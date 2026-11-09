تحسین کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح‌های متعدد عمرانی و بهسازی راه‌های روستایی استان کرمانشاه طی هفت ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: توسعه این راه‌ها با هدف تسهیل تردد روستاییان، افزایش ایمنی و بهبود دسترسی مناطق مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این مدت عملیات احداث ۸۷ باب ابنیه فنی در مسیرهای روستایی استان اجرا شده که در بهبود زیرساخت راه‌ها، هدایت آب‌های سطحی و افزایش ماندگاری مسیرها مؤثر است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش زیرسازی بیان کرد: طی هفت ماه امسال، ۱۶۵ کیلومتر عملیات زیرسازی در راه‌های روستایی استان انجام شده است.

کارگری ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، ۸۵ کیلومتر از راه‌های روستایی آسفالت شده و عملیات اجرای پریمکت نیز در طول ۴۵ کیلومتر از این مسیرها به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده این پروژه‌ها در مناطق محروم، کم‌برخوردار و دورافتاده اجرا شده‌اند، گفت: شهرستان‌های ثلاث باباجانی، صحنه، سنقر و کلیایی، هرسین، روانسر، پاوه، دالاهو، گیلانغرب، سرپل‌ذهاب و کرمانشاه از مناطق محل اجرای این طرح‌ها هستند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت راه‌های روستایی، تسهیل رفت‌وآمد ساکنان و فراهم‌کردن دسترسی ایمن‌تر و مناسب‌تر به شبکه راه‌های استان با جدیت ادامه دارد.