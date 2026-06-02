به گزارش خبرنگار مهر، فهرست نهایی ستارهها و استعدادهای نوظهوری که قرار است در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان بروند تکمیل شد و تیمهای ملی سراسر جهان ترکیبهای خود را برای حضور در این رویداد بزرگ فوتبال در کانادا، مکزیک و آمریکا اعلام کردند.
در میان چهرههای سرشناسی که خود را برای نمایش تواناییهایشان در آمریکای شمالی آماده میکنند، نامهایی همچون نیمار، لوکا مودریچ، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند، کریستیانو رونالدو، کریستین پولیشیچ، لیونل مسی و آلفونسو دیویس به چشم میخورد؛ ستارگانی که در کنار بسیاری از بازیکنان مطرح دیگر، از جذابیتهای اصلی این دوره از رقابتها خواهند بود.
الجزایر
دروازهبانان:
اسامه بنبوط
ملوین ماستیل
لوکا زیدان
مدافعان:
اشرف عبادا
رایان آیت نوری
زینالدین بلعید
رفیق بلغالی
رامی بنسبعینی
سمیر شرقی
ژاوئن حدجام
عیسی ماندی
محمد توگای
هافبکها:
حسام عوار
نبیل بنطالب
هشام بوداوی
فارس شایبی
ابراهیم مازا
یاسین تیطراوی
رامیز زروقی
مهاجمان:
محمد عموره
نذیر بنبوعلی
عادل بولبینه
فارس غدجمیس
امین گویری
ریاض محرز
انیس حاج موسی
آرژانتین
دروازهبانان:
امیلیانو مارتینز
خرونیمو رولی
خوان موسو
مدافعان:
ناهوئل مولینا
گونزالو مونتیل
کریستین رومرو
لئوناردو بالردی
نیکولاس اوتامندی
لیساندرو مارتینس
نیکولاس تاگلیافیکو
فاکوندو مدینا
هافبکها:
لئاندرو پاردس
الکسیس مکآلیستر
رودریگو دیپائول
جیووانی لو سلسو
اکسکیل پالاسیوس
انزو فرناندز
والنتین بارکو
مهاجمان:
لیونل مسی
خولیان آلوارز
لائوتارو مارتینس
تیاگو آلمادا
نیکولاس پاز
نیکولاس گونزالس
جولیانو سیمئونه
خوسه مانوئل لوپس
استرالیا
دروازهبانان:
پاتریک بیچ
پل ایزو
متیو رایان
مدافعان:
عزیز بهیچ
جردن باس
کامرون برگس
الساندرو سیرکاتی
میلوش دگنک
جیسون جریا
لوکاس هرینگتون
جیکوب ایتالیانو
هری سوتار
کای تروین
هافبکها:
کامرون دولین
آجدین هروستیچ
جکسون ایروین
کانر متکالف
پل اوکون-انگستلر
آیدن اونیل
مهاجمان:
نستور ایرانوندا
متیو لکی
آور مابیل
محمد توره
نیشان ولوپیلای
کریستین ولپاتو
تته ینگی
اتریش
دروازهبانان:
پاتریک پنتس
الکساندر شلاگر
فلوریان ویگله
مدافعان:
داوید آفنگروبر
داوید آلابا
کوین دانسو
مارکو فریدل
فیلیپ لینهارت
فیلیپ موئنه
اشتفان پوش
الکساندر پراس
میشائل سووبودا
هافبکها:
کریستوف باومگارتنر
کارنی چوکوومکا
فلوریان گریلیچ
کنراد لایمر
مارسل زابیتسر
ژاور شلاگر
رومانو اشمید
آلساندرو شوپف
نیکولاس زایوالد
پاول وانر
پاتریک ویمر
مهاجمان:
مارکو آرناتوویچ
میشائل گرگوریتش
ساشا کالایژیچ
بلژیک
دروازهبانان:
تیبو کورتوا
سنه لامنس
مایک پندرز
مدافعان:
تیموتی کاستانیه
زنو دباست
ماکسیم دهکویپر
کونی دهوینتر
براندون مخل
توماس مونیه
ناتان انگوی
خواکین سیس
آرتور تیات
هافبکها:
