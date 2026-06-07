به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف عصر یکشنبه در دیدار با جانشین فرمانده انتظامی فارس با اشاره به جایگاه اثرگذار رسانه در شکلدهی افکار عمومی، اظهار کرد: اطلاعرسانی دقیق، سریع و مسئولانه میتواند از شکلگیری برداشتهای نادرست در جامعه جلوگیری کرده و زمینه درک صحیح واقعیتها را برای مردم فراهم کند.
وی با بیان اینکه پلیس یکی از نهادهای مردمی و خدمترسان است، افزود: انعکاس حضور میدانی فرماندهان و کارکنان انتظامی در میان مردم و بازتاب اقدامات آنان در حوزه تأمین امنیت و رسیدگی به مطالبات شهروندان، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی دارد.
مدیرکل صداوسیمای فارس همچنین از آمادگی این مجموعه برای توسعه همکاریهای رسانهای با فرماندهی انتظامی استان خبر داد و گفت: ظرفیتهای متنوع رسانهای در بخشهای رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی میتواند در معرفی خدمات و مأموریتهای پلیس بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
سردار یوسف ملک زاده جانشین فرمانده انتظامی استان فارس نیز در این نشست با قدردانی از همکاری صداوسیمای فارس در پوشش رویدادها و تبیین موضوعات اجتماعی و امنیتی، اظهار کرد: رسانهها نقش تعیینکنندهای در ارتقای احساس امنیت و مدیریت افکار عمومی دارند و صداوسیما همواره همراه مجموعه انتظامی در مسیر حفظ آرامش جامعه بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه افزود: بسیاری از آسیبهای اجتماعی در صورت آگاهیبخشی مناسب و مدیریت صحیح در سطح جامعه، به تهدیدهای امنیتی تبدیل نخواهند شد و رسانهها در این زمینه مسئولیتی مهم بر عهده دارند.
جانشین فرمانده انتظامی فارس همچنین به اقدامات پلیس در مقابله با جرایم اقتصادی از جمله قاچاق سوخت، قاچاق احشام و احتکار اشاره کرد و گفت: اطلاعرسانی هدفمند درباره این اقدامات میتواند ضمن افزایش آگاهی عمومی، زمینه مشارکت و همکاری بیشتر مردم با پلیس را فراهم کند.
وی انعکاس خدمات شبانهروزی پلیس در رسانه ملی را عاملی مؤثر در افزایش همدلی و اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: مشارکت مردم همواره یکی از مهمترین عوامل موفقیت در مقابله با تهدیدها و حفظ امنیت پایدار بوده است.
در پایان این دیدار، با اهدای لوح تقدیر از جمعی از معاونان و مدیران حوزههای مختلف صداوسیمای فارس به پاس همکاری در انعکاس فعالیتها و مأموریتهای پلیس تجلیل شد.
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