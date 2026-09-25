به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته این شهرستان با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و پرهیز از محرمات، اظهار کرد: انسان مؤمن باید پیش از انجام هر رفتار و گفتاری، به نتیجه آن بیندیشد و ببیند اقدام او در نهایت به سودش خواهد بود یا زیانش متوجه خود او می‌شود.

وی خوش‌اخلاقی و خوش‌رفتاری را از جلوه‌های تقوا دانست و افزود: مؤمن باید در برخورد با دیگران اهل انصاف، خوش‌رویی و رفتار نیک باشد و این ویژگی اخلاقی باید در همه جایگاه‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی همراه انسان باقی بماند.

امام‌جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره مکارم اخلاق تصریح کرد: مؤمن نباید بدی دیگران را با بدی پاسخ دهد، بلکه گذشت و نیکی در برابر رفتار نادرست دیگران از ویژگی‌های اخلاقی مؤمنان است.

حجت‌الاسلام سلیمی ادامه داد: انسان مؤمن باید خشم خود را کنترل کند و به گونه‌ای رفتار کند که دیگران از خیر و نیکی او بهره‌مند شوند و از شر و آسیب او در امان باشند؛ همچنین باید سخن حق را حتی زمانی که به زیان خودش است، بیان کند.

وی با اشاره به نقش خانواده در مقابله با آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند فاصله میان اعضای خانواده و جامعه را افزایش دهد و اگر محبت و ارتباط مناسب در خانواده وجود نداشته باشد، زمینه برای تأثیرگذاری عوامل بیرونی فراهم می‌شود.

امام‌جمعه سرپل‌ذهاب در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را یادآور مجاهدت رزمندگان در دوران دفاع مقدس و همچنین نیروهای مسلح و مردم در درگیری‌های اخیر دانست و گفت: نیروهای ارتش، سپاه، فراجا، مرزبانی، سربازان گمنام امام زمان(عج)، بسیجیان و همه کسانی که در مسیر دفاع از کشور نقش داشته‌اند، شایسته تقدیر هستند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ آغازگر جنگ نبوده است، اظهار کرد: دفاع در برابر تجاوز، دفاع از سرزمین، شرف و کشور است و در جنگ هشت ساله و همچنین جنگ‌های اخیر، دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک ایران را تصرف کند.

حجت‌الاسلام سلیمی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شیوه‌های جدید تهدید افزود: دشمن روش‌های خود را به‌روز می‌کند و در شرایط کنونی نمی‌توان با الگوهای گذشته با همه ابعاد تهاجم مقابله کرد؛ بنابراین جامعه باید متناسب با شکل جدید تهدیدات، توان دفاعی خود را تقویت کند.

امام‌جمعه سرپل‌ذهاب یکی از عرصه‌های مهم تهدید را حوزه فرهنگی و ذهنی عنوان کرد و گفت: تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، جنگ شناختی و جنگ ترکیبی از جمله عرصه‌هایی هستند که باید در برابر آنها آمادگی داشت.

وی با اشاره به مفهوم «جهاد تبیین» تصریح کرد: امروز به اندازه کافی نیرو و فعال در عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی و شناختی وجود ندارد و خواص، مسئولان، افراد صاحب نفوذ و صاحبان تریبون باید برای روشنگری و مقابله با این نوع تهدید نقش بیشتری ایفا کنند.

حجت‌الاسلام سلیمی حفظ وحدت و انسجام را یکی دیگر از محورهای مهم دفاع در شرایط کنونی دانست و افزود: دشمن از اتحاد مردم هراس دارد و حفظ انسجام اجتماعی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور در شرایط حساس کنونی است.

وی با اشاره به حضور مردم سرپل‌ذهاب در صحنه‌های اجتماعی اظهار کرد: مردم این شهرستان با وجود مشکلات، محرومیت‌ها و دشواری‌های سال‌های اخیر، همچنان در صحنه حضور داشته‌اند و مسئولان باید از این روحیه مردم برای حفظ وحدت و انسجام اجتماعی الگو بگیرند.

امام‌جمعه سرپل‌ذهاب در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: مسئولان باید بازار را مدیریت و بر آن نظارت کنند و اجازه ندهند سوءاستفاده‌ها موجب آسیب به امنیت اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم شود.

وی خطاب به مسئولان افزود: بخشی از مشکلات معیشتی مردم به مدیریت و نظارت مربوط است و توجه به اقتصاد و معیشت مردم باید از اولویت‌های مسئولان باشد.

حجت‌الاسلام سلیمی همچنین از کسبه و بازاریان خواست در شرایط حساس کنونی انصاف را رعایت کنند و خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مردم در صحنه‌های مختلف کنار یکدیگر ایستاده‌اند، بازاریان نیز باید با حفظ روحیه همدلی و همراهی، در تأمین نیازهای ضروری مردم همکاری کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر ابعاد مختلف تهدیدات گفت: اگر جامعه برای مقابله با هجمه‌های جدید دشمن آمادگی لازم را ایجاد نکند، ممکن است آسیب‌هایی وارد شود که جبران آنها زمان و هزینه زیادی نیاز داشته باشد.