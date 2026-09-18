به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات، اظهار کرد: بر اساس آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء، ایمان تنها با ادعا محقق نمی‌شود و اطاعت از خداوند و رسول او از الزامات مؤمن بودن است.

وی افزود: در دوران غیبت نیز انسان برای شناخت مسیر صحیح زندگی و دین باید به صاحبان علم و اولیای الهی مراجعه کند و در مسائل مورد اختلاف، به جای تکیه صرف بر دیدگاه شخصی، حکم و آموزه‌های الهی را معیار قرار دهد؛ چراکه قرآن کریم رجوع اختلافات به خدا و رسول را نشانه ایمان و دارای عاقبتی نیکو معرفی می‌کند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به سنت عرضه عقاید مؤمنان به ائمه معصومین(ع) در دوران گذشته گفت: در گذشته مؤمنان برای اطمینان از درستی باورها و جلوگیری از انحرافات فکری و اعتقادی، عقاید خود را نزد امام زمان خویش عرضه می‌کردند، اما این سنت در جامعه امروز کمرنگ شده است و برخی افراد در همه حوزه‌ها خود را صاحب‌نظر می‌دانند.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اظهار کرد: این شخصیت بزرگوار با وجود برخورداری از مقام علمی و معنوی، ارتباط خود را با امام زمانش قطع نکرد و برای عرضه عقاید و رفتار خود به محضر امام هادی(ع) رفت؛ این ارتباط مستمر با ولی خدا یکی از ویژگی‌هایی بود که شخصیت علمی و اخلاقی او را شکل داد.

وی ادامه داد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در برابر انحرافات و طاغوت زمان خود نیز سکوت نکرد و اهل مبارزه بود و از بی‌تفاوتی نسبت به مسائل جامعه پرهیز داشت. ویژگی دیگر این شخصیت، جایگاه علمی و دانش او بود که زمینه شناخت و مقابله با انحرافات فکری و اعتقادی را برای وی فراهم کرده بود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب تصریح کرد: امروز نیز مؤمنان می‌توانند برای عرضه دین و اعتقادات خود به علمای دین و نمایندگان عام حضرات معصومین(ع) مراجعه کنند و درباره باورهای خود در حوزه‌هایی همچون توحید، نبوت، معاد و امامت از اهل علم راهنمایی بگیرند.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به الگوگیری از شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی نیز برای اطمینان از مسیر اعتقادی خود با علما و مراجع ارتباط داشت و مؤمنان باید از این رفتار الگوبرداری کنند و خود را از اصلاح و بازنگری در باورها و رفتارهایشان بی‌نیاز ندانند.

وی در بخش دوم خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آیه ۵۲ سوره مبارکه فرقان و مفهوم «جهاد کبیر» اظهار کرد: جهاد تنها به میدان نظامی و استفاده از ابزار جنگی محدود نمی‌شود، بلکه مؤمن باید متناسب با نوع تهدید، آمادگی دفاعی داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی، سایبری و نرم نیز ایستادگی کند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: رزمندگان دوران دفاع مقدس با اتکا به باورهای اعتقادی و بدون چشم‌داشت مادی وارد میدان شدند و هشت سال مقاومت و ایستادگی آنان، درس‌های مهمی برای جامعه امروز به همراه دارد.

حجت‌الاسلام سلیمی خاطرنشان کرد: در کنار جهاد اصغر، جهاد با نفس نیز اهمیت دارد و انسان باید با دشمن درونی خود مبارزه کند؛ چراکه ممکن است فردی در میدان نظامی پیروز شود، اما تحت تأثیر وسوسه‌ها و انحرافات فکری قرار گیرد و دستاوردهای خود را از دست بدهد.

وی با بیان اینکه مفهوم جهاد، به کارگیری همه توان در برابر دشمن است، گفت: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس رزمندگان هم در میدان نظامی و هم در عرصه اعتقادی و معنوی ایستادگی کردند، امروز نیز جامعه باید در برابر انواع تهدیدها هوشمندانه و متناسب با شرایط عمل کند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای، مواضع و ارزیابی‌هایی درباره توان جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت مطرح کرد و گفت: به باور وی، تجربه دفاع مقدس و سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی زمینه تقویت توان مقاومت در برابر فشارهای خارجی را فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام سلیمی همچنین با اشاره به مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: جنگ اقتصادی نیز نیازمند مقاومت، افزایش تاب‌آوری مردم و تقویت انسجام داخلی است و نباید اجازه داد اختلافات داخلی به عاملی برای بهره‌برداری دشمن تبدیل شود.

وی در ادامه با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، از تلاش‌های معلمان قدردانی کرد و گفت: معلمی شغل انبیاست و معلم علاوه بر انتقال دانش باید به تربیت اخلاقی و تزکیه دانش‌آموزان نیز توجه داشته باشد؛ چراکه تعلیم و تربیت در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه رشد جامعه را فراهم کنند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب خطاب به دانش‌آموزان نیز بیان کرد: فرصت جوانی و دوران تحصیل محدود است و دانش‌آموزان باید از این دوران برای کسب علم و مهارت استفاده کنند؛ زیرا جامعه‌ای که از حضور عالمان، معلمان و متعلمان محروم باشد، مسیر رشد و پیشرفت را به‌درستی طی نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام سلیمی در پایان با اشاره به روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و یادکرد از شهریار، بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی کشور تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از آموزه‌های دفاع مقدس و ارزش‌های فرهنگی و دینی در تربیت نسل جدید شد.