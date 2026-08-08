به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف عصر شنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان فارس برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار،گفت: خبرنگاران، تصویربرداران، خبرنگاران آزاد و همکاران رسانه‌ای در شهرستان‌ها بخش قابل توجهی از امر خطیر اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به رویدادها و تحولات یک سال گذشته، افزود: در طول یک سال گذشته اتفاقات و تحولات متعددی را پشت سر گذاشتیم که در بسیاری از این رویدادها، اگر همت و تلاش اصحاب رسانه نبود، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع با دشواری مواجه می‌شد.

مدیرکل صداوسیمای فارس با اشاره به جنگ و تحولات اخیر، گفت: در جریان این حوادث، خبرنگاران و رسانه‌های کشور با همت و تلاش مضاعف، رسالت تاریخی خود را به خوبی انجام دادند و تلاش کردند روایت دقیق و صحیحی از اتفاقات ارائه دهند.

رئوف ادامه داد: در یک سال گذشته، همکاران ما در حوزه معاونت خبر و اطلاعات صداوسیمای فارس به صورت شبانه‌روزی تلاش کردند تا روایتگر رویدادهای مختلف باشند و با استفاده از نظریه‌های روز ارتباطات، حضور دائمی خود را در عرصه اطلاع‌رسانی حفظ کنند.

وی با بیان اینکه جنگ‌های امروز تنها به عرصه سخت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در کنار ابعاد سخت و نیمه‌سخت جنگ، نبرد شناختی و جنگ رسانه‌ای نیز اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است و رسانه در این میدان نقش اساسی دارد.

مدیرکل صداوسیمای فارس افزود: در شرایطی که جریان اطلاع‌رسانی لحظه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی توسعه پیدا کرده‌اند، حضور مستمر رسانه‌های استانی به‌ویژه در مقیاس استان فارس اهمیت زیادی دارد تا ارتباط حاکمیت با مردم به صورت مستمر برقرار باشد و خلأ اطلاعاتی ایجاد نشود.

رئوف با اشاره به عملکرد رسانه ملی در جریان تحولات اخیر، گفت: تلاش کردیم با تولیدات متنوع، پخش‌های زنده و اطلاع‌رسانی مستمر، مردم در نقاط مختلف استان را در جریان آخرین رویدادها قرار دهیم و اجازه ندهیم خلأ اطلاعاتی به وجود آید.

وی یکی از وظایف مهم رسانه را مدیریت افکار عمومی دانست و بیان کرد: رسانه ملی تلاش می‌کند در مقابل شایعات و اخباری که از سوی رسانه‌های معاند منتشر می‌شود، روایت دقیق و درست را ارائه دهد و در این مسیر سه اصل صحت، دقت و سرعت را مورد توجه قرار دهد.

مدیرکل صداوسیمای فارس خاطرنشان کرد: اخبار جعلی می‌تواند با تأثیرگذاری بر روح و روان جامعه، اضطراب ایجاد کند؛ بنابراین رسانه باید بتواند با اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و مستند، پاسخگوی نیاز مخاطب باشد.

رئوف با تأکید بر اینکه رسالت رسانه استانی محدود به جغرافیای استان نیست، گفت: رسانه استانی باید در کنار پوشش اخبار و رویدادهای فارس، در مقیاس ملی نیز در مدیریت افکار عمومی نقش داشته باشد.

وی افزود: استفاده از اخبار ملی در کنار اخبار استانی در بخش‌های خبری مرکز، یکی از اقداماتی است که با هدف پاسخگویی به نیاز مخاطبان دنبال شده و بر اساس نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده، این رویکرد توانسته مخاطبان جدیدی را نیز به رسانه ملی جذب کند.

مدیرکل صداوسیمای فارس همچنین به موضوع اطلاع‌رسانی چندلایه اشاره کرد و گفت: رسانه ملی در کنار جریان مستمر اطلاع‌رسانی از وقایع استان و کشور، باید نیازهای مختلف مخاطبان را نیز مورد توجه قرار دهد و در لایه‌های مختلف به این نیازها پاسخ دهد.

رئوف، ایجاد آرامش در جامعه و روایت خدمات‌رسانی مسئولان و گروه‌های مردمی را از دیگر وظایف رسانه دانست و افزود: اقدامات و خدماتی که مسئولان استان، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های مختلف در شهرستان‌ها، روستاها و نقاط مختلف استان انجام می‌دهند، باید به‌درستی روایت شود و این موضوع نیز در دستور کار خبرنگاران و عوامل خبری صداوسیما قرار دارد.

وی با اشاره به همکاری میان رسانه‌های مختلف اظهار کرد: امروز هماهنگی خوبی میان عرصه میدان و عرصه رسانه وجود دارد و تلاش شده تمامی ظرفیت‌های خبر و اطلاع‌رسانی برای انعکاس رویدادها به کار گرفته شود.

مدیرکل صداوسیمای فارس با بیان اینکه رسانه‌ها در جنگ شناختی باید حضوری فعال و هماهنگ داشته باشند، گفت: بر اساس پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های انجام‌شده، رسانه ملی در جریان تحولات اخیر توانسته مرجعیت رسانه‌ای خود را حفظ کند و این موضوع حاصل تلاش مجموعه خبرنگاران، تصویربرداران و فعالان عرصه خبر و اطلاع‌رسانی است.

رئوف تأکید کرد: در این میدان، همکاری و هم‌افزایی میان صداوسیما، خبرگزاری‌ها، هفته‌نامه‌ها، رسانه‌های الکترونیک و فعالان فضای مجازی اهمیت فراوانی دارد و باید از ظرفیت همه رسانه‌ها برای تقویت جریان اطلاع‌رسانی صحیح و مقابله با روایت‌های نادرست استفاده کرد.