کوین دیبروینه
آمادو اونانا
نیکولاس راسکین
یوری تیلمانس
هانس فاناکن
اکسل ویتسل
مهاجمان:
شارل دهکتلار
جرمی دوکو
ماتیاس فرناندس پاردو
روملو لوکاکو
دودی لوکباکیو
دیگو موریرا
الکسیس سالماکرس
لئاندرو تروسار
بوسنی و هرزگوین
دروازهبانان:
عثمان هادزیچ
نیکولا واسیلج
مارتین زلومیشلیچ
مدافعان:
نیدال چلیچ
عمار دیدیچ
دنیس هادزیکادونیچ
نیکولا کاتیچ
سئاد کولاشیناچ
تاریک موهرموویچ
نیهاد موجاکیچ
استیپان رادلیچیچ
هافبکها:
کریم آلاجبیگوویچ
اسمیر بایراکتارویچ
ایوان باسیچ
دژنِس برنیچ
ارمان گیگوویچ
امیر حاجیاحمتوویچ
ارمین مهمیچ
عمار ممیچ
ایوان شوییچ
بنجامین تاهیروویچ
مهاجمان:
سامد بزدَر
ارمِدین دِمیروویچ
ادین ژکو
جوو لوکیچ
هاریس تاباکوویچ
برزیل
دروازهبانان:
آلیسون
ادرسون
وِوِرتون
مدافعان:
الکس ساندرو
برمر
دانیلو
داگلاس سانتوس
گابریل ماگالائس
ایبانیز
لئو پریرا
مارکینیوش
وسلی
هافبکها:
برونو گیمارائس
کاسمیرو
دانیلو سانتوس
فابینیو
لوکاس پاکتا
مهاجمان:
اندریک
گابریل مارتینلی
ایگور تیاگو
لوئیز هنریکه
ماتئوس کونیا
نیمار جونیور
رافینیا
رایان
وینیسیوس جونیور
کیپ ورد
دروازهبانان:
ووزینیا
ماریو روزا
سیجی دوس سانتوس
مدافعان:
دینِی بورخس
سیدنی کابراِل
لوگان کوستا
استیون موریرا
واگنر پینا
ژوائو پائولو فرناندس
روبرتو «پیکو» لوپِس
کلوین پیریس
ایانیک «استوپیرا» تاوارس
هافبکها:
تلمو آرکانژو
لاروُس دوارته
دِرُوی دوارته
جمیرو مونترو
کوین پینا
یانیک سمدو
مهاجمان:
گیلسون بنچیمول
ژووانه کابراِل
نونو دا کوستا
دایلون لیورامنتو
رایان مندس
گری رودریگس
ویلی سمدو
هلیو وارلا
کانادا
دروازهبانان:
مکسیم کرپو
اوون گودمن
دین استکلر
مدافعان:
موئیزه بمبیتو
درک کورنلیوس
آلفونسو دیویس
لوک دو فوگرول
آلیستر جانستون
آلفی جونز
ریچی لریا
نیکو سیگور
جوئل واترمن
هافبکها:
علی احمد
تاجون بوکانان
ماتیو شویینیه
استفن اوستاکیو
اسماعیل کونه
لیام میلر
جاناتان اوسوریو
ناتان-دیلن سالیبا
جیکوب شفلبورگ
مهاجمان:
جاناتان دیوید
پرامیس دیوید
کایل لارین
تانی اولوسیاسی
کلمبیا
دروازهبانان:
آلوارو مونترو
کامیلو وارگاس
داوید اوسپینا
مدافعان:
دانیل مونیوز
سانتیاگو آریاس
داوینسون سانچس
جون لوکومی
یری مینا
ویلر دیتا
دیور ماچادو
یوهان موخیکا
هافبکها:
گوستاوو پوئرتا
خامس رودریگز
جفرسون لرما
جان آریاس
خورخه کاراسکال
خوان فرناندو کوئینترو
ریچارد ریوس
کوین کاستانیو
جامینتون کامپاز
خوان پورتیا
مهاجمان:
لوئیز دیاز
لوئیس سوارز
جان کوردوبا
کارلوس گومز
خوان کامیلو هرناندز
کنگو
دروازهبانان:
لیونل امپاسی
تیموتی فایولو
ماتیه اپولو
مدافعان:
شانسِل امبمبا
آرون وان-بیساکا
الکس توآنزبه
آرتور ماسواکو
ژوریس کایمبه
استیو کاپوادی
آرون تشیبالا
دیلان باتوبینسیکا
ژدئون کالولو
هافبکها:
نوآ سادیکی
ساموئل موتوسامی
ادو کایمبه
نگالآیل موکائو
چارلز پیکل
ناتانائل مبوکو
برایان چیپنگا
مشاک الیا
گائل کاکوتا
مهاجمان:
تئو بونگوندا
فیستون مایله
سدریک باکامبو
