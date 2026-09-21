به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی رؤسا و مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان فارس با اشاره به چهار مأموریتی که رهبر شهید برای رسانه ملی مورد تأکید قرار داده‌اند، گفت: صداوسیما «دانشگاهی» برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی، «آوردگاهی» برای مقابله با امواج تحریف و تفتین، «آسایشگاهی» برای بهره‌مندی جامعه از جلوه‌های زیبایی و هنر و «قرارگاهی» برای گسترش امید و نشاط در فضای عمومی کشور است.

مدیرکل صداوسیمای فارس افزود: بر همین اساس، خود را موظف به همکاری با دانشگاه‌ها می‌دانیم و طی دو سال گذشته نیز مجموعه‌ای از برنامه‌ها با مشارکت مراکز آموزش عالی استان طراحی و اجرا شده است.

رئوف با اشاره به تجربه همکاری صداوسیمای فارس با دانشگاه شیراز گفت: یکی از این برنامه‌ها «رادیو دانشگاه» است که با همکاری دانشگاه شیراز تاکنون بیش از ۲۰۰ قسمت از آن تولید شده و این تجربه قابلیت تعمیم به دیگر مراکز دانشگاهی استان را نیز دارد.

وی همچنین به برگزاری رویداد «شب علم» به میزبانی دانشگاه شیراز و همکاری صداوسیما در پخش زنده و تولید برنامه از این رویداد اشاره کرد و گفت: برنامه «میدان‌داری نخبگان» در جریان جنگ تحمیلی اخیر و برنامه «صدرا» با هدف پرداختن به موانع پیش‌روی پیشرفت علمی کشور نیز از دیگر نمونه‌های همکاری صداوسیما با دانشگاه‌ها طی دو سال گذشته بوده است.

دستاوردهای دانشگاه‌ها نباید در سکوت بماند

مدیرکل صدا و سیمای فارس با تأکید بر ضرورت حضور فعال دانشگاه‌ها در عرصه رسانه گفت: یکی از موضوعات مهم، روایت دستاوردهای واقعی دانشگاه‌هاست.

رئوف ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد یک «مارپیچ سکوت» در دانشگاه‌ها، این تصور را القا کند که در کشور و دانشگاه‌ها دستاوردی وجود ندارد؛ در حالی که دانشگاه‌های ما سرشار از ظرفیت، دستاورد و تجربه‌های علمی و فناورانه هستند.

وی افزود: دانشگاهیان باید با استفاده از ظرفیت رسانه و همکاری با صداوسیما، این دستاوردها را به جامعه معرفی کنند و اجازه ندهند ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها در سکوت باقی بماند.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک دانشگاه و رسانه

رئوف در پایان پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترکی با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و معاونان آنان را مطرح کرد و گفت: این کارگروه می‌تواند با شناسایی و ارائه سوژه‌های مناسب، زمینه تولید برنامه‌ها و محصولات رسانه‌ای مؤثر از ظرفیت دانشگاه‌های استان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: صدا و سیمای فارس آمادگی کامل دارد تا در این مسیر با دانشگاه‌ها همکاری کند و ظرفیت‌های رسانه‌ای موجود را برای معرفی دستاوردها و روایت فعالیت‌های دانشگاهی به کار گیرد.