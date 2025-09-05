کرمانشاه؛ الگوی وحدت عملی شیعه و سنی در هفته وحدت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: میلاد فرخنده پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) نقطه عطفی در تاریخ بشریت و سرآغاز فصلی تازه از حیات انسان در پرتو نور هدایت الهی است. پیامبری که خداوند او را «رحمةً للعالمین» خواند و رسالتش چیزی جز نجات انسان از ظلمت جهل، شرک و تفرقه نبود. در میان همه ویژگیهای ممتاز پیامبر (ص)، شاید مهمترین شاخصهای که امت اسلامی امروز بیش از همیشه به آن نیاز دارد، همان اصل وحدتی است که آن حضرت بر پایه ایمان به خدا، اخوت دینی و پیروی از ارزشهای الهی بنا نهاد. پیامبر اکرم (ص) نهتنها عربهای پراکنده و قبیلههای درگیر آن روزگار را به امتی واحد و منسجم بدل کرد، بلکه میراثی ماندگار برای همه مسلمانان جهان به یادگار گذاشت: «إنما المؤمنون إخوة».
ایام خجسته دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول که از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بهعنوان «هفته وحدت» نامگذاری شد، یادآور همین حقیقت بنیادین است؛ حقیقتی که امت اسلامی را از شرق تا غرب عالم فرا میخواند تا در سایه محبت پیامبر (ص) و در پرتو تعالیم قرآن، اختلافات فرعی را کنار نهاده و در مسیر مشترک عزت، عدالت و کرامت انسانی گام بردارند.
کرمانشاه بهعنوان دیاری با پیشینهای درخشان در تاریخ اسلام و ایران، امروز نمونهای زنده و ملموس از تحقق همین آموزه نبوی و انقلابی است. در این استان مرزی و استراتژیک، اهل سنت و شیعه سالیان سال در کنار هم زیستهاند، در مساجد و تکایا و حسینیهها دوشادوش هم عبادت کردهاند، و در میدانهای سختی چون دفاع مقدس، خونهایشان در هم آمیخته و پرچم اسلام را برافراشتهاند. این همزیستی مسالمتآمیز و برادری صمیمانه، کرمانشاه را به الگویی روشن از وحدت اسلامی در سطح کشور و منطقه بدل کرده است؛ الگویی که میتواند پاسخی عملی به همه تبلیغات تفرقهافکن دشمنان باشد.
پیامبر اکرم (ص) در مدینه، نخستین جامعه اسلامی را بر پایه «میثاق اخوت» بنا نهاد و توانست از اقوام متخاصم و قبایل گوناگون، امتی یکپارچه بیافریند. امروز نیز آنچه دشمنان اسلام از آن بیشترین هراس را دارند، همین وحدت کلمه امت اسلامی است. تجربههای تاریخی نشان داده هرگاه مسلمانان در پرتو قرآن و سنت پیامبر (ص) گرد هم آمدهاند، سدهای بزرگ استعمار و استکبار در هم شکسته و عزت و پیروزی نصیب آنان شده است. به همین دلیل، سیاست دائمی دشمنان اسلام چیزی جز دامن زدن به اختلافات مذهبی، قومی و قبیلهای نیست؛ چرا که بهخوبی میدانند امت متحد، شکستناپذیر خواهد بود.
کرمانشاه در این میان یک سنگر فرهنگی و اجتماعی مهم بهشمار میرود. در این خطه قهرمانپرور، بسیاری از خانوادهها هم شیعهاند و هم سنی؛ مجالس دینی به روی همگان گشوده است؛ و در بزنگاههای حساس سیاسی و اجتماعی، مردم با یک صدا در دفاع از نظام اسلامی و آرمانهای انقلاب ایستادهاند. چنین فضایی نشان میدهد که آموزههای پیامبر رحمت (ص) در دل این مردم بهخوبی نهادینه شده و وحدت نه یک شعار، بلکه یک واقعیت عینی و زیست روزمره در کرمانشاه است.
