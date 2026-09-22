کشف ۱۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در گچساران و باشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روستائی از شناسایی و جمعآوری ۱۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز با هماهنگی فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران خبر داد و گفت: از این تعداد، ۶ دستگاه در یک خانهباغ در روستای آبکنارو از توابع شهرستان باشت و ۱۱ دستگاه نیز در سه خانه شهری در گچساران کشف شد.
وی افزود: با احتساب این موارد، شمار دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز کشف و ضبطشده در استان به ۸۵ دستگاه رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مصرف بالای برق این دستگاهها اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد مجموع ۸۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشفشده در استان، به اندازه مصرف سالانه برق حدود هزار خانوار انرژی مصرف میکنند.
روستائی ادامه داد: این میزان مصرف، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد میکند و ضرورت برخورد با فعالیتهای غیرمجاز استخراج رمزارز و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از برق را دوچندان کرده است.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاههای کشفشده در این مرحله در اماکن مسکونی مستقر بودند، از شهروندان خواست هنگام خرید یا اجاره ملک، نسبت به وضعیت برق و سابقه محل مورد نظر دقت و بررسی لازم را داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: بر اساس ابلاغ وزارت نیرو، یارانه برق محل کشف دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز به مدت یک سال از تاریخ کشف لغو میشود و برق مصرفی آن محل در این مدت با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
روستائی با تأکید بر تبعات این موضوع برای مالکان و بهرهبرداران املاک تصریح کرد: اجرای این سازوکار میتواند هزینه فعالیتهای غیرمجاز را افزایش داده و نقش بازدارنده داشته باشد؛ بنابراین افرادی که قصد خرید یا اجاره ملک دارند، بهتر است پیش از عقد قرارداد از نداشتن سابقه کشف و ضبط دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در ملک اطمینان حاصل کنند.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز، موضوع را از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.
روستائی افزود: برای گزارشهایی که منجر به کشف دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز شود، پاداشی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
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