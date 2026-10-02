سیدی: مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی خراسان شمالی تا پایان مهر است

حجت‌الاسلام سید حسن سیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ثبت‌نام بیست‌ونهمین دوره ازدواج دانشجویی از پنجم مهرماه آغاز شد و تا پایان مهر ادامه دارد.

وی گفت: دانشجویانی که تاریخ عقدشان اول فروردین سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ است می‌توانند در سامانه hamsafartabehesht.ir ثبت‌نام کنند.

حجت‌الاسلام سیدی اضافه کرد: موضوع ازدواج دانشجویی از جهات مختلف، به‌ویژه با توجه به نگرانی‌های موجود درباره کاهش رشد جمعیت، از مسائل مهم و راهبردی کشور به شمار می‌رود و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی برای تسهیل و ترویج ازدواج دانشجویان اجرا کرده است.

وی به تشکیل ستاد ازدواج دانشگاهیان از سال‌های قبل اشاره و عنوان کرد: امیدواریم نهادهای دیگر در استان و خیرین خراسان شمالی در امر ازدواج و حمایت از ازدواج‌های آسان و واسطه‌گری به دانشگاهیان کمک کنند.