سیمون بانزا
یوآن ویسا
ساحل عاج
دروازهبانان:
یحیی فوفانا
محمد کونته
آلبان لافون
مدافعان:
امانوئل آگبادو
کریستوفر اوپری
عثمان دیومانده
گئلا دوئه
غیسلن کونان
اودیلون کاسونو
ویلفرد سینگو
اوان ندیکا
هافبکها:
سکو فوفانا
پارفه گییاگون
کریست اینائو اولای
فرانک کسیه
ابراهیم سانگاره
ژان-میشل سری
مهاجمان:
سیمون آدینگرا
آنژ-یوان بونی
آماد دیالو
عمر دیاکیت
یان دیومانده
اوان گسّان
نیکولاس پهپه
بازومان توره
الیه واهی
بازیکنان ذخیره:
کریستوفر اوپری
مالیک یالکوئه
مارتیا گودو
سباستین هالر
کرواسی
دروازهبانان:
دومینیک لیواکوویچ
دومینیک کوتابسکی
ایور پاندور
مدافعان:
یوشکو گواردیول
دوجه چالِتا-کار
یوسِپ شوتالو
یوسِپ استانیشیچ
مارین پونگراچیچ
مارتین ارلیچ
لوکا ووکوویچ
هافبکها:
لوکا مودریچ
ماتهئو کواچیچ
ماریو پاسالیچ
نیکولا ولاشیچ
لوکا سوشیچ
مارتین باتورینا
کریستیان یاکیچ
پتر سوشیچ
نیکولا مورو
تونی فروک
مهاجمان:
ایوان پریشیچ
آندره کراماریچ
آنته بودیمیر
مارکو پاسالیچ
پتر موسا
ایگور ماتانوویچ
لیست ذخیرهها:
لوورو مایر
فرانجو ایوانوویچ
دیون درنا بلجو
ایوان اسمولچیچ
کارلو لیتکا
آدریان سگچیچ
لوکا استویکوویچ
کوراسائو
دروازهبانان:
تایریک بوداک
ترور دورنباش
الوی روم
مدافعان:
ریچدلی بازوئر
جاشوا برنت
روشون فن آیما
شِرل فلورانوس
دِوروِن فونویل
یوریان گاری
آرمندو اوبیسپو
شورانْدی سامبو
هافبکها:
جونینیو باکونا
لئاندرو باکونا
لیوانو کومننسیا
کوین فلیدا
آرجانی مارثا
تایرس نوسلین
گادفرید رومراتو
مهاجمان:
جرمی آنتونیسه
تاهیت چانگ
کنجی گوره
سونته هانسن
گوِروان کستاینر
برندلی کوواس
یورگن لوکادیا
جیرل مارگاریتا
جمهوری چک
دروازهبانان:
لوکاش هورنیچک
ماتِی کووار
یندریخ استانک
مدافعان:
ولادیمیر کوفال
داوید دودرا
توماش هولش
روبین هراناتس
اشتپان چالوپک
داوید یوراشک
لادیسلاو کرِیچی
یاروسلاو زلنی
داوید زیما
هافبکها:
پاول بوخا
لوکاش چرو
ولادیمیر داریدا
توماش لادرا
لوکاش پروود
میخال سادیلک
هوگو سوخورهک
الکساندر سوچکا
توماش سوچک
پاول شولتس
دنیس ویشینسکی
مهاجمان:
آدام هلوژک
توماش هوری
مویمیر چیخیتیل
کریستوفر کابونگو
یان کوختا
پاتریک شیک
اکوادور
دروازهبانان:
هرنان گالیندز
گونزالو واله
مویسس رامیرز
مدافعان:
پیرو هینکاپیه
ویلیان پاشو
پرِویس استوپینیان
آنخلو پریسیادو
جوئل اوردونیز
فلیکس تورس
جکسون پوروزو
یایمار مدینا
هافبکها:
مویسس کایسدو
آلان فرانکو
گونزالو پلاتا
کندری پائِس
پدرو ویتِه
جوردی آلسیوار
دنیل کاستیلو
جان یِبوآ
نیلسون آنگولو
آلان میندا
مهاجمان:
انر والنسیا
کوین رودریگز
جوردی کایسدو
آنتونی والنسیا
جرمی آرِوالو
مصر
دروازهبانان:
محمد علاء
محمد الشناوی
مصطفی شوبیر
مهدی سلیمان
مدافعان:
حسام عبدالمجید
محمد عبد المنعم
طارق علاء
احمد فتوح
کریم حافظ
محمد هانی
یاسر ابراهیم
رامی ربیعه
هافبکها:
امام عاشور
مروان عطیه
نبیل عماد
حمدی فتحی
هیثم حسن
مهند لاشین
محمود صابر
محمود حسن «تریزیگه»
