فرزند را با دقت کشف کنند و زمینه شکوفایی آن را فراهم سازند، حتی اگر آن علاقه بر خلاف تصورات اولیه و کلیشه‌ها در حوزه‌های هنر، ادبیات یا رشته‌های دیگر باشد.

پدر نخبه مشهدی و استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد درباره نوع آموزش‌های المپیاد نجوم و اخترفیزیک بیان کرد: آموزش‌های این رشته به دو بخش تئوری و عملی تقسیم می‌شود. بخش تئوری بر پایه‌های قوی فیزیک استوار است و بخش عملی که سهم مهمی در نمره المپیاد جهانی دارد، مهارتی میدانی است. دانش‌آموزان برای کسب مهارت رصد و شناخت اجرام آسمانی، هم با چشم غیرمسلح و هم با تلسکوپ، بارها توسط مدرسه و باشگاه دانش‌پژوهان جوان به محیط‌های طبیعی و کویری اعزام می‌شوند تا در طول سال‌ها این توانمندی را به صورت تجربی و دقیق فرا بگیرند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از ابتدا چشم‌انداز موفقیت در المپیاد تضمین‌شده به نظر می‌رسید، بیان کرد: المپیاد مسیری بسیار پرریسک است و شانس کسب موفقیت نهایی در مقایسه با روش‌هایی مثل کنکور تضمین‌شده نیست. در سطح کشور نهایتاً حدود ۱۰ نفر مدال طلا می‌گیرند و معاف از کنکور می‌شوند و از میان آنان نیز فقط پنج نفر به رقابت‌های جهانی اعزام می‌شوند. بنابراین از منظر محاسبات معمول، کنکور مسیر امن‌تری به حساب می‌آید و تنها عاملی که دانش‌آموز را در مسیر سخت و طاقت‌فرسای المپیاد به پیش می‌برد، عشق و علاقه خالص به آن رشته است.

میرشمسی در ادامه به خانواده‌ها توصیه کرد: فرآیند رشد فرزندان مانند پرورش گل و گیاه نیازمند آماده‌سازی بستری مناسب برای ظهور استعدادهاست. والدین نباید قالب‌ها و نسخه‌های کلیشه‌ای و متداول جامعه را که از پیش تعیین شده است به فرزندان خود تحمیل کنند. وظیفه اصلی پدر و مادرها در سنین پایه این است که استعدادها و علایق واقعی فرزند را با دقت کشف کنند و زمینه شکوفایی همان مسیر را فراهم سازند، حتی اگر آن علاقه بر خلاف تصورات اولیه و کلیشه‌ها در حوزه‌های هنر، ادبیات یا رشته‌های دیگر باشد.

پدر نخبه مشهدی و استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک پس از این رقابت‌ها از ویتنام به کشور بازخواهند گشت و پرواز تیم شامگاه سه‌شنبه وارد ایران خواهد شد.

این موفقیت خیره‌کننده، تنها یک مدال طلا نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ظرفیت بالای دانش‌آموزان ایرانی برای فتح قله‌های جهانی در سایه خودباوری و حمایت‌های آگاهانه است. مسیری که ارشیا و هم‌تیمی‌هایش پیمودند، ثابت می‌کند که با وجود تمامی سختی‌ها و چالش‌های مسیر نخبگی، عشق به علم می‌تواند هر مانعی را از سر راه بردارد و نام ایران را در رفیع‌ترین جایگاه‌های علمی جهان حک کند.

در حالی که جامعه علمی کشور مشتاقانه در انتظار بازگشت این قهرمانان کوچک اما بزرگ‌منش است، خانواده‌های ایرانی بار دیگر فرصت یافتند تا از زاویه‌ای متفاوت به مفهوم موفقیت نگاه کنند. شاید مهم‌ترین درسی که از مسیر المپیادی ارشیا میرشمسی می‌توان گرفت، همین نگاه منعطف و حمایتی والدین او باشد که به جای اجبار، بستر را برای شکوفاییِ استعدادِ منحصربه‌فرد فرزندشان فراهم کردند.