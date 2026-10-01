حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داوری حرفه‌ای و میانجی‌گری کیفری از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی برای حل‌وفصل اختلافات و گسترش فرهنگ صلح و سازش هستند و تربیت نیروهای توانمند و آشنا با الزامات این حوزه، زمینه استفاده مؤثرتر از این ظرفیت‌ها را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و احراز صلاحیت متقاضیان افزود: فعالیت در حوزه داوری حرفه‌ای و میانجی‌گری کیفری به دانش حقوقی، مهارت‌های ارتباطی، قدرت تشخیص و توانایی مدیریت اختلافات نیاز دارد؛ از این رو، گذراندن دوره‌های آموزشی و ارزیابی‌های پیش‌بینی‌شده برای آماده‌سازی متقاضیان ضروری است.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان با تأکید بر نقش داوری و میانجی‌گری در کاهش مراجعات قضایی و تسهیل حل اختلافات تصریح کرد: توسعه روش‌های توافق‌محور و استفاده از افراد آموزش‌دیده و واجد صلاحیت می‌تواند به حل اختلافات در چارچوب قانون، حفظ حقوق طرفین و تقویت اعتماد عمومی به سازوکارهای حل اختلاف کمک کند.

امانت‌بهبهانی در پایان بر تداوم برنامه‌های آموزشی و تخصصی در این حوزه تأکید کرد و گفت: تقویت ظرفیت‌های داوری حرفه‌ای و میانجی‌گری کیفری، بخشی از رویکرد معاونت حل اختلاف استان برای گسترش راهکارهای قانونی و مؤثر و نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش است.