آغاز هفته وحدت در کرمانشاه فرصتی ارزشمند است تا بار دیگر همه اقشار جامعه، اعم از مسئولان و مردم، اهل سنت و شیعه، دانشگاهیان و روحانیون، یکدل و یکصدا بر محور پیامبر اکرم (ص) گرد آیند و با بازخوانی تعالیم آن حضرت، نقشههای شوم دشمنان را خنثی سازند. این ایام، بهویژه در شرایطی که جهان اسلام شاهد فتنهها و بحرانهای ساختگی است، یادآور آن حقیقت بزرگ است که وحدت نهتنها یک راهکار تاکتیکی، بلکه «رمز ماندگاری و اقتدار امت اسلامی» است.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید فرمودهاند، وحدت یک ضرورت راهبردی برای امت اسلام است، نه یک شعار مقطعی. ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی نشان دادهاند که رمز عبور از همه گردنههای سخت، از توطئههای تجزیهطلبانه گرفته تا تحریمهای ظالمانه، چیزی جز «وحدت و همدلی» نبوده است. امروز نیز در برابر تهدیدهای نوین دشمنان و جنگهای ترکیبی که بر پایه اختلافافکنی طراحی میشود، بهترین سلاح امت اسلام، همان پیوند مستحکم بر محور پیامبر و قرآن است.
از این منظر، کرمانشاه میتواند الگو و الهامبخش دیگر استانها و حتی ملتهای مسلمان باشد. نمایش وحدت در این دیار نشان میدهد که اگر مسلمانان بر مشترکات دینی تکیه کنند و اختلافات جزئی را به کناری نهند، نهتنها دشمن را ناکام میگذارند بلکه میتوانند زمینهساز تمدنی نوین اسلامی باشند؛ تمدنی که پیامبر اکرم (ص) بشارت آن را داده و امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر تحقق آن تأکید کردهاند.
این روزها که کرمانشاه غرق در جشنهای ولادت پیامبر (ص) است و مساجد، حسینیهها، تکایا و محافل اهل سنت و شیعه با چراغانی و برنامههای فرهنگی نورانی شدهاند، جلوهای از همین آرمان والا را به نمایش میگذارند. هفته وحدت، فرصتی دوباره است تا همه ما بیندیشیم چگونه میتوانیم با عمل به سیره پیامبر (ص)، وحدت را بیش از پیش تقویت کنیم و کرمانشاه را به یک پایگاه استوار برای دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) و مقابله با هجمههای دشمنان بدل سازیم.
قدرت امت اسلامی در وحدت است
حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) اظهار داشت: امسال مصادف است با یکهزار و پانصدمین سالروز میلاد مسعود پیامبر عظیمالشأن اسلام و این مناسبت بزرگ را به همه امت اسلامی، ملت شریف ایران و بهویژه مردم نیکوسرشت و مؤمن استان کرمانشاه تبریک عرض میکنم.
وی با اشاره به اینکه ایام دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول بهعنوان هفته وحدت نامگذاری شده است، افزود: این ایام از برکات انقلاب اسلامی است و استان کرمانشاه حقیقتاً نماد تمامعیار وحدت در کشور به شمار میرود. جا دارد در این مناسبت از علمای اهلسنت، روحانیون و فضلای شیعه و همچنین مردم شریف این دیار که با ایمان، اخلاص و محبت خود نمونهای درخشان از وحدت اسلامی را رقم زدهاند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه وحدت عامل اقتدار امت اسلامی است، خاطرنشان کرد: قدرت اسلام در وحدت است و اگر دشمنان بتوانند در میان امت اسلامی تفرقه ایجاد کنند، به همان میزان به توان و پیشرفت اسلام ضربه خواهند زد. بنابراین، صیانت از وحدت وظیفهای الهی و راهبردی برای مسلمانان است.
امام جمعه کرمانشاه با تجلیل از امام راحل و رهبر معظم انقلاب بهعنوان احیاگران وحدت اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی بار دیگر روح وحدت حقیقی نه شعاری را در امت اسلامی زنده کرد و امروز ما شاهد جلوههای عملی این انسجام هستیم؛ از جمله حمایت بیدریغ از ملت مظلوم فلسطین، مردم غزه و همه مجاهدانی که در برابر رژیم صهیونیستی کودککش و خونخوار ایستادهاند، چه شیعه و چه سنی.
حجتالاسلام غفوری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تحقق آرمان آزادی قدس شریف، گفت: امیدوارم این ایام مبارک برای امت اسلامی پر از برکت و عزت باشد و انشاءالله سال آینده جشن میلاد پیامبر عظیمالشأن اسلام را در مسجدالاقصی و سرزمین فلسطین برگزار کنیم.
ضرورت اتحاد، همبستگی و برادری میان شیعه و سنی
ماموستا عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهلسنت کرمانشاه شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام (ص) در مسجد امام شافعی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با عرض تبریک میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و همچنین هفته مبارکه وحدت، بحمدالله امشب در مسجد امام شافعی در این شهر مبارک، که بهحق یک شهر تقریب و وحدت عملی است، مراسم بزرگداشت میلاد پیامبر بزرگوار اسلام برگزار شد.
