توقف عملیات تسطیح و برداشت غیرمجاز از معادن در شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلمی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با زمین‌خواری و با هدف صیانت از عرصه‌های ملی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رودان با انجام گشت و پایش مستمر در منطقه فاریاب، فعالیت‌های غیرمجاز را شناسایی و از ادامه آن جلوگیری کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مواردی از تسطیح اراضی و برداشت غیرمجاز در محدوده معدنی منطقه فاریاب شناسایی شد که با حضور مأموران یگان حفاظت، عملیات متوقف و از ادامه فعالیت غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان تأکید کرد: هرگونه تسطیح، برداشت از معادن و مصالح و انجام فعالیت‌های مرتبط در اراضی ملی، بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع است و با موارد تخلف مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

معلمی همچنین از مشارکت و همکاری مردم و جوامع محلی در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی قدردانی کرد و گفت: سامانه ۱۵۰۴ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مربوط به تخلفات و تصرفات اراضی ملی است و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی کنند.

