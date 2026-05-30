«صلح علوی» در خوزستان دعواهای میلیاردی را به سازش کشاند

حجتالاسلام و المسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستاوردهای پویش استانی «صلح علوی» اظهار کرد: همزمان با دهه امامت و ولایت، جریان صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان با جدیت بیشتری دنبال شد و مجموعههای فعال در حوزه اصلاح ذاتالبین با حضور میدانی و تلاشهای مستمر، موفق شدند که شمار قابل توجهی از اختلافات مالی، خانوادگی و کیفری را به صلح و توافق ختم کنند.
وی با اشاره به عملکرد شعبه ۱۷ شورای حل اختلاف عنوان کرد: در بازه زمانی اخیر، پروندههای متعددی با موضوعاتی همچون خیانت در امانت، ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید، تخلیه، مطالبه اجور معوقه، الزام به تعهد مالی، تنظیم سند رسمی و دعاوی مالی سنگین با تلاش اعضای شورا، ستاد صبر، صلحیاران و بهرهگیری از ظرفیت گفتوگو و میانجیگری به سازش منتهی شد.
امانتبهبهانی ضمن تشریح بخشی از این مصالحه ها بیان کرد: در برخی از این پروندهها، موضوع اختلاف مربوط به مطالبات و تعهدات مالی با مبالغ قابل توجه و چندمیلیاردی بود که در صورت ادامه روند قضایی، میتوانست زمینه تشدید اختلافات و افزایش تنشهای اجتماعی را فراهم کند، اما با ورود شوراهای حل اختلاف و صلحیاران، مسیر پروندهها به سمت تفاهم و توافق هدایت شد.
وی در ادامه با اشاره به یکی از مهمترین پروندههای مختومهشده در این پویش اظهار کرد: در یکی از پروندههای مالی که خواسته آن بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به همراه خسارات تأخیر تأدیه و هزینههای دادرسی بود و از سال ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی قرار داشت، اعضای شورای حل اختلاف موفق شدند با ایجاد تفاهم میان طرفین، اختلاف را با توافقی بسیار کمتر و در قالب اقساط به صلح و سازش ختم کنند و از استمرار یک دعوای فرسایشی جلوگیری شود.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری خوزستان با بیان اینکه بخش مهمی از اختلافات اجتماعی، قابلیت حل از مسیر گفتگو و میانجیگری را دارند، تصریح کرد: امروز صلحیاران و مجموعه ستاد صبر در استان خوزستان به ظرفیتی اثرگذار در کاهش تنشهای اجتماعی و جلوگیری از تعمیق اختلافات تبدیل شدهاند و حضور آنان در کنار شوراهای حل اختلاف، بسیاری از پروندهها را پیش از ورود به مراحل پیچیده قضایی به سازش منتهی کرده است.
رئیس شورای حل اختلاف خوزستان بیان کرد: رویکرد معاونت حل اختلاف استان خوزستان، حرکت به سمت توسعه صلح اجتماعی، کاهش فرسایش قضایی و بازگرداندن آرامش به روابط انسانی است و خوشبختانه اجرای پویش «صلح علوی» نشان داد که فرهنگ گذشت و تفاهم، همچنان از جایگاه ریشهدار و اثرگذاری در میان مردم برخوردار است.
امانتبهبهانی تأکید کرد: شوراهای حل اختلاف، صلحیاران و ستاد صبر، امروز در خط مقدم ایجاد آرامش اجتماعی قرار دارند و استمرار این حرکت مردمی و فرهنگی، میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگ مدارا در جامعه ایفا کند.
