به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین سلیمی ظهر سهشنبه در دیدار فرمانده و جمعی از کارکنان تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه صاحبالزمان (عج) ارتش، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت توجه به آموزههای این دوران تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه فرهنگ دفاع و مقاومت در باورهای دینی، اظهار کرد: روحیه ایستادگی در برابر ظلم با مبانی قرآنی و اعتقادی جامعه اسلامی پیوند خورده است و انسان مؤمن نباید در برابر ستم تسلیم شود.
امام جمعه سرپلذهاب با تجلیل از تلاشها و فداکاریهای نیروهای مسلح افزود: مجاهدت رزمندگان و کارکنان نیروهای نظامی از ایمان، غیرت، شجاعت و احساس مسئولیت آنان سرچشمه میگیرد و ارزش این جانفشانیها را نمیتوان تنها با معیارهای مادی سنجید.
حجتالاسلام سلیمی با بیان اینکه شیوههای تقابل دشمن در شرایط کنونی تغییر کرده است، تصریح کرد: امروز جنگ رسانهای، شناختی، ترکیبی و روشهای نوین در دستور کار دشمن قرار دارد و برای مقابله با این تهدیدها باید همچون دوران دفاع مقدس، ایمان، بصیرت، دانش و آمادگی خود را بهصورت مستمر افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: تجربه دفاع مقدس نشان داد که برخورداری از روحیه مقاومت و آمادگی همهجانبه، نقش مهمی در عبور از تهدیدها دارد و این تجربه باید در مواجهه با جنگهای جدید نیز مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه سرپلذهاب همچنین از خدمات تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه صاحبالزمان (عج) ارتش و مجموعه پادگان ابوذر قدردانی کرد و گفت: این مجموعه از سنگرهای مهم دفاعی به شمار میرود و در طول فعالیت خود، محل تربیت رزمندگان و پرورش نیروهایی بوده است که جمعی از شهدای والامقام نیز از میان آنان برخاستهاند.
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