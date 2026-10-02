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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

رئوف: مدیریت بحران بدون رسانه به نتیجه نمی‌رسد

رئوف: مدیریت بحران بدون رسانه به نتیجه نمی‌رسد

شیراز- مدیرکل صداوسیمای فارس با تأکید بر نقش رسانه در مدیریت حوادث غیرمترقبه گفت: مدیریت بحران بدون اطلاع‌رسانی دقیق، آموزش عمومی و هم‌افزایی با رسانه به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف صبح جمعه در دیدار با مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به نقش رسانه در مدیریت حوادث غیرمترقبه گفت: نگاه رسانه ملی به رسانه در شرایط بحرانی، فراتر از یک ابزار اطلاع‌رسانی و به‌عنوان یک «قرارگاه عملیاتی» و «رویت‌گر اول» است.

مدیرکل صداوسیمای فارس افزود: مدیریت بحران در رسانه به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی رسانه‌ای و تولید محتوای آموزشی پیش از وقوع حوادث، نقش مهمی در افزایش آمادگی جامعه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایمنی ادامه داد: رسانه می‌تواند با آموزش عمومی و ارائه هشدارهای لازم، سطح آمادگی مردم را برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه افزایش دهد.

رئوف اعتماد عمومی را یکی از مؤلفه‌های مهم مدیریت بحران دانست و گفت: در شرایطی که رسانه‌های جعلی و فیک‌نیوزها به دنبال ایجاد ترس و وحشت در حوادث غیرمترقبه هستند، رادیو و تلویزیون با ارائه اطلاعات دقیق و متقن می‌توانند مرجع اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی باشند.

مدیرکل صداوسیمای فارس تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع موجب می‌شود مردم در شرایط اضطراری دچار تشویش و سردرگمی نشوند و بتوانند بر اساس اطلاعات صحیح تصمیم بگیرند.

وی بر ضرورت همراهی و هم‌افزایی اعضای ستاد مدیریت بحران استانداری فارس با رسانه ملی تأکید کرد و گفت: تعامل سازنده دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران با صداوسیما می‌تواند به مدیریت هوشمندانه‌تر حوادث و ارتقای آمادگی عمومی منجر شود.

کد مطلب 6965113

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