مصطفی زیکو
احمد سید «زیزو»
مهاجمان:
حمزه عبد الکریم
ابراهیم عادل
عمر مرموش
محمد صلاح
انگلیس
دروازهبانان:
دین هندرسون
جردن پیکفورد
جیمز ترافورد
مدافعان:
دن برن
مارک گِهی
ریس جیمز
ازری کونسا
تینو لیوِرامنتو
نیکو او’رایلی
جارل کوانسا
جد اسپنس
جان استونز
هافبکها:
الیوت اندرسون
جود بلینگام
ابرچی ازه
جردن هندرسون
کوبی ماینُو
دکلان رایس
مورگان راجرز
مهاجمان:
آنتونی گوردون
هری کین
نونی مادوئکه
مارکوس رشفورد
بوکایو ساکا
ایوان تونی
اولی واتکینز
فرانسه
دروازهبانان:
مایک مانیان
رابین ریسه
بریس سامبا
مدافعان:
لوکاس دینیه
مالو گوستو
لوکاس هرناندز
تئو هرناندز
ایبراهیما کوناته
ژول کونده
ماکسنس لاکروآ
ویلیام سالیبا
دایو اوپامکانو
هافبکها:
انگولو کانته
مانو کونه
آدریان رابیو
اورلین شوامنی
وارن زایر-امری
مهاجمان:
ماگنس آکلیوش
بردلی بارکولا
رایان شرکی
عثمان دمبله
دزیره دوئه
ژان-فیلیپ ماتتا
کیلیان امباپه
میکل اولیسه
مارکوس تورام
آلمان
دروازهبانان:
الیور بائومان
مانوئل نویر
الکساندر نوبل
مدافعان:
والدمار آنتون
ناتانیل براون
یوشوا کیمیش
دافید رائوم
آنتونیو رودیگر
نیکو شلوتربک
جاناتان تاه
مالیک تیاو
هافبکها:
ندیم امیری
لئون گورتسکا
پاسکال گروس
لنارت کارل
جیمی لولینگ
جمال موسیالا
فلیکس انمچا
الکساندر پاولوویچ
لروی سانه
آنجلو اشتیلر
فلوریان ویرتز
مهاجمان:
ماکسیمیلیان بایر
کای هاورتس
دنیز اونداو
نیک وولتماده
غنا
دروازهبانان:
لارنس آتیزیگی
بنجامین آصاره
سولومون آگباسی
جوزف آنانگ
پل روِرسون
مدافعان:
یوناس آدجتی
عبدالرحمان بابا
الکساندر دیکو
گیدئون منساه
عبدال مومن
جروم اوپکو
کوجو پپرا اوپونگ
آلیدو سیدو
ماروین سِنایا
هافبکها:
آگوستین بوآکیه
عبدال فتاوو
الیشا اووسو
توماس پارتی
کوآسی سیبو
کامالدین سلیمانا
کالب ییرنکی
مهاجمان:
جردن آیو
کریستوفر بونسو باه
پرینس کوابنا آدو
ارنست نواماه
آنتوان سمنیو
براندون توماس-آسانته
اینیاکی ویلیامز
هائیتی
دروازهبانان:
جوئسو دوورژه
الکساندر پیر
جانی پلاسیـد
مدافعان:
ریکاردو آده
کارلنز آرکوس
هانس دِلکروآ
ژان-کوین دوورن
مارتین اکْسپریِنس
دوک لاکروآ
ویلگِنز پاگَن
کیتو ترمونسی
هافبکها:
کارل فرد سن-ت
ژان-ریسنر بلگارد
لوورتون پیر
دنلی ژان ژاک
وودنسکی پیر
دومینیک سیمون
مهاجمان:
جوئسو کاسیمیر
لوسیوس دیدسون
دریک اتین جونیور
یاسین فورچون
ویلسون اودیسر
لنی جوزف
داکنز نازون
فرانتصدی پیررو
روبن پروویدنس
ایران
دروازهبانان:
علیرضا بیرانوند
حسین حسینی
پیام نیازمند
مدافعان:
دانیال ایری
احسان حاجصفی
صالح حردانی
حسین کنعانی
شجاع خلیلزاده
میلاد محمدی
علی نعمتی
رامین رضاییان
هافبکها:
روزبه چشمی
سعید عزتاللهی
مهدی قایدی
سامان قدوس
محمد قربانی
علیرضا جهانبخش
محمد محبی
امیرمحمد رزاقینیا
مهدی ترابی
آریا یوسفی
مهاجمان:
علی علیپور
دنیس درگاهی
امیرحسین حسینزاده
شهریار مغانلو
مهدی طارمی
عراق
دروازهبانان:
احمد باسل
جلال حسن
فهد طالب
مدافعان:
حسین علی
