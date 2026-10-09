به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر جمعه در نشست تخصصی مدیران مدارس و نمایندگان معلمان شهرستان گناباد ضمن ادای احترام به مقام شامخ معلم، اظهار کرد: اگر هزار بار به دنیا بیایم، باز هم شغل معلمی را انتخاب می‌کنم. معلمانی که با وجود مشکلات معیشتی، غیرتمندانه ایستاده‌اند، باعث افتخار ما هستند و یقین دارم که معلمان بهترین‌های این جامعه‌اند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور افزود: دولت در سخت‌ترین شرایط مالی و در تمامی حوزه‌ها، رکوردهایی را ثبت کرده که حتی در بهترین دوره‌های گذشته نیز محقق نشده بود. با این حال، تمام توان خود را برای رفع دغدغه‌های معیشتی همکاران به کار گرفته‌ایم.

کسب ۱۸ مدال طلای المپیاد جهانی، یک رکورد بزرگ است

وی در ادامه به دستاوردهای اخیر این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: با وجود تمام چالش‌ها از جمله عدم جذب ۳۵ هزار معلم، ابتدای مهرماه آرامی را پشت سر گذاشتیم. همچنین کسب ۱۸ مدال طلا در المپیادهای جهانی، رکوردی بزرگ است که نشان‌دهنده توانمندی دانش‌آموزان و معلمان ماست.

کاظمی مهم‌ترین اولویت وزارتخانه را ایجاد تحول در برنامه درسی برشمرد و تصریح کرد: برای تربیت شایسته فرزندان این سرزمین به برنامه‌های تحولی نیاز داریم. اجرای این تحول در برنامه درسی، فرآیندی زمان‌بر است و حدود ۸ سال به طول می‌انجامد.

پیگیری ویژه برای رفع مشکلات مدارس کانکسی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در توسعه کشور، افزود: تمام اتفاقات امروز جامعه با آموزش و پرورش گره خورده است و باید با هوشیاری کامل به این حوزه نگریست.

وی ضمن تقدیر از پیگیری‌های نماینده مردم گناباد در مجلس، خاطرنشان کرد: دغدغه‌های مطرح‌شده توسط آقای محمدپور، نماینده مردم شریف گناباد، بررسی و با همکاری یکدیگر حل خواهد شد؛ در همین راستا، وضعیت مدارس کانکسی در منطقه «باغ آسیا» به‌طور ویژه بررسی و برای رفع آن اقدام می‌شود.

کاظمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های صورت‌گرفته، در سال آینده گشایش‌های بیشتری در حوزه آموزش و پرورش شاهد باشیم.