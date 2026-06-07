به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کمتر از چهار روز دیگر و به میزبانی سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا آغاز می شود و تیم ملی فوتبال ایران در گروه G با تیم های مصر، نیوزیلند و بلژیک باید دیدار کند.

برنامه تمامی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله گروهی به شرح زیر است: (زمان به وقت تهران است و رو به روی نام ورزشگاه ها اسم شهرهای میزبان نوشته شده است.)

پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ (۱۱ ژوئن ۲۰۲۶)

* مکزیک - آفریقای جنوبی (گروه A) - ساعت: ۲۲:۳۰ - ورزشگاه مکزیکوسیتی - مکزیکوسیتی

جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶)

* کره‌جنوبی - جمهوری چک (گروه A) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا

* کانادا - بوسنی و هرزگوین (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو

شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۶)

* آمریکا - پاراگوئه (گروه D) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه لس‌آنجلس - لس‌آنجلس

* قطر - سوئیس (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو - سان‌فرانسیسکو

یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶)

* برزیل - مراکش (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی

* هائیتی - اسکاتلند (گروه C) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون

* استرالیا - ترکیه (گروه D) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور

* آلمان - کوراسائو (گروه E) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون

* هلند - ژاپن (گروه F) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئن ۲۰۲۶)

* ساحل عاج - اکوادور (گروه E) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا

* سوئد - تونس (گروه F) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه مونتری - مونتری

* اسپانیا - کیپ‌ورد (گروه H) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا

* بلژیک - مصر (گروه G) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل

سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

* عربستان سعودی - اروگوئه (گروه H) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه میامی - میامی

* ایران - نیوزیلند (گروه G) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه لس‌آنجلس - لس‌آنجلس

* فرانسه - سنگال (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی

چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶)

* عراق - نروژ (گروه I) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون

* آرژانتین - الجزایر (گروه J) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه کانزاس‌سیتی - کانزاس‌سیتی

* اتریش - اردن (گروه J) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو - سان‌فرانسیسکو

* پرتغال - کنگو (گروه K) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون

* انگلیس - کرواسی (گروه L) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس

پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶)

* غنا - پاناما (گروه L) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو

* ازبکستان - کلمبیا (گروه K) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه مکزیکوسیتی - مکزیکوسیتی

* جمهوری چک - آفریقای جنوبی (گروه A) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا

* سوئیس - بوسنی و هرزگوین (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لس‌آنجلس - لس‌آنجلس

جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ ژوئن ۲۰۲۶)

* کانادا - قطر (گروه B) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور

* مکزیک - کره‌جنوبی (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا

* آمریکا - استرالیا (گروه D) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل

شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۶)

* اسکاتلند - مراکش (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون

* برزیل - هائیتی (گروه C) - ساعت ۰۴:۰۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا

* ترکیه - پاراگوئه (گروه D) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو - سان‌فرانسیسکو

* هلند - سوئد (گروه F) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون

* آلمان - ساحل عاج (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

اکوادور - کوراسائو (گروه E) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه کانزاس‌سیتی - کانزاس‌سیتی

تونس - ژاپن (گروه F) - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه مونتری - مونتری

اسپانیا - عربستان سعودی (گروه H) - ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا

بلژیک - ایران (گروه G) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لس‌آنجلس - لس‌آنجلس

دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۶)

* اروگوئه - کیپ‌ورد (گروه H) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه میامی - میامی

* نیوزیلند - مصر (گروه G) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور

* آرژانتین - اتریش (گروه J) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس

سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶)

* فرانسه - عراق (گروه I) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا

* نروژ - سنگال (گروه I) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی

* اردن - الجزایر (گروه J) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو - سان‌فرانسیسکو

* پرتغال - ازبکستان (گروه K) - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون

* انگلیس - غنا (گروه L) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون

چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۶)

* پاناما - کرواسی (گروه L) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو

* کلمبیا - کنگو (گروه K) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا

* سوئیس - کانادا (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور

* بوسنی و هرزگوین - قطر (گروه B) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل

پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۶)

* اسکاتلند - برزیل (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه میامی - میامی

* مراکش - هائیتی (گروه C) - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا

* جمهوری چک - مکزیک (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه مکزیکوسیتی - مکزیکوسیتی

* آفریقای جنوبی - کره‌جنوبی (گروه A) - ساعت ۰۴:۳۰ - ورزشگاه مونتری - مونتری

* کوراسائو - ساحل عاج (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا

* اکوادور - آلمان (گروه E) - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی

جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ ژوئن ۲۰۲۶)

* ژاپن - سوئد (گروه F) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس

* تونس - هلند (گروه F) - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه کانزاس‌سیتی - کانزاس‌سیتی

* ترکیه - آمریکا (گروه D) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه لس‌آنجلس - لس‌آنجلس

* پاراگوئه - استرالیا (گروه D) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو - سان‌فرانسیسکو

* نروژ - فرانسه (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بوستون - بوستون

* سنگال - عراق (گروه I) - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه تورنتو - تورنتو

شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

* کیپ‌ورد - عربستان سعودی (گروه H) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه هیوستون - هیوستون

* اروگوئه - اسپانیا (گروه H) - ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه گوادالاخارا - گوادالاخارا

* مصر - ایران (گروه G) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه سیاتل - سیاتل

* نیوزیلند - بلژیک (گروه G) - ساعت ۰۶:۳۰ - ورزشگاه BC پلیس ونکوور - ونکوور

یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ ژوئن ۲۰۲۶)

* پاناما - انگلیس (گروه L) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی - نیوجرسی

* کرواسی - غنا (گروه L) - ساعت ۰۰:۳۰ - ورزشگاه فیلادلفیا - فیلادلفیا

* کلمبیا - پرتغال (گروه K) - ساعت ۰۳:۰۰ - ورزشگاه میامی - میامی

* کنگو - ازبکستان (گروه K) - ساعت ۰۳:۰۰ - ورزشگاه آتلانتا - آتلانتا

* الجزایر - اتریش (گروه J) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه کانزاس‌سیتی - کانزاس‌سیتی

* اردن - آرژانتین (گروه J) - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه دالاس - دالاس