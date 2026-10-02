به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف صبح جمعه در دیدار با مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به نقش رسانه در مدیریت حوادث غیرمترقبه گفت: نگاه رسانه ملی به رسانه در شرایط بحرانی، فراتر از یک ابزار اطلاع‌رسانی و به‌عنوان یک «قرارگاه عملیاتی» و «رویت‌گر اول» است.

مدیرکل صداوسیمای فارس افزود: مدیریت بحران در رسانه به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی رسانه‌ای و تولید محتوای آموزشی پیش از وقوع حوادث، نقش مهمی در افزایش آمادگی جامعه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایمنی ادامه داد: رسانه می‌تواند با آموزش عمومی و ارائه هشدارهای لازم، سطح آمادگی مردم را برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه افزایش دهد.

رئوف اعتماد عمومی را یکی از مؤلفه‌های مهم مدیریت بحران دانست و گفت: در شرایطی که رسانه‌های جعلی و فیک‌نیوزها به دنبال ایجاد ترس و وحشت در حوادث غیرمترقبه هستند، رادیو و تلویزیون با ارائه اطلاعات دقیق و متقن می‌توانند مرجع اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی باشند.

مدیرکل صداوسیمای فارس تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع موجب می‌شود مردم در شرایط اضطراری دچار تشویش و سردرگمی نشوند و بتوانند بر اساس اطلاعات صحیح تصمیم بگیرند.

وی بر ضرورت همراهی و هم‌افزایی اعضای ستاد مدیریت بحران استانداری فارس با رسانه ملی تأکید کرد و گفت: تعامل سازنده دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران با صداوسیما می‌تواند به مدیریت هوشمندانه‌تر حوادث و ارتقای آمادگی عمومی منجر شود.