استقبال ویژه از بازیکن استقلال در هائیتی/ نازون: اتحاد رمز موفقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال هائیتی پس از ۵۲ سال جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد و این تیم در گروه C بدون هیچ امتیازی و با سه شکست متوالی از دور مسابقات کنار رفت تا در کنار پاناما، عراق، اردن، ازبکستان و تونس ضعیف ترین تیم های این مسابقات قرار گیرند.

رسانه «haitiantimes» خبر داد، صدها هوادار در خیابان‌های شهر کپ‌هائیتین گرد هم آمدند تا از سه بازیکن تیم ملی هائیتی از جمله داکنز نازون مهاجم استقلال که در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشتند، استقبال کنند. این مراسم با حضور گروه‌های موسیقی سنتی «رارا» و پرچم‌های هائیتی برگزار شد.

داکنز نازون در این مراسم اظهار داشت: الان اینجا هستم، چون این پایان کار نیست. این فقط یک مرحله از مسیر ماست و به‌زودی اتفاق‌های مهم‌تری رخ خواهد داد. در هر صورت می‌خواهم از هم‌تیمی‌هایم تشکر کنم؛ بازیکنانی که در جام جهانی حضور نداشتند، اما در مسیر صعود و مرحله انتخابی نقش داشتند و بخشی از این گروه بودند.

وی ادامه داد: این موفقیت فقط متعلق به ۲۶ بازیکن حاضر در تیم نیست؛ همه کسانی که از ابتدای این مسیر کنار ما بودند، در این دستاورد سهیم هستند. برای من مهم بود که این موضوع را بیان کنم و از همه تشکر داشته باشم.

مهاجم تیم ملی هائیتی با اشاره به اهمیت اتحاد در موفقیت این تیم گفت: همیشه می‌گویم اتحاد، قدرت می‌آفریند. این فقط یک شعار نیست، بلکه باید آن را در عمل اجرا کنیم. ما نشان دادیم وقتی همه در کنار هم باشیم، می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

نازون همچنین از همکاری بخش‌های مختلف دولت هائیتی در این مسیر تقدیر کرد و گفت: هماهنگی و همکاری زیادی وجود داشت؛ از وزیر فرهنگ، وزیر ورزش، وزیر امور هائیتی‌های خارج از کشور، وزیر گردشگری و تمام بخش‌هایی که کنار هم بودند. شاید همین اتحاد و همکاری باعث شد تا امروز مسیر خوبی را طی کنیم.

وی افزود: ما بازیکنان نیز وظیفه خودمان را انجام دادیم؛ برای صعود جنگیدیم و همین تلاش‌ها باعث شد کشورمان بتواند به جام جهانی راه پیدا کند.

مهاجم استقلال در پایان تأکید کرد که این مسیر باید ادامه پیدا کند: فکر می‌کنم باید این راه را ادامه دهیم. این چیزی است که باید به عنوان میراث برای نسل‌های آینده باقی بگذاریم، زیرا بسیار مهم است. بدون این اتحاد، هیچ چیزی امکان‌پذیر نیست. هائیتی شایسته این موفقیت است.