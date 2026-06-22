رئوف: بخش عمده تجهیزات صداوسیما مرکز فارس نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف ظهر دوشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان فارس با گرامیداشت فرارسیدن ایام محرم، رسانه ملی را «قرارگاه مقدم مقابله با جنگ نرم» دانست و بر نقش راهبردی آن در تبیین مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به سند تحول رسانه ملی که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، گفت: صداوسیمای فارس با تکیه بر سه محور هویت‌محوری، عدالت‌گستری و کمک به پیشرفت کشور، سند زیست‌بوم و برنامه اقدام خود را تدوین کرده و در مسیر تحقق این اهداف حرکت می‌کند.

مدیرکل صداوسیمای فارس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجهیزات فنی این مرکز فرسوده شده است، افزود: دوربین‌های استودیویی، سامانه‌های انتقال سیگنال و سایر زیرساخت‌های فنی نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی جدی هستند و با توجه به گستردگی و شرایط کوهستانی استان، این موضوع نیازمند حمایت اعتباری در سطح ملی و استانی است.

رئوف توسعه و پایداری شبکه سیگنال‌ رسانی زمینی را از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار دانست و تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان با ابزارهای مختلف رسانه‌ای در پی اختلال در پیام انقلاب اسلامی هستند، تقویت زیرساخت‌های انتقال سیگنال، نقش مهمی در تضمین امنیت رسانه‌ای استان دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تولید محتوای فاخر اشاره کرد و گفت: انتظار افکار عمومی از صداوسیمای فارس، تولید برنامه‌هایی در تراز فرهنگی و تمدنی این استان است و تحقق این هدف بدون مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهادهای فرهنگی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل صداوسیمای فارس همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از پروژه‌های شاخص رسانه‌ای از جمله تولید سریال حضرت احمد بن موسی(ع)، افزود: تحقق چنین آثار ماندگاری نیازمند نگاه قرارگاهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست.

رئوف در ادامه با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین گفت: هوش مصنوعی امروز فضای تولید گرافیک و پویانمایی را متحول کرده و باید از ظرفیت نیروهای خلاق و این فناوری‌ها برای معرفی بهتر مفاخر و ظرفیت‌های استان استفاده شود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مجمع نمایندگان استان فارس، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان مجلس و رسانه ملی، موانع موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و تخصیص اعتبارات برطرف شده و سطح کیفی تولیدات رسانه‌ای استان ارتقا یابد.