برد اقتصادی اسکاتلند مقابل هائیتی/طبل تماشاگران کارساز نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال اسکاتلند و هائیتی از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد امروز یکشنبه در ورزشگاه بوستون از گروه C رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ با هدایت مصفطی غربال برگزار شد که تنها یک گل به همراه داشت. جان مک‌گین (۲۸) برای اسکاتلند گلزنی کرد.

اسکاتلند در حالی بازی را شروع کرد که قصد داشت با پاس هتی عرضی و رو به جلو توپ و میدان را در اختیار داشته باشد اما هائیتی که به عنوان نماینده کونکاکاف توانسته بود پس از ۵۲ سال بار دیگر به جام جهانی صعود کند به لطف هواداران خود بازی دفاعی را کنار گذاشت تا آنها نیز به قصد گلزنی طراحی حمله داشته باشند.

با این حال اسکاتلند در دقیقه ۲۸ روی نفوذ از جناح راست و برگشت توپ ارسالی به روی دروازه توانست توسط مک‌گین به گل برسد.

پس از این گل هائیتی سعی داشت با ارسال های بلند زودتر به دروازه اسکاتلند برسد اما چندان موفق به خلق موقعیت نشد تا نیمه نخست اینگونه تمام شود.

۴۵ دقیقه دوم بازی هم چندان موقعیتی به همراه نداشت تا هواداران هائیتی بارها با تشویق های خاص خود انگیزه تیم ملی کشورشان را برای جبران نتیجه افزایش دهند اما آنها در دقیقه ۸۵ توسط هیرو صاحب موقعیت گل شدند انا ضربه سر او با اختلاف ناچیز از کنار دروازه اسکاتلند به بیرون رفت تا این تیم در روزی که نازون مهاجم استقلال تهران را روی نیمکت داشت متحمل شکست یک بر صفر شود.