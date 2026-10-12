پورمحمد: ۶۲ کیلومتر از آزادراه تبریز-زنجان بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی پورمحمد صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای عملیات بهسازی در آزادراه تبریز ـ زنجان اظهار کرد: عملیات روکش و آسفالت این محور از خردادماه امسال آغاز شده و با هدف ارتقای کیفیت سطح راه و بهبود شرایط تردد، تا پایان فصل کاری ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه عملیات روکش و ترمیم نقاط دارای خرابی شدید در این آزادراه به پایان رسیده است، افزود: در جریان اجرای طرح بهسازی، ۶۲ کیلومتر از مسیر با استفاده از ۱۹۰ هزار تن آسفالت مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت آزادراه تبریز ـ زنجان در جابه‌جایی مسافران و حمل‌ونقل کالا در شمال‌غرب کشور، بهسازی و نگهداری مستمر این مسیر را برای ارتقای کیفیت تردد ضروری دانست.

پورمحمد هدف از اجرای این عملیات را بهبود کیفیت رویه آسفالت، تسهیل عبورومرور و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای عنوان کرد.