رفیعی: شهید سیدحسن نصرالله اعتقاد و التزام عمیقی به رهبر شهید داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه جمعه در مراسم بزرگداشت و سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به شخصیت و سیره دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان اظهار کرد:شهید سید حسن نصرالله خود را متأثر از شش شخصیت بزرگ می‌دانست و آنان را چراغ راه زندگی خویش معرفی می‌کرد.



وی افزود: شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، امام موسی صدر، علامه فضل‌الله، شهید سید عباس موسوی، حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب از شخصیت‌هایی بودند که سید حسن نصرالله از آنان به عنوان الگوهای زندگی خود یاد می‌کرد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ارتباط شهید سید محمدباقر صدر با سید حسن نصرالله گفت: هنگامی که سید حسن نصرالله در ۱۸ سالگی تصمیم گرفت از نجف به لبنان بازگردد، شهید صدر به او توصیه‌هایی کرد و آینده روشنی برای او ترسیم کرد.



رفیعی ادامه داد: شهید صدر به سید حسن نصرالله گفته بود که صاحب شأن و جایگاه بزرگی خواهد شد و از او بوی رهبری به مشام می‌رسد و در آینده هدایت مجموعه‌ای را بر عهده خواهد گرفت و از یاران امام عصر ارواحنا فداه خواهد بود.



وی بیان کرد: سید حسن نصرالله پس از بازگشت به لبنان همزمان با سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر فعالیت‌های خود را ادامه داد و در سال ۱۳۶۰ نیز در جماران به محضر حضرت امام خمینی(ره) رسید.



امام خمینی(ره) چهار توصیه مهم به سید حسن نصرالله کرد



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به دیدار سید حسن نصرالله با امام خمینی در دوران جوانی گفت: حضرت امام با شناختی که از شخصیت این طلبه جوان داشتند، در همان دوران به وی اجازه اخذ وجوهات شرعیه دادند.



رفیعی افزود: امام خمینی(ره) در نامه‌ای که برای سید حسن نصرالله نوشتند، چهار توصیه اساسی را مطرح کردند که می‌توان آنها را از چراغ‌های راه زندگی او دانست.



وی نخستین توصیه امام را ملازمت با تقوا دانست و گفت: پرهیزکاری و مراقبت از نفس، دوری از هواهای نفسانی و امیال شخصی، از جمله توصیه‌هایی بود که امام راحل به این طلبه جوان داشتند.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: امام خمینی همچنین بر تمسک به احتیاط در امور دین و دنیا تأکید کردند و از سید حسن نصرالله خواستند در مسائل مختلف با دقت و احتیاط عمل کند.



رفیعی افزود: چهارمین توصیه امام خمینی این بود که سید حسن نصرالله ایشان را از دعای خیر خود فراموش نکند و این درخواست نشان‌دهنده پیوند معنوی و عمیق میان آن دو بود.



سید حسن نصرالله وحدت لبنان را دنبال کرد



وی با بیان اینکه سید حسن نصرالله نزدیک به نیم قرن در عرصه لبنان حضور داشت، گفت: او مدتی برای تحصیل در قم اقامت داشت اما خیلی زود به لبنان بازگشت و پس از شهادت سید عباس موسوی، بیش از سه دهه مسئولیت رهبری حزب‌الله را بر عهده گرفت.



استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت شناخت شخصیت سید حسن نصرالله برای نسل جوان اظهار کرد: سید حسن نصرالله تنها یک شخصیت سیاسی یا نظامی نبود بلکه می‌توان از او به عنوان یک مکتب، راه و الگو یاد کرد و شناخت ویژگی‌های او برای نسل امروز اهمیت دارد.



رفیعی نخستین ویژگی برجسته سید حسن نصرالله را تلاش برای ایجاد وحدت در لبنان دانست و افزود: لبنان کشوری کوچک با تنوع گسترده مذهبی و سیاسی است و گروه‌ها و طوایف مختلفی از شیعیان، اهل سنت و مسیحیان در آن زندگی می‌کنند.