مرخاس دوسکی
اکم هاشم
فرانس پوتروس
مصطفی سعدون
رِبین سولاکا
زید تحسین
احمد یحیی
مناف یونس
هافبکها:
امیر العماری
یوسف امین
ابراهیم بایش
مارکو فرجی
زیدان اقبال
زید اسماعیل
علی جاسم
احمد قاسم
ایمار شر
کوین یاکوب
مهاجمان:
مهند علی
ایمن حسین
علی الحمادی
علی یوسف
ژاپن
دروازهبانان:
تووموکی هایاکاوا
کیسوکه اوساکو
زایون سوزوکی
مدافعان:
کو ایتاکورا
هیروکی ایتو
یوتو ناگاتومو
آیوومو سکو
یوکیناری سوگاوارا
جونوسوکه سوزوکی
شوگو تانگوچی
تاکهیرو تومییاسو
تسویوشی واتانابه
هافبکها:
ریتسو دوان
واتارو اندو
جونیا ایتو
دایچی کامادا
تاکهفوسا کوبو
کیتو ناکامورا
کایشو سانو
آو تاناکا
مهاجمان:
کیسوکه گوتو
دایزن مائدا
کوکی اوگاوا
کنتو شیئوگای
یویتو سوزوکی
آیاسه اوئدا
اردن
دروازهبانان:
یزید ابولیله
عبدالله الفاخوری
احمد الجعیدی
نور بنی عطیه
مدافعان:
محمد ابوالندی
یوسف ابوالجزار
حسام ابو دهاب
محمد ابو هاشش
مهند ابو طه
یزن العرب
سعید الروسان
احمد عفّاف
انس بدوی
عبدالله نصیب
احسان حداد
سلیم عبید
محمد طه
هافبکها:
محمد الداود
نزار الرشدان
نور الروابده
رجائی عید
عامر جمال
یوسف قاشی
ابراهیم سادِه
مهاجمان:
محمد ابو زریق
موسی التماری
علی عزیزه
عوده فاخوری
علی علوان
ابراهیم صبرا
کره جنوبی
دروازهبانان:
سونگ بومکئون
جو هیوونوو
کیم سئونگگیو
مدافعان:
ینس کاستروپ
لی هانبئوم
پارک جینسوب
لی کیهیوک
کیم مینجه
کیم مونهوان
کیم تههیون
لی تهسوک
سول یونگوو
چو ویجه
هافبکها:
لی دونگکیونگ
هوانگ هیچان
یانگ هیونجون
هوانگ اینبیوم
لی جهسونگ
کیم جینگیو
اوم جیسونگ
به جونهو
لی کانگاین
بایک سئونگهو
مهاجمان:
چو گوئهسونگ
سون هیونگمین
اوه هیونگیو
مکزیک
دروازهبانان:
کارلوس آسهودو
گیلرمو اوچوا
رائول رانجل
مدافعان:
ادرسون آلوارز
ماتئو چاوز
خسوس گالاردو
سزار مونتس
ایسرائل رِیِس
خورخه سانچز
یوهان واسکز
هافبکها:
لوئیس چاوز
آلوارو فیدالگو
برایان گوتیرز
اریک لیرا
گیلبرتو مورا
لوئیس رومو
اوربلین پینیا
ابد وارس
مهاجمان:
روبرتو آلوارادو
سانتیاگو خیمنز
آرم گونزالس
سزار هوئرتا
رائول خیمنز
گیلرمو مارتینز
خولیان کوینیونز
الکسیس وگا
مراکش
دروازهبانان:
یاسین بونو
منیر الکاجویی
رضا طناوطی
مدافعان:
نصیر مزراوی
انس صلاحالدین
یوسف بلعماری
اشرف حکیمی
زکریا الواحی
نایف اگرد
شادری ریا
رضوان حلحال
عیسی دیوپ
هافبکها:
سمیر المورابط
ایوب بوعادی
نیل العیناؤی
سفیان امرابط
عزالدین اوناحی
بلال الخنوس
اسماعیل صیباری
مهاجمان:
عبدالصمد الزلزولی
شمسالدین تلْبی
سفیان رحیمی
ایوب الکعبی
براهیم دیاز
گسیم یاسین
ایوب امایمونی
هلند
دروازهبانان:
مارک فلکن
رابین روفس
بارت فرِبرخن
مدافعان:
ناتان آکه
دنیل دامفریز
یورل هاتو
یورین تیمبر
یان پل فنههکه
ویرجیل فندایک
میکی فندهفن
هافبکها:
فرنکی دییونگ
مارتن ده رون
رایان گراونبرخ
تون کوپماینرز
تیجانی رِیندرز
خوس تیِل
کوئینتن تیمبر
ماتس ویفر
مهاجمان:
برایان بربوی
ممفیس دیپای
کودی خاکپو
جاستین کلایورت
