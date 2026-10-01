به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش عصر پنجشنبه در جلسه نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل ورزش و جوانان استان، درباره وضعیت ورزش قم و ظرفیت‌های موجود برای توسعه این حوزه به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.



این دیدار با حضور دکتر سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد و در جریان آن، گزارشی از فعالیت‌ها، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان در بخش‌های مختلف ورزشی ارائه شد.



روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت ورزش در استان بر ضرورت توجه جدی‌تر به توسعه امکانات و فضاهای ورزشی تأکید کرد.



وی تقویت زیرساخت‌های ورزشی را از نیازهای اساسی برای گسترش ورزش در قم دانست و بر ضرورت فراهم شدن زمینه‌های لازم برای توسعه این زیرساخت‌ها تأکید کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی را برای توسعه فضاها و امکانات ورزشی استان ضروری دانست.



وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بر ضرورت بهره‌گیری از این توان برای پیشبرد طرح‌های مرتبط با توسعه ورزش قم تأکید کرد.



روانبخش استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران را زمینه‌ای برای شتاب‌بخشی به روند توسعه فضاهای ورزشی استان دانست و بر توجه به این ظرفیت در برنامه‌ریزی‌های حوزه ورزش تأکید کرد.



در این نشست همچنین گزارشی از اقدامات و برنامه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم در حوزه‌های مختلف ورزشی ارائه شد و وضعیت موجود و ظرفیت‌های توسعه‌ای ورزش استان مورد بررسی قرار گرفت.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در این دیدار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این اداره‌کل در بخش‌های مختلف ورزشی ارائه کرد و برنامه‌های مجموعه تحت مدیریت خود را تشریح کرد.



در ادامه، موضوع توسعه ورزش استان با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت فضاها و امکانات ورزشی مورد توجه قرار گرفت.



نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست درباره مسائل و ظرفیت‌های حوزه ورزش استان گفت‌وگو کردند و بر ضرورت پیگیری زمینه‌های توسعه این بخش تأکید شد.



استفاده از توان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کنار ظرفیت‌های موجود، از محورهای مطرح‌شده در این نشست بود که با هدف سرعت بخشیدن به روند توسعه امکانات و فضاهای ورزشی استان مورد تأکید قرار گرفت.