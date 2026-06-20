بازگشت اقتدار به سلسائو با بازی یکطرفه مقابل هائیتی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال برزیل و هائیتی از ساعت ۴ بامداد امروز در چارچوب رقابت‌های گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ و در ورزشگاه فیلادلفیا با قضاوت الخاندرو هرناندز برگزار شد که این مسابقه با برتری ۳ بر صفر سلسائو به پایان رسید.

ماتئوس کونیا در دقایق ۲۳ و ۳۶ و وینیسیوس جونیور در دقیقه ۳+۴۵ گل‌های برزیل را به ثمر رساندند تا زردپوشان آمریکای جنوبی سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کنند.

کارلو آنچلوتی برای این دیدار تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کرده بود و ماتئوس کونیا پس از حضور به عنوان بازیکن تعویضی در دیدار قبلی برابر مراکش، این بار از ابتدا در ترکیب اصلی قرار گرفت. مهاجم منچستریونایتد نیز پاسخ اعتماد سرمربی ایتالیایی را به بهترین شکل ممکن داد و با به ثمر رساندن دو گل نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد.

در سوی مقابل، هائیتی پس از ۵۲ سال بار دیگر حضور در جام جهانی را تجربه می‌کرد. این تیم که آخرین بار در جام جهانی ۱۹۷۴ به میدان رفته بود، امیدوار بود بتواند برابر پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌ها نمایش آبرومندانه‌ای داشته باشد اما اختلاف سطح دو تیم از همان دقایق ابتدایی کاملاً مشهود بود.

شاگردان آنچلوتی از ابتدای مسابقه مالکیت توپ و جریان بازی را در اختیار گرفتند و بارها با استفاده از سرعت و تکنیک بازیکنان تهاجمی خود خط دفاع هائیتی را تحت فشار قرار دادند. این برتری سرانجام در دقیقه ۲۳ به گل نخست مسابقه منجر شد و کونیا توانست دروازه حریف را باز کند.

فشار برزیل پس از این گل نیز ادامه پیدا کرد و کونیا بار دیگر در دقیقه ۳۶ موفق شد اختلاف را به دو گل افزایش دهد تا سلسائو با خیالی آسوده‌تر بازی را دنبال کند.

در شرایطی که نیمه نخست رو به پایان بود، وینیسیوس جونیور نیز نام خود را در فهرست گلزنان ثبت کرد و در سومین دقیقه وقت‌های تلف شده نیمه نخست گل سوم برزیل را به ثمر رساند تا کار هائیتی در همان ۴۵ دقیقه ابتدایی تقریباً تمام شود.

برزیل در نیمه دوم نیز دست از حمله برنداشت و همچون نیمه اول یک بار دیگر گل آفساید زد اما هر دو گل به دلیل قرار داشتن رافینیا و اندریک مهاجمان این تیم در موقعیت آفساید مردود اعلام شد تا نتیجه همان سه بر صفر باقی بماند.

تنها نکته نگران‌کننده برای برزیلی‌ها در این مسابقه، مصدومیت رافینیا بود. ستاره خط حمله سلسائو به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست بازی را تا پایان ادامه دهد و مجبور به ترک زمین شد؛ اتفاقی که می‌تواند دغدغه‌ای جدی برای کادر فنی برزیل در ادامه رقابت‌ها باشد.

با این پیروزی، برزیل بخشی از تردیدهای ایجاد شده پس از تساوی مقابل مراکش را از بین برد و بار دیگر توانایی‌های هجومی خود را به نمایش گذاشت. حالا باید دید شاگردان کارلو آنچلوتی می‌توانند این روند را در ادامه جام حفظ کنند و جایگاه خود را در میان مدعیان اصلی قهرمانی تثبیت کنند یا خیر.