به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم حسین پور، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی صبح شنبه در مراسم افتتاح پروژه های آموزشی اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از سال ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد که احداث ۷۳۴ پروژه شامل ۶۶۶ مورد طرح آموزشی با چهار هزار و ۱۵۴ کلاس درس، ۴۲ پروژه پرورشی، ۲۶ مورد در حوزه ورزشی بر عهده آموزش و پرورش خراسان رضوی بوده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی افزود: از زمان آغاز این طرح تاکنون از ۷۳۴ پروژه ۴۴۳ مورد با ۲ هزار و ۱۵۹ کلاس درس احداث، تکمیل و بهره‌برداری شده است.

وی ادامه داد: تاکنون پیشبرد اهداف طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی خراسان رضوی به طور میانگین پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصدی داشته است.

حسین پور گفت: امروز علاوه بر افتتاح پروژه‌ها، فرهنگسرای منتظری به همت خیر نیک اندیش عباس منتظری به یادبود پدر و مادر مرحوم وی با مشارکت و نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی به انجام و بهره برداری رسید.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی افزود: امروز دو هزار و ۳۳۱ پروژه آموزشی و پرورشی کشور، یک هزار و ۵۲۰ فضای ورزشی در قالب طرح میدان همدلی با حضور وبیناری رییس جمهور به بهره برداری رسید و بهسازی و شاداب سازی ۸۱ هزار و ۱۹۱ کلاس درس در قالب طرح عجمیان به اتمام رسید و پروژه های به انجام رسیده خراسان رضوی هم در میان آنهاست.

وی بیان کرد: استانداردسازی سیستم های گرمایشی فضاهای آموزشی در هزار و ۵۰۰ کلاس درس، انجام ۳۰۰ هزار متر مربع آسفالت و ۴۰۰ هزار متر مربع ایزوگام، جمع‌آوری ۲۷ مدرسه سنگی با مجموع ۱۱۶ کلاس درس، جمع آوری ۳۶ مدرسه کانکسی مستقل بالای ۱۰ دانش‌آموز با ۶۷ کلاس درس، بهسازی، تعمیر و شاداب سازی یک هزار و ۵۴۰ مدرسه با ۶ هزار کلاس از جمله اقداماتی است که در گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ در خراسان رضوی انجام شده است.

حسین‌پور افزود: احداث، تکمیل و بهره‌برداری ۲۲۱ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی با یک هزار و ۱۵۶ کلاس درس و ۱۱۴ هزار و ۲۵۱ مترمربع زیربنا، تجهیز و هوشمندسازی یک هزار و ۱۵۶ کلاس درس برای مهرماه امسال هم از دیگر اقداماتی است که در گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ در خراسان رضوی انجام شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی ادامه داد: اجرای پنل‌های خورشیدی در ۸۷۰ مدرسه استان نیز در دست اقدام است.

وی بیان کرد: در راستای توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت در آموزش هم ساخت هشت مجتمع بزرگ مقیاس هر یک با ۸۰ کلاس درس با هماهنگی استانداری در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

حسین‌پور با بیان این که تکمیل این پروژه نیازمند حدود پنج همت است، افزود: بخشی از هزینه ساخت این مجتمع ها از طریق بودجه دولتی و قسمتی هم از طریق مولدسازی تامین خواهد شد.