نوآ لانگ
دونیل مالن
کریسنسیو سامرویل
وات وخهورست
نیوزیلند
دروازهبانان:
مکس کروکامب
الکس پالسن
مایکل وود
مدافعان:
تایلر بینـدون
مایکل بوکسال
لیبراتو کاکاسه
فرانسیس دِ وریس
کالان الیوت
تیم پین
ناندو پیجنیکر
تامی اسمیت
فین سورمن
هافبکها:
لاچلان بیلیس
جو بل
مت گاربِت
الی جاست
کالوم مککاوات
بن اولد
الکس روفر
مارکو استامنیک
سارپریت سینگ
رایان توماس
مهاجمان:
کوستا بارباروسس
جسی رندال
بن وین
کریس وود
نروژ
دروازهبانان:
اوریان هاسکیولد نیلاند
اگیل سلویک
سَندِر تانگویک
مدافعان:
کریستوفر واسباک آیر
فردریک بیورکان
هنریک فالکنر
سوندری لانگاس
توربیورن هگم
مارکوس هولمگرن پدِرسن
یولیان رایرسون
دیوید مولر وولفه
لئو اوستیگارد
هافبکها:
تئلونیوس آسگارد
فردریک آورسنس
پاتریک برگ
ساندِر برگه
اسکار باب
ینس پتر هاوگه
آنتونیو نوسا
آندریاس شلدرپ
مورتن تورسبی
کریستیان تورستوِت
مارتین اودگارد
مهاجمان:
ارلینگ هالند
یورگن استراند لارسن
الکساندر سورلوث
پاناما
دروازهبانان:
اورلاندو موسکرا
لوئیس مِخیا
سزار سامودیو
مدافعان:
سزار بلکمن
خورخه گوتیرز
آمیر مورّیلو
فیدل اسکوبار
آندرس آندراده
ادگاردو فارینا
خوزه کوردوبا
اریک دیویس
جیوانی راموس
رودریک میلر
هافبکها:
آنیبال گودوی
آدالبرتو کاراسکییا
کارلوس هاروی
کریستین مارتینز
خوزه لوئیس رودریگز
سزار یانیس
یوئل بارسناس
آلبرتو کوئینترو
آزاریا لوندونو
مهاجمان:
اسماعیل دیاز
سسیلیو واترمن
خوزه فاخاردو
توماس رودریگز
پاراگوئه
دروازهبانان:
اورلاندو گیل
روبرتو فرناندز
گاستون اولویرا
مدافعان:
خوان کاسرس
گوستاوو ولاسکز
گوستاوو گومز
خونیور آلونسو
خوزه کاناله
عمر آلدرته
الکساندرو مایدانا
فابیان بالبوئنا
هافبکها:
دیهگو گومز
مائوریسیو ماگالائس
دامیان بوبادیلا
برایان اوخدا
آندرس کوباس
ماتیا گالارسا
الکساندر گامارا
مهاجمان:
گوستاوو کابایرو
رامون سوسا
الکس آرچه
ایسیدرو پیتا
گابریل آوالوس
میگل آلمییرون
خولیو انسیسو
آنتونیو سانابریا
پرتغال
دروازهبانان:
دیوگو کاستا
ژوزه سا
روی سیلوا
ریکاردو ولاهو
مدافعان:
توماس آرائوخو
ژوائو کانسلو
دیوگو دالو
روبن دیاس
گونچالو ایناسیو
نونو مندس
ماتئوس نونس
نلسون سمدو
رناتو ویگا
هافبکها:
ساموئل کاستا
برونو فرناندز
ژوائو نِوس
روبن نِوس
برناردو سیلوا
ویتینیا
مهاجمان:
فرانسیسکو کونسیسائو
ژوائو فلیکس
گونچالو گودس
رافائل لئو
پدرو نتو
گونچالو راموس
کریستیانو رونالدو
فرانسیسکو ترینکائو
قطر
دروازهبانان:
محمود ابو ندا
شهاب اللیثی
مشعل برشم
صلاح زکریا
مدافعان:
رایان العلی
الحشمی الحسین
ایوب العلوی
بسام الراوی
همام الامین
سلطان البریک
بوعلام خوخی
نیل میسون
لوکاس مندس
پدرو میگل
طارق سلمان
هافبکها:
کریم بوضیاف
احمد فتحی
جاسم گابر
عبدالعزیز حاتم
عیسی لاشه
اسماعیل محمد
محمد معانی
تحسین محمد
محمد وعد
مهاجمان:
یوسف عبدالرزاق
اکرم عفیف
احمد علاءالدین
حسن الهیدوس
المعز علی
احمد الجانحی
ادمیلسیون جونیور
محمد منتاری
مبارک شنان
