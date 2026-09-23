کشف ۳۱ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشیدی در سخنانی، اظهار کرد: در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی برق و با اجرای اقدامات نظارتی و عملیاتی، ۳۱ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در نقاط مختلف استان لرستان شناسایی و کشف شد.

وی افزود: از مجموع دستگاه‌های کشف‌شده، ۳۰ دستگاه در شهرستان خرم‌آباد و یک دستگاه نیز در شهرستان الشتر شناسایی و جمع‌آوری شده است.

فعالیت غیرمجاز ماینرها فشار مضاعفی به شبکه وارد می‌کند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با اشاره به آثار فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز بر شبکه برق، بیان کرد: استفاده غیرمجاز از ماینرها علاوه بر افزایش قابل توجه مصرف برق، فشار مضاعفی را به شبکه وارد می‌کند.

جمشیدی ادامه داد: تداوم فعالیت این مراکز می‌تواند موجب بروز خسارت و آسیب‌های جدی به تجهیزات و شبکه توزیع نیروی برق شود و از این رو شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده در این زمینه با هدف صیانت از شبکه برق، جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌های توزیع و پیشگیری از تضییع حقوق مشترکان انجام می‌شود و روند شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز ادامه خواهد داشت.

تداوم اقدامات نظارتی برای شناسایی مراکز غیرمجاز

در ادامه، سروش روزبهانی، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان نیز با اشاره به استمرار اقدامات نظارتی در این حوزه گفت: شناسایی و کشف دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز به صورت جدی و برنامه‌ریزی‌شده در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان قرار دارد.

وی افزود: اقدامات نظارتی و عملیاتی برای شناسایی موارد غیرمجاز در این حوزه ادامه خواهد داشت و شرکت توزیع نیروی برق استان با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.

درخواست از مردم برای گزارش فعالیت‌های مشکوک

روزبهانی از مردم استان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با فعالیت و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز، موضوع را به شرکت توزیع نیروی برق استان اطلاع دهند.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان خاطرنشان کرد: هم‌استانی‌ها می‌توانند موارد مشکوک مربوط به فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز را از طریق شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق استان اطلاع دهند.