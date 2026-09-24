کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت در راستای اجرای طرح مقابله با مخلان اقتصادی و صیانت از حقوق بیت‌المال، با انجام اقدامات اطلاعاتی، چند واحد مسکونی مورد استفاده برای استخراج غیرمجاز رمزارز را شناسایی کردند.

شناسایی محل‌های استخراج غیرمجاز رمزارز

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق، از محل‌های شناسایی‌شده بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها، ۷ دستگاه ماینر قاچاق و غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شد.

ارزش ۱۵ میلیارد ریالی ماینرهای مکشوفه

سرهنگ امانی با اشاره به نظر کارشناسان درباره ارزش تجهیزات کشف‌شده، گفت: ارزش دستگاه‌های مکشوفه ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه ۳ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

استخراج غیرمجاز رمزارز فشار بر شبکه برق را افزایش می‌دهد

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با استخراج غیرمجاز رمزارز، اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر ایجاد فشار بر شبکه توزیع و افزایش احتمال خاموشی، تخلف اقتصادی محسوب می‌شود.

سرهنگ امانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.