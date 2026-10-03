به گزارش خبرنگار مهر، جمهوری دومینیکن پس از بروز درگیری و ناآرامی میان هواداران فوتبال، حضور تیم ملی هائیتی در ورزشگاه‌های این کشور را ممنوع کرد.

گروه‌هایی از هواداران پیش از دیدار دو تیم در لیگ ملت‌های کونکاکاف در شهر سانتو دومینگو، با عبور اجباری از ورودی‌ها باعث آسیب‌دیدگی یکی از درهای ورزشگاه شدند.

خبرگزاری رویترز نوشت: «کلوین کروز» وزیر ورزش جمهوری دومینیکن، پس از اتفاقات رخ‌داده پیش از دیدار پنجشنبه شب تیم‌های ملی جمهوری دومینیکن و هائیتی در ورزشگاه المپیک فلیکس سانچز در شهر سانتو دومینگو، اعلام کرد که تیم ملی هائیتی دیگر اجازه برگزاری مسابقات خود در ورزشگاه‌های این کشور را نخواهد داشت.

ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروه‌هایی از هواداران را نشان می‌دهد که با فشار از برخی ورودی‌های ورزشگاه عبور کرده‌اند و یکی از درهای ورودی نیز آسیب دیده است.

کروز درباره این اتفاق گفت: آنچه روز گذشته در ورزشگاه فلیکس سانچز دیدیم، قابل قبول نیست. این ورزشگاه یک مجموعه ورزشی است که برای ساخت و زیباسازی آن میلیون‌ها پزو هزینه شده است.

او تأکید کرد که دولت جمهوری دومینیکن در قبال بی‌نظمی و رفتارهای خارج از چارچوب، سیاست تحمل صفر را در پیش گرفته است.

لوئیس آبینادر رئیس‌جمهور جمهوری دومینیکن نیز از تصمیم وزیر ورزش حمایت کرد و گفت: موضع وزیر ورزش، موضع دولت است.

در مقابل، سفارت هائیتی در سانتو دومینگو اعلام کرد اظهارات مطرح‌شده در «فضای داغ رقابت و هیجان خاص رویدادهای ورزشی» بیان شده و موضع دولت هائیتی را منعکس نمی‌کند. سفارت همچنین از مقام‌های جمهوری دومینیکن به دلیل برگزاری این مسابقه تشکر کرد.

سفارت هائیتی در بیانیه‌ای تأکید کرد: رقابت‌های ورزشی نباید روابط همسایگی و احترام متقابلی را که باید میان دو کشور حاکم باشد، زیر سؤال ببرد.

فدراسیون فوتبال هائیتی نیز پس از پایان مسابقه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شب زیبایی برای هائیتی بود؛ شبی زیبا برای جزیره‌ای که در آن سهیم هستیم. در زمین، رقابت؛ خارج از زمین، احترام به همسایه.

تیم ملی هائیتی در این مسابقه با نتیجه ۴ بر یک جمهوری دومینیکن را شکست داد. ویلسون ایزیدور مهاجم ساندرلند، دو گل از چهار گل هائیتی را به ثمر رساند. این پیروزی باعث شد هائیتی ۹ امتیازی شود و در صدر گروه A قرار بگیرد، در حالی که جمهوری دومینیکن با ۶ امتیاز باقی ماند. هائیتی روز یکشنبه در سن‌خوزه به مصاف کاستاریکا خواهد رفت.

پس از پایان مسابقه، ویدئویی از ایزیدور منتشر شد که در آن او جمله «هیسپانیولا متعلق به هائیتی است» را بیان می‌کند. هیسپانیولا نام جزیره‌ای در دریای کارائیب است که جمهوری دومینیکن و هائیتی در آن قرار دارند و دو کشور سال‌ها بر سر موضوعاتی از جمله مهاجرت و امنیت مرزی با یکدیگر اختلاف داشته‌اند.

خوزه دشان، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری دومینیکن، اظهارات ایزیدور را «بی‌احترامی به حاکمیت ملی» خواند و اعلام کرد که این فدراسیون شکایتی را به فیفا و کونکاکاف ارائه خواهد کرد.