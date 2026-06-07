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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

مهر در گزارشی منتشر کرد؛

برنامه کامل و ساعت بازی‌های مرحله گروهی جام‌جهانی ۲۰۲۶ + عکس

برنامه کامل و ساعت بازی‌های مرحله گروهی جام‌جهانی ۲۰۲۶ + عکس

مسابقات جام‌جهانی فوتبال که چند روز دیگر برای اولین بار با حضور ۴۸ تیم به میزبانی سه کشور آغاز می‌شود، حدود یک ماه علاقمندان به این رشته را مجذوب اتفاقات و هیجانات خود خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کمتر از چهار روز دیگر و به میزبانی سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا آغاز می شود و تیم ملی فوتبال ایران در گروه G با تیم های مصر، نیوزیلند و بلژیک باید دیدار کند.

برنامه تمامی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله گروهی به شرح زیر است: (زمان به وقت تهران است و رو به روی نام ورزشگاه ها اسم شهرهای میزبان نوشته شده است.)

پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ (۱۱ ژوئن ۲۰۲۶)

* مکزیک - آفریقای جنوبی (گروه A) - ساعت: ۲۲:۳۰ - ورزشگاه مکزیکوسیتی - مکزیکوسیتی

جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶)

* کره‌جنوبی - جمهوری چک (گروه A) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا
* کانادا - بوسنی و هرزگوین (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو

شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۶)

* آمریکا - پاراگوئه (گروه D) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه لس‌آنجلس - لس‌آنجلس
* قطر - سوئیس (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو - سان‌فرانسیسکو

یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶)

* برزیل - مراکش (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی
* هائیتی - اسکاتلند (گروه C) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون
* استرالیا - ترکیه (گروه D) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور
* آلمان - کوراسائو (گروه E) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون
* هلند - ژاپن (گروه F) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶)

* ساحل عاج - اکوادور (گروه E) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا
* سوئد - تونس (گروه F) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه مونتری - مونتری
* اسپانیا - کیپ‌ورد (گروه H) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا
* بلژیک - مصر (گروه G) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل

سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

* عربستان سعودی - اروگوئه (گروه H) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه میامی - میامی
* ایران - نیوزیلند (گروه G) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه لس‌آنجلس - لس‌آنجلس
* فرانسه - سنگال (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی

چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶)

* عراق - نروژ (گروه I) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون
* آرژانتین - الجزایر (گروه J) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه کانزاس‌سیتی - کانزاس‌سیتی
* اتریش - اردن (گروه J) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو - سان‌فرانسیسکو
* پرتغال - کنگو (گروه K) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون
* انگلیس - کرواسی (گروه L) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس

پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶)

* غنا - پاناما (گروه L) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو
* ازبکستان - کلمبیا (گروه K) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه مکزیکوسیتی - مکزیکوسیتی
* جمهوری چک - آفریقای جنوبی (گروه A) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا
* سوئیس - بوسنی و هرزگوین (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لس‌آنجلس - لس‌آنجلس

جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ ژوئن ۲۰۲۶)

* کانادا - قطر (گروه B) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور
* مکزیک - کره‌جنوبی (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا
* آمریکا - استرالیا (گروه D) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل

شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۶)

* اسکاتلند - مراکش (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون
* برزیل - هائیتی (گروه C) - ساعت ۰۴:۰۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا
* ترکیه - پاراگوئه (گروه D) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو - سان‌فرانسیسکو
* هلند - سوئد (گروه F) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون
* آلمان - ساحل عاج (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

اکوادور - کوراسائو (گروه E) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه کانزاس‌سیتی - کانزاس‌سیتی
تونس - ژاپن (گروه F) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه مونتری - مونتری
اسپانیا - عربستان سعودی (گروه H) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا
بلژیک - ایران (گروه G) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لس‌آنجلس - لس‌آنجلس

دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۶)

* اروگوئه - کیپ‌ورد (گروه H) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه میامی - میامی
* نیوزیلند - مصر (گروه G) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور
* آرژانتین - اتریش (گروه J) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس

سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶)

* فرانسه - عراق (گروه I) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا
* نروژ - سنگال (گروه I) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی
* اردن - الجزایر (گروه J) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو - سان‌فرانسیسکو
* پرتغال - ازبکستان (گروه K) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون
* انگلیس - غنا (گروه L) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون

چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۶)

* پاناما - کرواسی (گروه L) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو
* کلمبیا - کنگو (گروه K) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا
* سوئیس - کانادا (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور
* بوسنی و هرزگوین - قطر (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل

پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۶)

* اسکاتلند - برزیل (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه میامی - میامی
* مراکش - هائیتی (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا
* جمهوری چک - مکزیک (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه مکزیکوسیتی - مکزیکوسیتی
* آفریقای جنوبی - کره‌جنوبی (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه مونتری - مونتری
* کوراسائو - ساحل عاج (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا
* اکوادور - آلمان (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی

جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ ژوئن ۲۰۲۶)

* ژاپن - سوئد (گروه F) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس
* تونس - هلند (گروه F) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه کانزاس‌سیتی - کانزاس‌سیتی
* ترکیه - آمریکا (گروه D) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه لس‌آنجلس - لس‌آنجلس
* پاراگوئه - استرالیا (گروه D) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو - سان‌فرانسیسکو
* نروژ - فرانسه (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون
* سنگال - عراق (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو

شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

* کیپ‌ورد - عربستان سعودی (گروه H) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون
* اروگوئه - اسپانیا (گروه H) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا
* مصر - ایران (گروه G) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل
* نیوزیلند - بلژیک (گروه G) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور

یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ ژوئن ۲۰۲۶)

* پاناما - انگلیس (گروه L) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی
* کرواسی - غنا (گروه L) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا
* کلمبیا - پرتغال (گروه K) - ساعت ۰۳:۰۰ - ورزشگاه میامی - میامی
* کنگو - ازبکستان (گروه K) - ساعت ۰۳:۰۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا
* الجزایر - اتریش (گروه J) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه کانزاس‌سیتی - کانزاس‌سیتی
* اردن - آرژانتین (گروه J) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس

برنامه کامل و ساعت بازی‌های مرحله گروهی جام‌جهانی ۲۰۲۶ + عکس

کد مطلب 6852462

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