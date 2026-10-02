حضور مردم در صحنه پشتوانه امنیت و بازدارندگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و پرهیز از محرمات، با اشاره به آیات نخست سوره مبارکه مؤمنون اظهار کرد: مؤمنان اهل رستگاری هستند و از ویژگی‌های آنان توجه به نماز و خشوع در برابر ذات مقدس پروردگار است.

وی با تأکید بر جایگاه نماز در زندگی مؤمنان افزود: نماز ستون دین و یکی از مهم‌ترین راه‌های عبودیت و بندگی خداوند است و بر اساس روایات، نخستین عملی است که در قیامت مورد محاسبه قرار می‌گیرد؛ از این رو میزان توجه انسان به نماز در جایگاه اعمال او اهمیت ویژه‌ای دارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز تصریح کرد: فراگیری و همگانی شدن نماز یکی از محورهای اصلی در مسیر احیای این فریضه است و ترویج نماز تنها وظیفه یک گروه خاص نیست، بلکه خانواده‌ها و همه افراد جامعه باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

حجت‌الاسلام سلیمی خاطرنشان کرد: پدر و مادر باید با محبت، مدارا، استدلال و شیوه مناسب فرزندان خود را به نماز ترغیب کنند و ترویج این فریضه در خانواده می‌تواند زمینه تربیت نسلی مؤمن و مسئولیت‌پذیر را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نیکو به جا آوردن نماز گفت: توجه به اصل نماز ضروری است، اما کیفیت اقامه آن نیز اهمیت دارد و در سیره ائمه اطهار (ع) و بزرگان دین نمونه‌های فراوانی از اهتمام به نماز در شرایط مختلف زندگی مشاهده می‌شود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب افزود: انسان مؤمن نباید در خوشی‌ها و سختی‌ها رابطه خود را با خداوند قطع کند؛ بلکه در اوج شادی، گرفتاری، مشکلات مالی و حتی مصیبت نیز باید نماز و ارتباط با پروردگار را حفظ کند.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به نمونه‌هایی از زندگی ائمه اطهار (ع) و بزرگان دینی ادامه داد: در سیره امام سجاد (ع)، حضرت صدیقه طاهره (س)، امام صادق (ع) و دیگر بزرگان، اهتمام به نماز حتی در سخت‌ترین شرایط مورد توجه بوده و این رفتار می‌تواند برای جامعه امروز الگو باشد.

وی همچنین با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره جایگاه نماز اظهار کرد: در روایت آمده است که شفاعت اهل بیت (ع) شامل حال فردی که نسبت به نماز بی‌توجه باشد، نخواهد شد و این مسئله نشان‌دهنده اهمیت این فریضه در زندگی مؤمنان است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش نیروهای انتظامی و حافظان امنیت قدردانی کرد و گفت: برقراری نظم و امنیت در جامعه اسلامی یک عبادت و مجاهدت است و نیروهای انتظامی در مأموریت‌های مختلف از مرزها تا شهرها و مناطق مختلف، مسئولیت سنگینی در تأمین امنیت مردم بر عهده دارند.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره ارزش پاسداری از امنیت افزود: در منابع اسلامی برای حراست و نگهبانی در راه خدا جایگاه ویژه‌ای بیان شده و خدمت نیروهای انتظامی و دیگر حافظان امنیت را می‌توان در چارچوب مسئولیت آنان در تأمین آرامش جامعه مورد توجه قرار داد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات داخلی و منطقه‌ای گفت: به باور وی، دشمن تلاش دارد با طراحی سناریوهای مختلف، از جمله فشارهای اقتصادی، فرهنگی و ایجاد ناآرامی، امنیت داخلی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و جامعه باید نسبت به این مسائل هوشیار باشد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: رهبر انقلاب در این پیام بر نقش حضور مردم و نیروهای مسلح در تقویت قدرت و بازدارندگی کشور تأکید کرده‌اند و حضور مسئولانه مردم می‌تواند پشتوانه‌ای برای رزمندگان و نیروهای حاضر در میدان باشد.

حجت‌الاسلام سلیمی افزود: حضور مردم در صحنه نباید صرفاً احساسی باشد، بلکه باید آگاهانه، مسئولانه و همراه با درک شرایط کشور انجام شود و مردم با حضور خود می‌توانند ضمن تقویت روحیه نیروهای مسلح، در برابر تهدیدات و فشارهای دشمن نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدایان» در برخی استان‌های کشور ادامه داد: حضور مردم در این رزمایش‌ها بیانگر آمادگی آنان برای دفاع از کشور و همراهی با نظام جمهوری اسلامی است و مردم سرپل‌ذهاب نیز در صورت نیاز کشور، خود را در صحنه مسئولیت و دفاع حاضر می‌دانند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه در پیام رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته، حضور مردم در میدان می‌تواند موجب نگرانی و بازدارندگی دشمن شود و پشتوانه‌ای برای نیروهای مسلح و مدافعان کشور باشد.

حجت‌الاسلام سلیمی در پایان با اشاره به ضرورت حفظ ایمان، نماز، صبر و هوشیاری، از خداوند متعال خواست مردم، جوانان و نسل آینده را در مسیر عبادت و بندگی واقعی ثابت‌قدم نگه دارد و امنیت، آرامش و سربلندی کشور و مردم را استمرار بخشد.