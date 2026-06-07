به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کمتر از چهار روز دیگر و به میزبانی سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا آغاز می شود و تیم ملی فوتبال ایران در گروه G با تیم های مصر، نیوزیلند و بلژیک باید دیدار کند.
برنامه تمامی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله گروهی به شرح زیر است: (زمان به وقت تهران است و رو به روی نام ورزشگاه ها اسم شهرهای میزبان نوشته شده است.)
پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ (۱۱ ژوئن ۲۰۲۶)
* مکزیک - آفریقای جنوبی (گروه A) - ساعت: ۲۲:۳۰ - ورزشگاه مکزیکوسیتی - مکزیکوسیتی
جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶)
* کرهجنوبی - جمهوری چک (گروه A) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا
* کانادا - بوسنی و هرزگوین (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو
شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۶)
* آمریکا - پاراگوئه (گروه D) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه لسآنجلس - لسآنجلس
* قطر - سوئیس (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سانفرانسیسکو - سانفرانسیسکو
یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶)
* برزیل - مراکش (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی
* هائیتی - اسکاتلند (گروه C) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون
* استرالیا - ترکیه (گروه D) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور
* آلمان - کوراسائو (گروه E) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون
* هلند - ژاپن (گروه F) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶)
* ساحل عاج - اکوادور (گروه E) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا
* سوئد - تونس (گروه F) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه مونتری - مونتری
* اسپانیا - کیپورد (گروه H) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا
* بلژیک - مصر (گروه G) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل
سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
* عربستان سعودی - اروگوئه (گروه H) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه میامی - میامی
* ایران - نیوزیلند (گروه G) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه لسآنجلس - لسآنجلس
* فرانسه - سنگال (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی
چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶)
* عراق - نروژ (گروه I) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون
* آرژانتین - الجزایر (گروه J) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه کانزاسسیتی - کانزاسسیتی
* اتریش - اردن (گروه J) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سانفرانسیسکو - سانفرانسیسکو
* پرتغال - کنگو (گروه K) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون
* انگلیس - کرواسی (گروه L) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس
پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶)
* غنا - پاناما (گروه L) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو
* ازبکستان - کلمبیا (گروه K) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه مکزیکوسیتی - مکزیکوسیتی
* جمهوری چک - آفریقای جنوبی (گروه A) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا
* سوئیس - بوسنی و هرزگوین (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لسآنجلس - لسآنجلس
جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ ژوئن ۲۰۲۶)
* کانادا - قطر (گروه B) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور
* مکزیک - کرهجنوبی (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا
* آمریکا - استرالیا (گروه D) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل
شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۶)
* اسکاتلند - مراکش (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون
* برزیل - هائیتی (گروه C) - ساعت ۰۴:۰۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا
* ترکیه - پاراگوئه (گروه D) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سانفرانسیسکو - سانفرانسیسکو
* هلند - سوئد (گروه F) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون
* آلمان - ساحل عاج (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
اکوادور - کوراسائو (گروه E) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه کانزاسسیتی - کانزاسسیتی
تونس - ژاپن (گروه F) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه مونتری - مونتری
اسپانیا - عربستان سعودی (گروه H) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا
بلژیک - ایران (گروه G) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لسآنجلس - لسآنجلس
دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۶)
* اروگوئه - کیپورد (گروه H) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه میامی - میامی
* نیوزیلند - مصر (گروه G) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور
* آرژانتین - اتریش (گروه J) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس
سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶)
* فرانسه - عراق (گروه I) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا
* نروژ - سنگال (گروه I) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی
* اردن - الجزایر (گروه J) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سانفرانسیسکو - سانفرانسیسکو
* پرتغال - ازبکستان (گروه K) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون
* انگلیس - غنا (گروه L) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون
چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۶)
* پاناما - کرواسی (گروه L) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو
* کلمبیا - کنگو (گروه K) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا
* سوئیس - کانادا (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور
* بوسنی و هرزگوین - قطر (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل
پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۶)
* اسکاتلند - برزیل (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه میامی - میامی
* مراکش - هائیتی (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا
* جمهوری چک - مکزیک (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه مکزیکوسیتی - مکزیکوسیتی
* آفریقای جنوبی - کرهجنوبی (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه مونتری - مونتری
* کوراسائو - ساحل عاج (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا
* اکوادور - آلمان (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی
جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ ژوئن ۲۰۲۶)
* ژاپن - سوئد (گروه F) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس
* تونس - هلند (گروه F) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه کانزاسسیتی - کانزاسسیتی
* ترکیه - آمریکا (گروه D) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه لسآنجلس - لسآنجلس
* پاراگوئه - استرالیا (گروه D) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سانفرانسیسکو - سانفرانسیسکو
* نروژ - فرانسه (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون
* سنگال - عراق (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو
شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
* کیپورد - عربستان سعودی (گروه H) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون
* اروگوئه - اسپانیا (گروه H) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا
* مصر - ایران (گروه G) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل
* نیوزیلند - بلژیک (گروه G) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور
یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ ژوئن ۲۰۲۶)
* پاناما - انگلیس (گروه L) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی
* کرواسی - غنا (گروه L) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا
* کلمبیا - پرتغال (گروه K) - ساعت ۰۳:۰۰ - ورزشگاه میامی - میامی
* کنگو - ازبکستان (گروه K) - ساعت ۰۳:۰۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا
* الجزایر - اتریش (گروه J) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه کانزاسسیتی - کانزاسسیتی
* اردن - آرژانتین (گروه J) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس
نظر شما