وی گفت: در چنین شرایطی ایجاد ارتباط میان گروه‌های مختلف کار آسانی نبود اما سید حسن نصرالله توانست با طیف‌های گوناگون ارتباط برقرار کند و از ظرفیت شخصیت‌های مختلف مذهبی برای تقویت انسجام استفاده کند.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: سید حسن نصرالله در میان علمای اهل سنت و شخصیت‌های مسیحی نیز جایگاه و ارتباط داشت و تلاش می‌کرد ظرفیت‌های مختلف جامعه لبنان را در مسیر حفظ کشور و تمامیت ارضی آن به کار گیرد.



شهید نصرالله از مظلومان دفاع کرد



رفیعی دومین ویژگی سید حسن نصرالله را دفاع از مظلومان و مسئله فلسطین عنوان کرد و گفت: نگاه او محدود به یک چارچوب صرفاً مذهبی یا جغرافیایی نبود و زمانی که احساس می‌کرد مردم در معرض خطر قرار گرفته‌اند، وارد میدان می‌شد و برای این حضور هزینه می‌پرداخت.



وی افزود: ورود حزب‌الله به تحولات مرتبط با جنگ غزه نیز در همین چارچوب قابل بررسی است و سید حسن نصرالله دفاع از مظلوم را از وظایف خود می‌دانست.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به موضع سید حسن نصرالله پس از شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی اظهار کرد: زمانی که فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید، سید حسن نصرالله همان روز دستور حمله داد و این اقدام را با وجود آگاهی از پیامدهای آن انجام داد.



رفیعی ادامه داد: ویژگی دیگری که در شخصیت سید حسن نصرالله برجسته بود، اعتقاد و التزام عمیق او به رهبری بود و این موضوع را به صورت آشکار بیان می‌کرد.



وی با اشاره به سخنان سید حسن نصرالله درباره رهبر معظم انقلاب گفت: او اعلام کرده بود که در سراسر جهان کسی را نمی‌شناسد که از نظر عقلانیت، علم، حکمت، شجاعت، مدیریت و مدیریت معنوی و روحی بالاتر از آیت‌الله العظمی خامنه‌ای باشد.



معنویت در زندگی شهید نصرالله جایگاه ویژه داشت



استاد حوزه علمیه قم، معنویت را از دیگر ابعاد مهم شخصیت سید حسن نصرالله برشمرد و افزود: اهتمام او به روضه امام حسین، زیارت عاشورا و دعا، بخش مهمی از زندگی شخصی و معنوی این شخصیت را تشکیل می‌داد.



رفیعی با اشاره به خاطره‌ای از سید حسن نصرالله گفت: او در مقطعی از سختی‌های زندگی و فشارهای ناشی از مسئولیت با رهبر معظم انقلاب درباره شرایط خود صحبت کرده بود و از ایشان راهکاری برای تحمل این دشواری‌ها خواسته بود.



وی ادامه داد: در آن دیدار به سید حسن نصرالله توصیه شده بود زمانی را برای خلوت با خداوند اختصاص دهد و در اتاق را ببندد و با خداوند سخن بگوید و این توصیه برای او گشایش‌هایی به همراه داشت.



استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: مجموعه این ویژگی‌ها سبب شده است شخصیت سید حسن نصرالله را بتوان از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار داد و نسل جوان با شناخت سیره و روش او، با الگوهایی از وحدت، جهاد، مسئولیت‌پذیری و معنویت آشنا شود.



رفیعی گفت: سید حسن نصرالله در طول سال‌های فعالیت خود تلاش کرد میان مسئولیت اجتماعی، دفاع از مظلومان، حفظ وحدت و توجه به معنویت جمع کند و همین ابعاد مختلف، شخصیت او را به الگویی قابل مطالعه تبدیل کرده است.