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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

عملیات آسفالت راه روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی آغاز شد

عملیات آسفالت راه روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی آغاز شد

مارگون- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از آغاز عملیات آسفالت پنج کیلومتر از محور روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی در شهرستان مارگون با اعتبار ۵۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو صبح جمعه در بازدید از آغاز عملیات آسفالت پروژه راه روستایی تاکسیسه به مورزرد زیلایی در شهرستان مارگون خبر داد.

وی اظهار کرد: عملیات آسفالت این پروژه به طول پنج کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت این محور در توسعه دسترسی روستاییان، افزود: تکمیل و بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند زمینه تردد آسان‌تر ساکنان روستاهای منطقه، مسافران و گردشگران را فراهم کند.

پیمانجو ادامه داد: مسیر تاکسیسه به مورزرد زیلایی از محورهای دسترسی به دریاچه‌های طبیعی مورزرد زیلایی محسوب می‌شود و بهسازی و آسفالت آن، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد، در استفاده بهتر از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه نیز مؤثر خواهد بود.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: عملیات آسفالت این مسیر پس از انجام مراحل زیرسازی و آماده‌سازی، وارد مرحله اجرایی شده است.

مهران مسعودی افزود: نظارت فنی بر روند اجرای عملیات و رعایت مشخصات فنی و استانداردهای لازم در مراحل مختلف پروژه در دستور کار قرار دارد تا عملیات آسفالت با کیفیت مطلوب و با هدف افزایش دوام و ماندگاری مسیر انجام شود.

وی همچنین توسعه و بهسازی راه‌های روستایی را از اولویت‌های حوزه راهداری عنوان کرد و گفت: بهسازی و آسفالت مسیرهای روستایی علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، موجب دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات، امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری مناطق مختلف استان می‌شود.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه، شرایط تردد در محور تاکسیسه به مورزرد زیلایی بهبود یافته و زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم و گردشگران از ظرفیت‌های این منطقه فراهم شود.

کد مطلب 6965167

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