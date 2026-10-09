به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و دوری از محرمات، بر اهمیت حفظ عفاف و حجاب و نقش آن در سلامت فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره کنترل نگاه و رعایت پاکدامنی، اظهار کرد: این دستورها تنها متوجه مردان نیست و زنان و مردان هر دو در برابر رعایت حدود الهی مسئولیت دارند. به گفته وی، عفاف و حجاب علاوه بر جایگاه دینی، در حفظ کرامت انسانی و استحکام روابط اجتماعی نیز نقش دارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به آنچه تلاش دشمن برای تضعیف بنیان خانواده خواند، گفت: به اعتقاد او، ترویج بی‌عفتی، بی‌حیایی و بی‌تفاوتی نسبت به ارزش‌های خانوادگی بخشی از برنامه‌های فرهنگی دشمن برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی است. وی تأکید کرد که مقابله با این مسائل باید از مسیر فرهنگی، آموزش و تذکر محترمانه دنبال شود و برخوردهای توأم با خشونت و بی‌احترامی راهکار مناسبی نیست.

حجت‌الاسلام سلیمی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در تربیت فرزندان، افزود: والدین باید در عمل الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند و نهادهای فرهنگی، آموزشی، قضایی و اجرایی نیز در زمینه ترویج عفاف و حجاب مسئولیت دارند. وی همچنین امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف اجتماعی و دینی دانست و خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول به این موضوع شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به مفهوم «جهاد کبیر» در قرآن کریم، بر ضرورت ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی دشمن تأکید کرد و شرایط اقتصادی کشور را بخشی از رویارویی گسترده با فشارهای خارجی دانست. سلیمی اظهار کرد: از نگاه او، مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به اقدام فعال، برنامه‌ریزی و حضور مؤثر مدیران در میدان عمل نیاز دارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب، تحریم‌های مالی و تجاری، فشار بر معیشت خانوارها و تلاش برای ایجاد نگرانی در بازار را از محورهای جنگ اقتصادی دشمن برشمرد و گفت: این فشارها با هدف تضعیف ثبات روانی جامعه و ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت دنبال می‌شود. وی در عین حال تأکید کرد که برای کاهش آثار این شرایط، مسئولان باید تدابیر مؤثر و برنامه‌های عملیاتی در دستور کار قرار دهند.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به ضرورت مدیریت جهادی در شرایط کنونی، خواستار تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از اختلاف‌های غیرمنطقی قیمت کالاهای مشابه شد و افزود: دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری بر روند عرضه و قیمت‌گذاری کالاها نظارت کنند تا فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد نشود.

وی همچنین برخورد قاطع با احتکارکنندگان، سودجویان و اخلالگران اقتصادی را ضروری دانست و بر حمایت از تولید داخلی تأکید کرد. به گفته امام جمعه سرپل‌ذهاب، تقویت تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از راهکارهای اساسی برای کاهش اثر تحریم‌هاست و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در پایان، بازاریان و شهروندان را به رعایت انصاف، همدلی و پرهیز از دامن زدن به شایعات اقتصادی فراخواند و بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد. وی همچنین خواستار هوشیاری مردم در برابر اخبار تأییدنشده و همکاری دستگاه‌های مسئول برای مدیریت فضای روانی بازار شد.