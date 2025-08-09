  1. استانها
تکمیل طرح بهسازی و آسفالت راه روستایی تاکسیسه به مور زرد زیلایی مارگون

یاسوج-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از تکمیل طرح بهسازی و آسفالت راه روستایی تاکسیسه به مور زرد زیلایی در شهرستان مارگون تا پایان مهر ماه امسال خبر داد.

حمید رضا پیمانجو در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح بهسازی و آسفالت راه روستایی تاکسیسه به مور زرد زیلایی با ۵.۹ کیلومتر با اعتبار ۵۴ میلیارد تومان در اردیبهشت ماه امسال آغاز شد.

وی مدت پیمان این طرح را ۱۴ ماه عنوان کرد و ادامه داد: با گذشت سه ماه از آغاز عملیات، تاکنون ۶ کیلومتر از مسیر قیرپاشی و عملیات آسفالت آن در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مابقی عملیات تا پایان فصل کاری و قبل از آغاز سرمای زودرس منطقه انجام خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به سردسیر بودن شهرستان مارگون، برنامه‌ریزی برای تکمیل این طرح تا پایان مهرماه امسال انجام شده است.

