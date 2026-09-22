سرهنگ یاوری: فرهنگ ایثار دفاع مقدس همچنان در ارتش جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا یاوری ظهر سهشنبه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس به همراه جمعی از کارکنان این تیپ با حضور در دفتر امام جمعه سرپلذهاب، با حجتالاسلام والمسلمین حسین سلیمی دیدار و تجدید بیعت کردند.
در این دیدار، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گرامی داشته شد و بر ضرورت حفظ ارزشهایی که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت، تأکید شد.
سرهنگ یاوری با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و مقاومت در نیروهای مسلح اظهار کرد: روحیه فداکاری و دفاع از میهن که رزمندگان دوران دفاع مقدس با ایثار و ازخودگذشتگی بنیان گذاشتند، همچنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران استمرار دارد و نسل جدید نیز این مسیر را دنبال میکند.
فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه صاحبالزمان (عج) ارتش با اشاره به نقش پادگان ابوذر در عرصه دفاعی و خدمترسانی به مردم افزود: این مجموعه در کنار مأموریتهای دفاعی خود، در خدمت به مردم نیز نقش داشته و فرهنگ بهجامانده از رزمندگان دفاع مقدس در آن تداوم یافته است.
وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای صیانت از مرزهای کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح آمادگی لازم برای دفاع از مرزهای ایران را دارند و در این مسیر، حفظ آمادگی و توان دفاعی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سرهنگ یاوری همراهی مردم را نیز از پشتوانههای مهم امنیت کشور دانست و خاطرنشان کرد: پشتیبانی و همراهی مردم نقش مهمی در حفظ امنیت و اقتدار ایران اسلامی دارد.
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