به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو شامگاه سهشنبه در نشست با اصحاب رسانه، با تسلیت شهادت فرماندهان و شهدای کشور و قدردانی از حضور مردم استان در صحنههای مختلف، اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد در روزهای سخت، شجاعت و صلابت خود را نشان دادند و این موضوع مایه افتخار است.
وی افزود: وظیفه ما به عنوان خدمتگزاران مردم این است که در حوزه مسئولیت خود، خدمات بیشتری به مردم ارائه دهیم و در کنار آنان باشیم.
بارشهای سنگین و فعالیت مداوم راهداران
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بارشهای قابل توجه امسال گفت: میزان بارندگیها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت و در برخی نقاط استان بیش از ۸۳۰ میلیمتر بارش ثبت شد.
وی بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد راههای استان در مناطق کوهستانی و تپهماهور قرار دارد و همین موضوع هزینه ساخت، نگهداری و ایمنسازی جادهها را چند برابر کرده است.
پیمانجو تصریح کرد: در جریان طرح زمستانی، نیروهای راهداری به صورت شبانهروزی در راهدارخانهها مستقر بودند و اجازه ندادند هیچ محور اصلی استان به دلیل بارش برف، سیلاب یا ریزش مسدود شود.
وی ادامه داد: در برخی راهدارخانهها نیروهای ما تا ۱۱ روز به صورت مداوم در محل خدمت حضور داشتند و امکان مراجعه به خانواده را نداشتند.
بازسازی پل مختار در ۱۲ روز
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به خسارات سیلاب فروردینماه در یاسوج، گفت: در جریان سیلاب، مسیر ارتباطی پل مختار قطع شد اما با تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری و پیمانکاران، عملیات بازسازی و برقراری تردد در مدت ۱۲ روز انجام شد.
وی افزود: برای اجرای این پروژه حدود ۱۴ هزار نفر ساعت کار انجام شد و نیروهای راهداری حتی در شرایط جنگی و شبانه با نصب پروژکتور زیر پل مشغول فعالیت بودند.
پیمانجو تاکید کرد: همکاران ما در سختترین شرایط و با وجود تهدیدات امنیتی، کار را متوقف نکردند تا مسیر تردد مردم هرچه سریعتر برقرار شود.
حمل کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شد
پیمانجو با اشاره به شرایط خاص کشور در ایام جنگ، اظهار کرد: حمل کالاهای اساسی از بنادر کشور به استان بدون هیچ مشکلی انجام شد و کهگیلویه و بویراحمد جزو استانهای نخست در انتقال کالاهای سهمیهای بود.
وی ادامه داد: رانندگان و فعالان بخش خصوصی با وجود خطرات موجود، در مسیرهای بندرعباس، خوزستان و چابهار حضور یافتند و اجازه ندادند کمبودی در استان ایجاد شود.
کاهش تصادفات با اجرای طرحهای ایمنسازی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از اجرای طرحهای گسترده ایمنسازی جادهها در استان خبر داد و گفت: نصب روشنایی تونلها، اجرای نیوجرسی، خطکشی و روکش آسفالت در محورهای مختلف از جمله یاسوج-شیراز، یاسوج-اصفهان، یاسوج-بابامیدان و گچساران انجام شده است.
وی افزود: مجموعه این اقدامات موجب کاهش محسوس تصادفات در محورهای استان شده است.
پیمانجو بیان کرد: در محور یاسوج-اصفهان نیز روشنایی تونلها با اعتبار حدود ۷۰ میلیارد تومان ارتقا یافته است.
اجرای پروژههای راه روستایی و مناطق محروم
وی با تاکید بر تداوم خدماترسانی در مناطق مختلف استان گفت: در بخشهای لوداب، دیشموک، زیلایی و دیگر مناطق محروم استان پروژههای متعددی در حوزه آسفالت و بهسازی راهها اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اظهار کرد: در بخش لوداب نیز مناقصه اجرای ۱۵ کیلومتر روکش و ترمیم جاده برگزار شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز میشود.
وی بیان کرد: در یک سال و نیم گذشته بخش قابل توجهی از مطالبات مردم در حوزه راههای روستایی و محورهای ارتباطی اجرایی شده است.
کهگیلویه و بویراحمد محروم نیست
پیمانجو با اشاره به ظرفیتهای استان تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد استانی محروم نیست بلکه استانی با ظرفیتهای فراوان انسانی و طبیعی است.
وی گفت: در دورترین نقاط استان نیز خدماتی همچون آب، برق، گاز و اینترنت وجود دارد و باید تصویر واقعی و توانمندیهای استان به کشور معرفی شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان افزود: مردم استان شایسته بهترین خدمات هستند و مجموعه راهداری خود را موظف میداند در همه شرایط در کنار مردم باشد.