وی افزود: در این مراسم اقشار مختلف مردم اعم از مسئولین، کسبه، بازاریان، روحانیون، دانشگاهیان و عموم مردم حضور یافتهاند؛ هم برادران اهلسنت و هم برادران اهلتشیع در کنار یکدیگر این محفل نورانی را مزین کردهاند و نشان دادند که ما در کنار هم هستیم.
امام جمعه اهلسنت کرمانشاه با بیان اینکه این اجتماع باشکوه جلوهای از همبستگی و وحدت در کرمانشاه است، گفت: این مراسم نماد وحدت عملی میان مسلمانان در سایه محبت و ایمان به پیامبر اکرم (ص) است و عزت و سربلندی ما نیز در گرو این همبستگی و اتحاد مقدس خواهد بود.
ماموستا مرادی در پایان تصریح کرد: پیامبر عظیمالشأن اسلام، پیامآور صلح، محبت و برادری است و امروز امت اسلامی باید با الهام از سیره آن حضرت، در مسیر وحدت، همدلی و تقویت پیوندهای ایمانی حرکت کند.
همدلی مسلمانان، راهکار مقابله با توطئههای دشمنان اسلام است
منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف استان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه ولادت حضرت محمد (ص) مایه وحدت و نورانیت جهان اسلام است، گفت: هفته وحدت جلوهای از همصدایی و یکپارچگی مسلمانان است که امشب نمونهای از انسجام و همدلی میان شیعه و سنی را مشاهده میکنیم.
حبیبی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه نمادی از همزیستی مسالمتآمیز اقوام و مذاهب است، تاکید کرد: تنوع مذهبی و فرهنگی این منطقه یک سرمایه بزرگ برای پیشرفت و حرکتهای بزرگ است.
وی افزود: تاریخ اسلام نشان داده است که دشمنان همواره تلاش کردهاند با ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی، وحدت مسلمانان را خدشهدار کنند، اما امروز ما با هوشیاری و وحدت خود مانع تحقق این توطئهها میشویم.
استاندار کرمانشاه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان بیان کرد: در شرایط کنونی، این رژیم در نقاط مختلف جهان دست به آزار و اذیت مسلمانان میزند. امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد با حفظ وحدت و انسجام، در برابر این چهره پلید و شیطانی ایستادگی کنیم.
حبیبی با اشاره به تهدیدات گروههای تکفیری علیه جهان اسلام گفت: این گروهها با بدعتگذاری و تفرقهافکنی، وحدت امت اسلامی را هدف گرفتهاند اما مسلمانان بیدارتر از آن هستند که اجازه دهند این توطئهها محقق شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم وحدت و همدلی در استان، خاطرنشان کرد: در استان ما اهل تشیع، اهل سنت و اهل حق همه کنار هم زندگی میکنند و با همدلی و برادری مسائل استان را پیگیری میکنند. شناخت صحیح از ترکیب مذهبی و فرهنگی استان، کلید حل مسائل و پیشرفت آن است.
هفته وحدت در کرمانشاه، تنها یک مناسبت تقویمی یا شعاری نمادین نیست؛ بلکه حقیقتی زنده و جاری در بطن زندگی مردم این خطه است. همانطور که سخنان امام جمعه شیعه و اهلسنت کرمانشاه بهروشنی نشان داد، کرمانشاه آینهای شفاف از همزیستی مسالمتآمیز، دوستی صمیمانه و برادری ایمانی است. این همدلی نهفقط در مساجد و محافل دینی، که در صحنههای سخت تاریخ، از دفاع مقدس تا مقابله با هجمههای دشمنان، خود را به اثبات رسانده است. مردمان این دیار، با تکیه بر محبت پیامبر رحمت (ص) و پایبندی به قرآن کریم، وحدتی را رقم زدهاند که امروز میتواند برای امت اسلامی الهامبخش باشد.
اکنون که جهان اسلام در معرض توطئههای تفرقهافکنانه دشمنان قرار دارد، کرمانشاه و مردم مؤمن آن بار دیگر پیام روشنی به جهانیان مخابره میکنند: قدرت اسلام در وحدت است. این وحدت، نه یک آرزو، بلکه یک واقعیت عملی است که در کنار هم بودن شیعه و سنی، در حمایت از مظلومان و ایستادگی برابر دشمنان، جلوهای آشکار یافته است. هفته وحدت فرصتی است تا این پیام بیش از پیش تقویت شود و امت اسلامی بداند که رمز پیروزی و عزت، تنها در سایه اتحاد و همبستگی مقدس است؛ همان میراثی که پیامبر اکرم (ص) برای بشریت به ارمغان آورد.
