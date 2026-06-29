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۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

هم‌افزایی رسانه‌ها و دستگاه قضایی راهگشای حل مسائل فارس است

هم‌افزایی رسانه‌ها و دستگاه قضایی راهگشای حل مسائل فارس است

شیراز- مدیرکل صدا و سیمای فارس با تأکید بر نقش تعامل سازنده رسانه‌ها و دستگاه قضایی گفت: تولید مستمر محتوای حقوقی کاربردی با حضور قضات، می‌تواند ضمن آگاهی عمومی به حل مسائل استان کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف صبح دوشنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری فارس با قدردانی از تعامل و همراهی دستگاه قضایی استان، نقش این مجموعه را در مدیریت و پیشبرد امور استان اثرگذار توصیف کرد و گفت: اگرچه اصل تفکیک قوا مبنای فعالیت دستگاه‌هاست، اما هم‌افزایی و همکاری میان نهادهای مختلف، زمینه‌ساز حل بهتر مسائل و رفع چالش‌های استان خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه موفق تعامل میان صدا و سیمای فارس و دستگاه قضایی، افزود: این همکاری سازنده در سال‌های اخیر نتایج ارزشمندی به همراه داشته و می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی نیز گسترش یابد.

مدیرکل صدا و سیما مرکز فارس با تأکید بر ظرفیت رسانه ملی در ارتقای آگاهی عمومی، تاکید کرد: موضوعات مهم حقوقی و قوانین مورد نیاز مردم در قالب بسته‌های کوتاه، کاربردی و قابل فهم، با حضور قضات و کارشناسان خبره تهیه و به صورت مستمر از شبکه‌های صدا و سیما پخش شود.

رئوف گفت: تجربه نشان داده مخاطبان از برنامه‌های کوتاه، آموزشی و تکرارشونده استقبال بیشتری می‌کنند و این شیوه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سواد حقوقی جامعه، به‌ویژه درباره قوانین جدیدی همچون قانون الزام، ایفا کند.

مدیرکل صدا و سیمای فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری‌های مشترک میان رسانه ملی و دستگاه قضایی فارس، تولید محتوای تخصصی، آموزشی و اثرگذار برای افزایش آگاهی عمومی بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 6873866

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