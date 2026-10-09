حجت الاسلام زارعی: تلاش مسئولان برای عبور از جنگ اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلام‌آبادغرب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، نماز را از مهم‌ترین جلوه‌های تقوا و از ارکان اصلی دین دانست و بر ضرورت توجه بیشتر جامعه به اقامه این فریضه تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز در مشهد مقدس، اظهار کرد: پیام رهبر انقلاب به این اجلاس حاوی نکات مهمی درباره جایگاه نماز در جامعه اسلامی است و مطالعه آن می‌تواند مسیر توجه بیشتر مردم و مسئولان به این فریضه را روشن کند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با بیان اینکه نماز نباید صرفاً به‌عنوان یک وظیفه فردی و عبادی در نظر گرفته شود، افزود: در نگاه رهبر انقلاب، نماز می‌تواند زمینه‌ساز ساخت جامعه و تقویت حیات معنوی آن باشد. به گفته وی، نتیجه اقامه نماز باید در رفتار اجتماعی، حل مشکلات مردم و ارتقای وضعیت محله‌ها و شهرها نیز نمایان شود.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر نقش نماز در شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: هرچه جامعه از انسجام و توان بیشتری برخوردار باشد، مسئولیت آن در قبال گسترش نماز نیز افزایش می‌یابد. وی خواستار مشارکت خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، رسانه‌ها، بسیج و فعالان فرهنگی در ترویج نماز جماعت و نماز جمعه شد.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت اقامه نماز تأکید کرد و گفت: مسئولیت ترویج این فریضه تنها بر عهده امامان جماعت و جمعه نیست، بلکه همه افراد جامعه متناسب با جایگاه و مسئولیت خود در این زمینه وظیفه دارند. زارعی با اشاره به نقش امامان جماعت و جمعه، گوش سپردن به مسائل مردم و پیگیری مشکلات آنان را از الزامات ایفای این مسئولیت دانست.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ با محور اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی تنها به معنای تحمل فشارهای اقتصادی نیست، بلکه باید زمینه رشد اقتصادی را حتی در شرایط دشوار فراهم کند.

وی با یادآوری دیدگاه‌های رهبر شهید درباره اقتصاد مقاومتی، دو محور اصلی این رویکرد را ایجاد تحرک در اقتصاد و افزایش توان کشور برای مقابله با عوامل تهدیدکننده برشمرد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت تولید داخلی، گسترش شرکای تجاری و ایجاد زیرساخت‌های مالی مقاوم در برابر تحریم‌ها را از راهکارهای تحقق آن عنوان کرد.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به آخرین توصیه‌های رهبر شهید به مسئولان، بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای مدیریت مشکلات کشور تأکید کرد. وی ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور و دولتمردان برای اداره امور در شرایط دشوار، خواستار پرهیز از کم‌کاری و پیگیری جدی‌تر مسائل اقتصادی شد.

وی در ادامه سخنان خود به تحولات منطقه و احتمال ازسرگیری درگیری‌ها پرداخت و مدعی شد که آمریکا پس از جنگ اخیر با چالش‌های راهبردی مواجه شده است. زارعی همچنین با اشاره به تحرکات اسرائیل در منطقه، درباره تلاش این رژیم برای جلب همراهی برخی کشورهای منطقه در اقدامات نظامی علیه ایران هشدار داد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به نقش امارات متحده عربی در تحولات منطقه، مدعی شد که این کشور در حال فراهم کردن زمینه همکاری برخی دولت‌ها در ائتلافی علیه ایران است. وی با مقایسه شرایط کنونی با تحولات عراق در سال ۲۰۰۳، تأکید کرد که به اعتقاد او، وضعیت امروز ایران و توانمندی‌های نیروهای مقاومت با شرایط آن دوره قابل مقایسه نیست.

حجت‌الاسلام زارعی در بخش پایانی خطبه‌ها، با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از نقش نیروهای انتظامی در تأمین امنیت کشور یاد کرد و همچنین به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی و روز بزرگداشت حافظ، یاد این شخصیت‌ها را گرامی داشت.

وی در پایان برای پیروزی ملت ایران و جریان مقاومت، رفع مشکلات اقتصادی، تقویت وحدت ملی، سلامت رهبر انقلاب و تعجیل در فرج امام زمان (عج) دعا کرد.