سباستین سوریا
عربستان
دروازهبانان:
احمد الکاسر
محمد العویس
نواف العقیدی
عبدالقودوس عطیه
مدافعان:
سعود عبدالحمید
محمد ابو الشامات
خالد الغنام
مطر الحربی
عبدالله العمری
نواف بوشل
زکریا هوساوی
حسن کادش
علی لاجامی
علی مجرشی
حسن تمبکتی
جهاد الذکری
هافبکها:
ناصر الدوسری
علاء الحجی
زیاد الجهانی
مصعب الجویر
عبدالله الخیبری
صالح ابو الشامات
محمد کانو
سلطان منداش
ایمن یحیی
مهاجمان:
فراس البریکان
سالم الدوسری
عبدالله الحمدان
عبدالله السالم
صالح الشهری
اسکاتلند
دروازهبانان:
کریگ گوردون
انگس گان
لیام کلی
مدافعان:
گرانت هانلی
جک هندری
آرون هیکی
دام هیام
اسکات مککنا
ناتان پترسون
آنتونی رالستون
اندی رابرتسون
جان ساتر
کیران تیرنی
هافبکها:
رایان کریستی
فایندلی کرتیس
لوئیس فرگوسن
تایلر فلچر
بن گانون-دوک
جان مکگین
کنی مکلین
اسکات مکتومینای
مهاجمان:
چه آدامز
لیندون دایکس
جورج هِرست
لارنس شانکلند
راس استوارت
سنگال
دروازهبانان:
موری دیاو
یوون دیوف
ادوآر مندی
مدافعان:
ایلی کامارا
کریپین دیاتا
الحادجی مالک دیوف
اسماعیل جاکوبس
کالیدو کولیبالی
مصطفا مبو
آنتوان مندی
موسا نیاکاته
مامادو سار
عبداله سه
هافبکها:
لامین کامارا
پاته سیس
حبیب دیارا
ادریسا گانا گی
پاپه گی
پاپه ماتار سار
بارا ساپوکو ندایه
مهاجمان:
اسان دیائو
بامبا دینگ
نیکلاس جکسون
سادیو مانه
ابراهیم امبایه
شریف ندایه
ایلمن ندایه
اسماعیل سار
آفریقای جنوبی
دروازهبانان:
رونون ویلیامز
ریکاردو گوس
سیفو چاین
مدافعان:
خولیسو مودائو
اولوتو ماخنیا
برادلی کراس
اوبری مودیبا
ثابانگ ماتولودی
نکو سیناتی سیبیس
خولومانی ندامانه
ایمه اوکون
ساموکله کابینی
مبکزیلی مبوکازی
کاموگلو سبلهبل
هافبکها:
تبوهو موکوئنا
جیدن آدامز
تالنته مباتا
سپهله سیتوله
مهاجمان:
اوسون آپولیس
تسپانگ موری
ایویدنس ماگپاکا
لایل فاستر
اقرام رینرز
رلهیله موفوکنگ
تمبا زوانه
تابلو ماسکو
اسپانیا
دروازهبانان:
اونای سیمون
داوید رایا
خوان گارسیا
مدافعان:
پدرو پورو
مارکوس یورنته
آیمریک لاپورت
پائو کوبارسی
مارک پوبیل
اریک گارسیا
مارک کوکوریا
الکس گریمـالدو
هافبکها:
رودری
مارتین زوبیمندی
پدری
فابین رویز
میکل مرینو
گاوی
الکس بائنا
مهاجمان:
میکل اویارسابال
لامین یامال
فران تورس
بُرخا ایگلسیاس
دنی اولمو
ویکتور مونیوز
نیکو ویلیامز
یرمی پینو
سوئد
دروازهبانان:
ویکتور یوهانسون
گویستاف لگربِیله
کریستوفر نوردفلت
یاکوب زتراستروم
مدافعان:
یالمار اکدال
گابریل گودموندسون
ایساک هین
ویکتور لیندلوف
اریک اسمیت
کارل استارفلت
دانیل سونسون
هافبکها:
یاسین آیاری
لوکاس برگوال
جسپر کارلستروم
بنجامین نیگرن
کن سِما
الیوت استرود
ماتیا سوانبرگ
بسفورت زِنیلی
مهاجمان:
طاها علی
الکساندر برناردسون
آنتونی الانگا
ویکتور گیوکرس
الکساندر ایساک
گوستاو نیلسون
سوئیس
دروازهبانان:
گرگور کوبل
ماروین کلر
یون مووگو
مدافعان:
مانوئل آکانجی
اورل آماندا
ایرای کومرت
نیکو الودی
لوکا یاکز
میرو مویهم
ریکاردو رودریگز
