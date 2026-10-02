برداشت ۴ هزار تُن برنج هاشمی در انگوت

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین اسدزاده، اظهار کرد: در شهرستان انگوت هزار هکتار برنج زیر کاشت رفته است و پیش‌بینی می‌شود ۴ هزار تن برنج هاشمی برداشت و روانه بازار شود.

وی با اشاره به ظرفیت فرآوری این محصول در شهرستان افزود: چهار کارخانه برنج‌کوبی در سطح شهرستان فعال است و تکمیل زنجیره تولید باعث ایجاد اشتغال و افزایش ارزش‌افزوده برای کشاورزان می‌شود.

فرماندار شهرستان انگوت ادامه داد: توسعه کشت برنج و تکمیل زنجیره فراوری آن، نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه و بهبود معیشت کشاورزان ایفا می‌کند و تلاش می‌شود این روند با حمایت از تولیدکنندگان ادامه یابد.

اسدزاده یادآور شد: باتوجه‌به پیش‌بینی برداشت ۴ هزارتن برنج هاشمی در سال جاری، انتظار می‌رود تولید این محصول نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و افزایش درآمد کشاورزان شهرستان داشته باشد.