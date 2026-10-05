طرح «ستارگان» برای نخبگان دانشگاه فردوسی مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میر جلیلی صبح دوشنبه در نشست خبری پیرامون اطلاع‌رسانی مشوق‌های دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به جزئیات طرح «ستارگان» به عنوان سازوکاری جامع برای تمامی مقاطع تحصیلی و همچنین بسته‌های حمایتی ویژه پذیرفته‌شدگان سال تحصیلی ۱۴۰۵، به لزوم ایجاد رویکردی فراتر از حمایت‌های اولیه برای دانشجویان، اظهار کرد: ما طرحی را تحت عنوان «طرح ستارگان» مختص همه دانشجویان دانشگاه اعم از نوورودها و دانشجویان سال‌های بالاتر اجرا می‌کنیم که در آن دانشگاه به ازای دستاوردهای دانشجویان، به آن‌ها امتیاز و ستاره می‌دهد.

رئیس گروه استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر اینکه دانشجویان بر حسب ستاره‌های کسب‌ شده می‌توانند از تسهیلاتی فراتر از آنچه به نوورودها اختصاص می‌یابد بهره‌مند شوند، افزود: در سال گذشته نیز جشنی تحت عنوان «جشنواره ستارگان دانشگاه» برگزار شد که در آن از دانشجویان برتر کل دانشگاه که بر اساس دستاوردهای علمی، معدل، فعالیت‌های پژوهشی، جشنواره‌ها یا المپیادها حائز امتیاز شده بودند، تقدیر به عمل آمد.

وی بیان کرد: علاوه بر موارد فوق، دانشگاه فردوسی مشهد با هدف تکریم تلاش‌های دانشجویان برتر، ارائه خوابگاه ویژه و خدمات رفاهی و ورزشی منحصر به فرد را در پردیس دانشگاه برای این دسته از دانشجویان در نظر گرفته است.

در ادامه، جزئیات تسهیلات تشویقی دانشگاه فردوسی مشهد به دانشجویان برتر نوورود سال تحصیلی ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام شد، تسهیلات مقطع کارشناسی اهدای ۵۰ میلیون تومان هدیه نقدی ویژه پذیرفته‌شدگان حائز رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ کنکور کارشناسی در گروه‌های آزمایشی ریاضی و تجربی، و رتبه‌های زیر ۵۰۰ در گروه آزمایشی انسانی و رتبه‌های زیر ۲۵۰ در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، اهدای یک عدد لپ‌تاپ و ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار مالی (برای استفاده از تسهیلات آموزشی، رفاهی و ورزشی) ویژه پذیرفته‌شدگان حائز رتبه‌های زیر ۱۰۰ کنکور کارشناسی در گروه‌های آزمایشی ریاضی، انسانی و تجربی و رتبه‌های زیر ۵۰ در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، اهدای یک عدد لپ‌تاپ و ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار مالی (برای استفاده از تسهیلات آموزشی، رفاهی و ورزشی) ویژه دارندگان مدال طلای کشوری در المپیادهای دانش‌آموزی (در رشته‌های دارای سهمیه کنکور).

تسهیلات مقطع کارشناسی ارشد نیز اهدای ۵۰ میلیون تومان هدیه نقدی ویژه دانشجویان ۵ درصد برتر دوره‌های کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که دوره کارشناسی ارشد خود را در این دانشگاه ادامه دهند و اهدای یک عدد لپ‌تاپ و ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار مالی (برای استفاده از تسهیلات آموزشی، رفاهی و ورزشی) ویژه پذیرفته‌شدگان حائز رتبه ۱ کشوری در کنکور کارشناسی ارشد (در رشته‌های با حداقل ۱۰۰۰ نفر داوطلب کنکور)، اهدای یک عدد لپ‌تاپ و ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار مالی (برای استفاده از تسهیلات آموزشی، رفاهی و ورزشی) ویژه پذیرفته‌شدگان دارای مدال‌های طلا، نقره و برنز المپیادهای علمی-دانشجویی کشور انجام می شود.

تسهیلات مقطع دکتری نیز اهدای یک عدد لپ‌تاپ و ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار مالی (برای استفاده از تسهیلات آموزشی، رفاهی و ورزشی) ویژه پذیرفته‌شدگان حائز رتبه ۱ کشوری در کنکور دکتری (دارندگان رتبه اول در هر دو مرحله کتبی و مصاحبه در رشته‌های با حداقل ۱۰۰۰ نفر داوطلب کنکور) است.