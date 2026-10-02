فخرایی: حیات آمریکا به ایجاد بحران در نقاط مختلف وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل فخرایی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم بندرعباس، با اشاره به تاریخچه اقدامات آمریکا اظهار کرد: اگر عمر ۲۵۰ ساله آمریکا را بررسی کنیم، تنها ۱۶ سال از این مدت را می‌توان یافت که این کشور درگیر جنگ و حمله نبوده است و بخش قابل توجهی از تاریخ آن با جنگ، سلطه و مداخله همراه بوده است.

وی با بیان اینکه استعمار آمریکا از نخستین روزهای شکل‌گیری این کشور آغاز شد، افزود: از همان زمانی که مهاجران با کشتی و سلاح گرم وارد سرزمین آمریکا شدند، روند استعمار و سرکوب آغاز شد و این کشور در طول تاریخ خود بارها در کشورهای دیگر مداخله کرده است.

رئیس مؤسسه تبیین منظومه فکری رهبر شهید انقلاب خطاب به مردم هرمزگان گفت: شما مردم این منطقه باید بیش از دیگر مردم ایران آمریکاشناس، استکبارشناس و مستکبرشناس باشید؛ چراکه آثار حضور استعمارگران در این منطقه هنوز قابل مشاهده است.

فخرایی با اشاره به قلعه پرتغالی‌ها در جزیره هرمز ادامه داد: پرتغال در اروپا قرار دارد، اما قلعه پرتغالی‌ها در هرمزگان چه می‌کرد؟ این پرسش نشان می‌دهد که مردم این منطقه از گذشته با حضور و مداخلات قدرت‌های خارجی مواجه بوده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد آمریکا در عرصه بین‌الملل گفت: به تعبیر رهبر شهید، آمریکا یک «رژیم بحران‌زیست» است؛ یعنی حیات این رژیم به تولید و استمرار بحران وابسته است و در بحران نفس می‌کشد.

رئیس مؤسسه تبیین منظومه فکری رهبر شهید انقلاب همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در حوزه سلاح و ادعاهای حقوق بشری این کشور اظهار کرد: در آمریکا خرید و فروش و استفاده از سلاح گرم آزاد است و همین مسئله می‌تواند امنیت جامعه را تهدید کند، اما همین کشور در سطح جهانی از حقوق بشر سخن می‌گوید.

وی با اشاره به سوابق مداخلات آمریکا در منطقه نیز گفت: مردم جهان رفتار آمریکا در زندان‌ها و مناطق مختلف از جمله عراق و افغانستان را فراموش نکرده‌اند و نمی‌توان مدعی حقوق بشر بود، اما در عمل با انسان‌ها چنین رفتارهایی داشت.

فخرایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، گفت: آمریکا با دخالت در امور داخلی ایران، دولت وقت را سرنگون کرد و زمینه بازگشت محمدرضا پهلوی به قدرت را فراهم ساخت.

وی افزود: دولت مصدق با حمایت مردم و همراهی آیت‌الله کاشانی، صنعت نفت ایران را ملی کرد، اما آمریکا و عوامل داخلی با اجرای کودتای ۲۸ مرداد، دولت او را سرنگون کردند و بار دیگر رژیم پهلوی را بر ایران مسلط کردند.

رئیس مؤسسه تبیین منظومه فکری رهبر شهید انقلاب در ادامه با طرح این پرسش که «آیا مردم جهان از دست آمریکا به ستوه آمده‌اند یا نه؟» گفت: امروز باید پرسید آیا در جایی که آمریکا وارد شده، امنیت و رفاه بیشتری ایجاد شده است؟ آیا حضور آمریکا موجب پیشرفت و اخلاق در جوامع شده است؟

فخرایی در پایان با اشاره به آیه پنجم سوره قصص، اظهار کرد: خداوند اراده کرده است نظام سلطه و طاغوت از بین برود و مستضعفان وارث زمین شوند و بر این باورم که ملت ایران در مسیر تحقق این وعده الهی قرار گرفته است.

وی گفت: اراده الهی بر این است که نظام سلطه در جهان از بین برود و ملتی برای مقابله با این نظام قیام کند و ملت ایران همان ملتی است که در این مسیر حرکت کرده است.