سیلوان ویدمر
هافبکها:
میشل آبیشر
کریستین فاشنات
رمو فرویلر
سِدریک ایتن
آردون یاشاری
فابیان ریدر
دجیبریل سو
گرانیت ژاکا
دنیس زکایریا
مهاجمان:
زکی امدونی
بریل امبولو
یوهان منزانبی
دن ندویه
نوآ اوکافور
روبن وارگاس
تونس
دروازهبانان:
صبری بن حسن
عبدالمهیوب چمّاخ
ایمن دهمنه
مدافعان:
علی عبدی
محمد امین بن حمیده
آدم عروس
دیلان برون
رائد الشخی
موتاز نفاتی
عمر رکیک
منتصر طالبی
یان والری
هافبکها:
مرتضی بن عوانس
انیس بن سلیمان
اسماعیل غربی
رانی خضیرا
حاتم محمود
حنبعل مجبری
الیاس سخیری
مهاجمان:
الیاس العاشوری
خلیل عیاری
فیرس شوات
ریان علومی
حازم مستوری
الیاس سعد
سباستین تونکتی
ترکیه
دروازهبانان:
التای بایندیر
ارسن دیستاناوغلو
مرت گونک
محمد سنجر
اوغورجان چاکیر
مدافعان:
عبدالکریم بارداکچی
احمدجان کاپلان
چاغلار سویونجو
ارسن المالی
فردی کادی اوغلو
مریه دمیرال
مرت مولدور
مصطفی اِسکیههلاق
اوزان کاباک
سامت آکایدین
یوسف آکچیچک
زکی چلیک
هافبکها:
آتاکان کارازور
دمیر ایگه تیکناز
هاکان چالهاناوغلو
اسماعیل یوکسه
کان آیهان
اورکان کوکچو
صالح اوزجان
مهاجمان:
ارال شیمشیر
آردا گولر
باریش آلپر ییلماز
کان اوزون
دنیز گول
عرفان جان قهوهچی
کِنان ییلدیز
کرم آکتورکوغلو
اوغوز آیدین
یونس آکگون
یوسف ساری
اروگوئه
دروازهبانان:
سانتیاگو مله
فرناندو موسلرا
سرخیو روشه
مدافعان:
رونالد آرائوخو
سانتیاگو بونو
سباستین کاسرس
خوزه ماریـا خیمنز
ماتیاس الیویرا
خواکین پیکِرس
گیلرمو وارلا
ماتیاس وینا
هافبکها:
مکسیمیلیانو آرائوخو
جورجیان د آراسکائتا
رودریگو بنتانکور
آگوستین کانوبیو
نیکولاس دلا کروز
امیلیانو مارتینز
فاکوندو پلیستری
برایان رودریگز
خوان مانوئل سنابریا
مانوئل اوگارته
فدریکو والورده
رودریگو زالازار
مهاجمان:
رودریگو آگیـره
فدریکو وینیاس
داروین نونیز
آمریکا
دروازهبانان:
کریس برادی
مت فریس
مت ترنر
مدافعان:
مکس آرفسن
سرجینیو دِست
الکس فریمن
مارک مککنزی
تیم ریم
کریس ریچاردز
آنتونی رابینسون
مایلز رابینسون
جو اسکالی
آستون ترستی
هافبکها:
تایلر آدامز
سباستین برهالتِر
وستون مککنی
کریستین رولدان
برندن آرونسون
کریستین پولیسیچ
جیو رینا
مالک تیلمن
تیموتی وهآ
آلخاندرو زندِخاس
مهاجمان:
فولا رین بالوگون
ریکاردو پِپی
هاجی رایت
ازبکستان
دروازهبانان:
بوتیرا علیاف
عبدووحید نمتوف
اوتکیر یوسوپوف
مدافعان:
عبدالله عبدالهیف
خواجاکبر علیجونوف
رستمجان آشورماتوف
عمر بک اشمورادوف
بهروز کریماف
عبدالقادر خوسانوف
شرزود نصراللهیف
عمیرعلی رحمانعلییف
فرخ سایفییف
آوازبک اولماسالییف
جمشید یورازوف
روسلانبک ییانوف
هافبکها:
شرزود اسانوف
عزیزبک غنییف
دوستنبک همداموف
ادیلجان همروبکوف
جمشید اسکندروف
جمشید جلالالدینوف
اکمل موزگووی
اوتبک شوکوروف
مهاجمان:
عزیزبک آمانوف
عباسبک فیضاللهیف
جلالالدین ماشاریپوف
ایلدار شومورودوف
ایگور سرگئییف
شرزود تمیروف
اوستون ارونوف
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